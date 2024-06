Politik jako hvězda sociálních sítí. Krajně pravicový Bardella skrze ně cílí hlavně na mladé Francouze

Princátko krajní pravice, oddaný poskok Marine Le Penové či produkt šitý na míru Národnímu sdružení. Nejen tak se před předčasnými volbami ve Francii mluví o Jordanovi Bardellovi, mladém šéfovi Národního sdružení. Na výsluní mu výrazně pomohly sociální sítě, kde má na tři miliony sledujících. Pokud jeho strana ve volbách uspěje stejně jako v nedávném hlasování do europarlamentu, mohl by se stát nejmladším premiérem země v historii. Analýza Paříž 13:24 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marine Le Penová a Jordan Bardella | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Catherine je necelých šedesát let. Vlastní menší obchod v městečku Maisons-Alfort jihovýchodně od Paříže. Právě zde, na rozdíl od francouzské metropole, obyvatelé včetně ní v eurovolbách nejčastěji hlasovali právě pro krajně pravicové Národní sdružení.

„Chce to změnu. Co Macron a jeho vláda udělali pro normální lidi? Jediní, kdo obrat k lepšímu mohou přinést, jsou Jordan Bardella a Marine Le Penová. Její otec Jean-Marie byl blázen, ale s novým předsedou se proměnili,“ svěřila se podnikatelka serveru iROZHLAS.cz. Potvrzuje tím tak „antimacronovskou“ náladu mezi mnoha odpůrci současné hlavy státu.

Souhlasí s ní i přibližně o třicet let mladší Thomas, který letos volil lepenovce vůbec poprvé. Na otázku, co jej k tomu přimělo, odpovídá, že nikdo jiný nezastává tak rozhodný postoj k problémům spojeným například s bezpečností, které podle něj již delší dobu trápí nemalou část Francouzů.

Vyzdvihuje také Bardellovu aktivitu na sociálních sítích. „Sleduji ho hlavně na X a instagramu. Sdílí spoustu věcí, je vidět, že jen ‚nekecá‘ jako řada dalších politiků,“ vyjmenovává. Bardella nicméně skrze online platformy cílí i na věkově ještě mladší podporovatele, než je Thomas. Vzhledem k tomu, že mnozí z nich ještě ani nemají volební právo, si tím však spíše pojišťuje přízeň budoucích voličů.

Nízkého věku příznivců nacionalistického Národního sdružení si všímaly průzkumy před volbami do Evropského parlamentu i před těmi nečekaně nadcházejícími, parlamentními. Nejvěrnější část z nich se účastní i předvolebních meetingů, zpravidla provázených nespočtem žádostí o společné selfie a bouřlivou atmosférou.

Il nous reste 7 jours, 7 jours pour faire le vote, 7 jours pour convaincre, 7 jours pour décider.



Le 9 juin, ayez le réflexe patriote, ne cédez rien, soyez profondément Français : le 9 juin, votez !



Merci le Dôme de Paris #VivementLe9Juin pic.twitter.com/pNKApC4btn — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 2, 2024

Například lednové setkání nazvané Mladí s Bardellou politik pořádal ve vyhlášeném pařížském nočním klubu Le Duplex. Když se kolemjdoucí ptali, jestli dlouhý zástup lidí čeká na nějakou hudební hvězdu, dvě ženy jim odvětily, že nikoli, protože „jdou přece na Bardellu!“.

„Když se koukám na jeho příspěvky či rozhovory, nevidím v něm takového toho klasického, nudného politika, ale mladého a ambiciózního člověka, který chce pro nás v palčivých otázkách něco změnit,“ popisuje šestadvacetiletá Sarah. Bydlí na pařížském předměstí Aubervilliers, kde jinak s výrazným náskokem vyhrála extrémní levice.

Upřímně přiznává, že svůj hlas však Národnímu sdružení spíše než z důvodu celkového programu dala hlavně kvůli Jordanu Bardellovi. Nabízí se tedy otázka, zdali mladí spíše než odkaz Marine Le Penové nevolí jen tvář předsedy, a do jaké míry se on na svůj věk a celkové vystupování spoléhá.

„Rozhodně nelze přeceňovat dopad úspěšné komunikace a image dané osoby. Jde o snahu zaujmout lidi, kteří třeba jinak nejsou politicky tolik aktivní. Voliči by ale měli dobře brát v potaz i ideologii strany, pro kterou hlasují,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz francouzská politoložka Bénédicte Laumondová.

Nic než politika

Šéf lepenovců se o politiku začal zajímat už v pubertálním věku, spouštěčem pro něj byly nepokoje na pařížských předměstích. Jinému povolání se v zásadě nikdy nevěnoval, studium geografie na jedné z pařížských univerzit po dvou letech přerušil. Na cestě do čela strany se z regionálního radního postupně vypracoval na mluvčího, místopředsedu a nakonec jejího lídra.

