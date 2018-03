22. 1. 2014 |Martin Knitl |Regiony

Opavští středoškoláci vzali do vlastních rukou boj se smogem. S vlastnoručně vyrobenými letáky obcházejí majitele domků a snaží se jim vysvětlit, že za prach ve vzduchu si mohou obyvatelé města do značné míry sami. Do svých mobilů sbírají fotografie nejvíce kouřících komínů a ty pak zveřejní na internetu. Do bitvy se smogem se pustili spolu s učiteli a za tento nápad dotažený do konce získali už několik ocenění.