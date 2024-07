Masivní protesty proti zvyšování věku odchodu do důchodu doprovázející Macronem ohlášenou důchodovou reformu. Nespokojenost s kondicí francouzské ekonomiky a kupní síly. Požadavky na vyšší minimální mzdu. To je jen krátký výčet témat, které pomohly k rekonvalescenci levicových stran.

France, snap national parliament election, second round: Final results (seat distribution) NFP-LEFT|G/EFA|S&D: 182 (+51) Ensemble-RE: 168 (-76) RN and allies-ID: 143 (+54) LR/Divers droite-EPP: 60 (-11) Divers gauche-*: 13 (-9) Divers centre-*: 6 (+2) Regionalists-*: 4 (-6)… pic.twitter.com/dcBvgMD9d6

Skládání francouzské vlády bude oříšek. Možností se totiž rýsuje hned několik a jejich provedení bude v každém případě vratké. A dá se očekávat, že sporné ekonomické reformy týkající se důchodů nebo minimální mzdy doznají změn.

Kdo povládne?

Současný premiér Gabriel Attal ještě v neděli večer oznámil, že podá demisi. Macronova centristická koalice Společně by ale mohla v obměněném formátu vládnout dál. Musela by však najít partnery u zástupců umírněné levice či u pravicových Republikánů, kteří se odmítli spojit s lepenovci. Na takovouto různorodou formaci ale Francie není zvyklá, navíc by to bylo velmi křehké spojenectví.

Varianta vlády sjednocené levice je bez dalších spojenců nemyslitelná. I pokud by se zapojili všichni aktéři socialisté, Zelení, komunisté a Nepoddajná Francie neměli by většinu, ale pouze přes 180 křesel.

V úvahu připadá také ve Francii dosud nevídaná věci – úřednická vláda. Za dobu trvání V. republiky k ničemu takovému nedošlo. V patové situaci by ale pověření úředníci vládli, dokud by nebylo možné vyhlásit volby nové. Ty může francouzský prezident vyhlásit nejdříve za rok.

Anna Urbanová