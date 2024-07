Hvězdy proti Le Penové. ‚Nemůžeme nechat naši zemi v rukou těchto lidí,‘ nechal se slyšet Mbappé

V neděli si Francouzi v druhém kole předčasných parlamentních voleb vyberou nové poslance. Hlasování může výrazněji změnit podobu současné Francie, a i proto se k němu ve velké míře vyjadřují i sportovci, umělci nebo akademici. Někteří z nich se jasně postavili proti Národnímu sdružení prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Lepenovci jasně ovládli první kolo hlasování před týdnem a ve druhém patří mezi favority. Paříž 16:43 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marine Le Penová v televizi CNN řekla, že Francouzi volební rady nepotřebují | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

„Víc než kdy jindy je potřeba jít volit. Je to naléhavé. Nemůžeme nechat naši zemi v rukou těchto lidí. Viděli jsme výsledky. Je to katastrofické. Doufáme, že se to změní, že se všichni mobilizují, a že budou volit tu správnou stranu,“ francouzský fotbalista Kylian Mbappé se k volbám vyjadřoval už před prvním kolem hlasování. Tehdy se vymezoval proti extrémistům.

Před druhým kolem voleb byl jeho postoj proti nacionalistům jasnější a vyplynul mimo jiné i ze situace, kdy na tiskové konferenci před zápasem Francie s Portugalskem pohledem hledal tázajícího se novináře: „Dobrý den, Kyliane. Tady nalevo. Úplně nalevo.“ „Ještě štěstí, že jste nebyl na druhé straně,“ okomentoval situaci fotbalista.

Mbappého výzvy mají ve Francii váhu. Na sociálních sítích ho sledují desítky milionů lidí, na instagramu je vůbec nejsledovanějším Francouzem. Jeho prohlášení proto neunikla ani špičkám Národního sdružení.

Marine Le Penová v televizi CNN řekla, že Francouzi už mají dost toho, aby jim někdo dával morální lekce a volební rady.

Podobně se ve francouzském rozhlasu vyjádřil i další vlivný politik Národního sdružení, poslanec Sébastien Chenu: „Když máte to štěstí a tu čest nosit francouzský dres, tak byste měli být zdrženliví. Mnoho našich podporovatelů fandí národnímu týmu, mají Mbappého rádi. Já ho mám taky rád jako hráče. Neočekávám ale od něj, že mi bude dělat politickou přednášku. Má právo na názor a nepřekvapuje mě, že se vyjadřuje. Neočekávám ale od lidí, kteří jsou podle mě odtržení od reality, že budou dávat lekci Francouzům.“

Přes 200 sportovců - včetně tenisty Jo-Wilfrieda Tsongy nebo boxera Brahima Aslouma - podepsalo článek ve sportovním listu L’Equipe, ve kterém vyzývají lidi k hlásání proti Lepenvcům.

Proti nacionalistům se postavili i někteří francouzští rappeři. V písní „No pasarán“ nebo-li „Neprojdou“ zpívají například o tom, že trenér francouzské fotbalové reprezentace Didier Déchamps vyhrál mistrovství světa s potomky přistěhovalců.

Proti Lepenovcům se vymezila i nejposlouchanější frankofonní zpěvačka na světě původem z Mali, Aya Nakamuraová, která na sociální síti X uvedla, že velmi dobře ví o rasismu ve Francii.

Nakamuroavá se v březnu stala terčem ultrapravicové skupiny, která na sociální sítě napsala, že „tady je Paříž a ne hlavní město Mali Bamako“, a postavila se tak proti tomu, aby zpěvačka vystoupila na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Paříži. Případem se zabývala policie.