Ve 23 letech jej pak Francouzi zvolili europoslancem. V unijní instituci se nicméně moc neohřál, v průběhu mandátu vynechal tři čtvrtiny schůzí svého výboru a krajně levicová politička Manon Aubryová mu dala přezdívku Europarlamentní duch.

Bardella jí následně oponoval s tím, ať se raději podívá, kdo vede v průzkumech a osočil ji, že jako europoslankyně „tak akorát upravovala interpunkci v pozměňovacích návrzích“.

Kontroverze také budí jím pečlivě pěstěný obraz chudého kluka z paneláku na pařížském předměstí. S matkou italského původu sice vyrůstal na severu města, otec, který od rodiny odešel, mu však později financoval soukromou střední školu a věnoval byt v jednom z měst západně od Paříže. Vzhledem k jeho kořenům ale tradičně nacionalistické Národní sdružení sází na to, že ho tím pádem už nikdo nemůže označovat za xenofobní.

V kampani si vytyčil tři hlavní témata – kupní sílu, bezpečnost a migraci. V jednom ze svých prohlášení uvedl, že Francii umožní, aby „opět získala kontrolu nad svou imigrační politikou“. Kritikům oponuje, že jeho názory nejsou protievropské, pouze je „proti tomu, jak Evropa funguje nyní“. Dlouhodobě také vystupuje proti připojení Ukrajiny k sedmadvacítce.

Lepenovci omezí dodávky zbraní na Ukrajinu pokud zvítězí ve volbách.



Jordan Bardella v debatě @infofrance2 potvrdil, že kdyby se stal premiérem tak zastaví dodávky raket, které můžou zasáhnout cíle v Rusku.



Francie na Ukrajinu poslala desítky raket Scalp.@iROZHLAScz https://t.co/PMXEdoq0rJ — Martin Balucha (@MartinBalucha) June 27, 2024

„Nelze popřít, že by se Bardella a jeho strana mohli snažit pokračovat v prosazování stále přísnějších zákonů, přičemž nesmíme opomenout, že současný imigrační zákon už značně restriktivní je. Pořád mohou zacházet ještě dál, měli by si ale uvědomit, že imigraci se ještě nikomu zastavit nepodařilo,“ upozorňuje Laumondová.

‚TikTok King‘

K prvenstvím by si 28letý politik mohl připsat ještě jeden rekord, v případě vítězství by se stal nejmladším předsedou vlády Francie a předčil by tak i 35letého Gabriela Attala, současného premiéra. „Určitě si lze v současné době všímat snahy stavět do popředí mladé politiky a političky, je to případ i Nepoddané Francie a vůbec většiny stran,“ vysvětluje politoložka.

S trochou nadsázky je už nějakou dobu Bardellovi stále v patách několikačlenný tým čítající fotografa, kameramana a manažera, kteří mu účty na sociálních sítích spravují a v jeho prezentaci zastávají významnou roli.

Jordan Bardella et TikTok : histoire éphémère ou stratégie politique payante ? https://t.co/humXBcxkBE pic.twitter.com/yA3tKRbW6V — The Conversation France (@FR_Conversation) June 23, 2024

Lepenovci sami přiznávají, že do lídrových sociálních sítí výrazně investovali, a to hlavně z důvodu přiblížení se mladým voličům. Na TikToku a instagramu má Bardella před prvním kolem předčasných parlamentních voleb na 2,5 milionu sledujících.

Laumondová míní, že se Bardellovi a ostatním jednoduše podařilo mobilizovat voliče, o kterých s jistotou věděli, že je takto osloví. Svědčí o tom podle ní i fakt, jak moc se média danému tématu věnují. Politoložka také připomíná, že pro mnohé mladé podporovatele Národního sdružení jde vůbec o první volby, ve kterých mohou hlasovat, a velký vliv na jejich rozhodování mohla mít právě aktivita lepenovců na sociálních sítích.

Především čínská platforma ve Francii mezi mladými lidmi platí za hlavní zdroj získávání informací, na což lídr nacionalistů nezapomíná. Některá média jej také pokřtila přezdívkou TikTok King neboli Král TikToku. Pro krajně pravicovou stranu v eurovolbách hlasovalo přes třicet procent voličů mladších 34 let.

Ačkoli má Bardella mezi mnohými Francouzi značnou podporu, u určitých sociálních skupin či přirozeně jiných politických stran zůstává nenáviděným trnem v oku. Například různé organizace na podporu ženských práv jej označují za „propagátora xenofobního a patriarchálního systému“ a sexistou mimo jiné systematicky vystupujícím proti právu na interrupci jej pak nazvala krajní levice.