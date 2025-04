Slovensko se děsí amerických cel. Patří mezi největší vývozce aut do USA, doufá v pomoc Evropské unie

Začínají platit pětadvacetiprocentní americká cla na dovoz automobilů a jednou z nejzasaženějších zemí v Evropě má být kromě Česka také Slovensko. Rozhodnutí Washingtonu může výrazně zasáhnout jeho hospodářský růst a o práci tam mohou přijít desítky tisíc lidí. Od stálého zpravodaje Bratislava 10:43 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanec pracuje na výrboě automobilu ve výrobním závodě Jaguar Land Rover v Nitře | Foto: TASR/Profimedia

Podle analýzy banky ING je Slovensko nejvíce ohroženou zemí z celé Evropy, protože představuje třetího největšího vývozce automobilů do Spojených států. Právě automobilový sektor je přitom páteří slovenské ekonomiky, tvoří asi 13 procent jeho HDP a nepřímo v něm pracuje až čtvrt milionu lidí.

Trump uvalil cla i na ostrov obývaný jen tučňáky. ‚Nikde na zemi není bezpečno,‘ řekl premiér Austrálie Číst článek

Z pěti slovenských automobilek do USA vyváží hlavně Volkswagen a Jaguar Land Rover. Jde zejména o luxusní modely, jejichž prodej není tak citlivý na výkyvy cen. Zároveň ale Slovensko dodává autodíly do Německa, pro které jsou Spojené státy velmi zásadním trhem.

Suma sumárum, tři čtvrtiny celého slovenského exportu do USA tvoří právě automobily a autodíly. Ačkoliv tedy zdanění dalšího zboží zasáhne Slovensko už spíše okrajově, tato cla budou pro zemi bolestivá.

Asociace průmyslových svazů a dopravy nedávno spočítala, že pokud by cla byla jen desetiprocentní, tak by prodej na americkém trhu mohl klesnout o 6-9 procent. Teď ale víme, že cla jsou 2,5krát vyšší.

Desítky tisíc pracovních míst

Slovenská národní banka minulý týden propočítala, co by taková cla znamenala. Při nejhorším scénáři, který zahrnuje i odvetná cla ze strany Evropské unie, by růst slovenské ekonomiky do roku 2027 klesl kumulativně o 2,7 procentního bodu, což je vůbec nejvíce mezi zeměmi Evropské unie. Znamenalo by to i ztrátu až 20 tisíc pracovních míst.

EU je připravena odpovědět na americká cla, uvedla šéfka Komise. Protiopatření chystá i Čína a Kanada Číst článek

Dopady by podle guvernéra centrální banky Petra Kažimíra částečně zmírnilo množství neobsazených pozic na pracovním trhu. Nezaměstnanost by ale i tak narostla o několik desetin. Panují obavy, že se cly mohou narušit globální dodavatelské řetězce a i slovenské automobilky by se tak musely naučit obchodovat v úplně novém prostředí.

I proto teď premiér Robert Fico doufá v pomoc Evropské unie. Předsedkyni Evropské komise Ursule vod der Leyenové nabídl, že bude prostředníkem mezi Evropskou unií a automobilkami. Vzhledem k velké koncentraci závodů na Slovensku volá premiér po společné evropské pozici, a vyzval dokonce Leyenovou, aby namísto velkých investic do zbrojení masivně podpořila právě automobilový průmysl.

Nějaká opatření samozřejmě dělají i samotné automobilky. Mluví se o možné větší orientaci na trhy v Jižní Americe nebo na Blízkém východě, i když americký trh podobný krok nejspíš nenahradí.