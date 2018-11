Přehled tisku: udávání kvůli podezřelému kouři, objevy českých vědců a nákup pečiva

Ve středečním tisku se dočtete o výzkumu olomouckých vědců, který má přispět ke šlechtění odolnějších odrůd ječmene, pšenice nebo vojtěšky. Tématu se věnují Lidové noviny. Právo píše o rostoucí výši náhrad za pracovní úrazy a regionální Deník upozorňuje na změny zvyků spotřebitelů při nákupu pečiva. Více se dočtete v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:44 21. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvyky spotřebitelů při nákupu pečiva se mění, všímá si regionální Deník (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

E15

Cestovní kanceláře letos očekávají rekordní sezonu, tématu se věnuje deník E15. Podle Asociace cestovních kanceláří firmám od ledna do října meziročně narostly prodeje v průměru o patnáct procent. Vedle oblíbených evropských destinací Češi stále častěji navštěvují i exotické země. K nejvyhledávanějším vzdáleným místům patří podle asociace Čína, Thajsko nebo souostroví Maledivy. Z leteckých zájezdů se letos nejvíc prodávaly ty do Řecka, Španělska, Turecka, Egypta nebo Tuniska. E15 dodává, že společnosti z Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu v Česku od začátku roku do října prodaly letenky za skoro 16 miliard korun.

Mf Dnes

Češi zatím kvůli podezřelému kouři z komínů udali 733 sousedů, píše o tom Mf Dnes. Upozornili tak na možné spalování plastů nebo jiných neekologických paliv. Zákon umožňující kontrolu toho, čím doma lidé topí, platí necelé dva roky. Opozice chce pravidla změnit, ekologové naopak úpravu chválí. Téměř tři stovky udání označili úředníci jako nedůvodné. Na dveře pak klepali ve dvou stovkách domácností. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO to dokazuje, že úředníci ke kontrolám přistupují až v nejzazších případech. Mf Dnes informuje, že úředníci rozdali celkem 32 pokut za 86,5 tisíce korun.

Deník

Zvyky spotřebitelů při nákupu pečiva se mění, všímá si toho regionální Deník. Češi u pečiva častěji hledí víc na chuť než na cenu. Roste tak zájem o kváskový chléb nebo o pečivo se spařenými semínky, tedy takzvanou záparou. Zápara vzniká tak, že se zrna obilovin, luštěnin nebo olejnatých semínek namočí v horké vodě a nechají bobtnat. Deník píše, že spařená semínka v pečivu chválí třeba Dana Gabrovská z Potravinářské komory. Přidané luštěniny podle ní zvyšují obsah bílkovin a vlákniny a olejnatá semínka obsah nenasycených mastných kyselin.

Hospodářské noviny

Čeští vědci vymysleli revoluční pohon pro družice, zjistily to Hospodářské noviny. Díky novému motoru by satelity mohly létat níž než dnes a prakticky bez paliva. Stačit jim bude vzduch ze zemské atmosféry. Motory bude vyvíjet Výzkumný a zkušební letecký ústav společně s firmou SpaceLab EU. Podle spoluzakladatele firmy Michala Pajra vývoj potrvá pět let a završí ho testování družice na oběžné dráze. Iontový motor by měl využívat elektrostatiku. Ve zbytkové atmosféře Země jsou totiž některé částice nabité kladně a jiné záporně. Motor je dokáže urychlit a získat tak impulz pro družici, vysvětlují Hospodářské noviny.

Lidové noviny

Výzkum olomouckých vědců by měl přispět ke šlechtění odolnějších odrůd ječmene, pšenice nebo vojtěšky. Lidové noviny píšou, že pětiletý projekt vyjde na 361 milionů korun a zapojí se do něj asi stovka výzkumníků. Vyšlechtěné odrůdy budou odolnější hlavně vůči suchu. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum peníze na projekt vysoutěžilo z unijních fondů pro excelentní výzkum. Podle ředitele centra Iva Fréborta výzkum naostro začne prvního ledna. Lidové noviny ale dodávají, že už teď do Olomouce přijeli kvalitní vědci z Indie, Japonska, Řecka nebo Argentiny.

Právo

Celková výše náhrad za pracovní úrazy a nemoci z povolání roste. Podle deníku Právo za to může hlavně nekoncepční přístup firem k ochraně zdraví zaměstnanců. Odborníci na bezpečnost práce taky upozorňují, že zaměstnavatelé nakupují co nejlevnější ochranné prostředky. Firmy často šetří třeba na rukavicích nebo pracovní obuvi. Právo upozorňuje, že ve stavebnictví se často používají nejlevnější kožené rukavice, u kterých testy prokázaly nadlimitní obsah karcinogenní látky dráždící kůži. Expertka na bezpečnost práce Alena Komolá zase uvádí příklad, kdy zaměstnavatel nakoupil rukavice, které před škodlivými látkami chrání po dobu šesti hodin. Pracovní směna ale trvá osm hodin, takže zaměstnanci musí v jednom dni použít dva páry.