Majetkový úřad letos prodával nemovitosti, stádo skotu i auta. Za zámek Kunratice získal 126 milionů

Úřad, který spadá pod ministerstvo financí, nabízí k prodeji nemovitosti a nejrůznější věci, které státu připadly z pozůstalosti nebo trestné činnosti. Hledá také nové majitele pro takto získaná zvířata a zajišťuje pronájem nebo prodej vybraného státního majetku.

Majitel neznámý. Pozemky za pět miliard propadly státu, jsou velké jako třetina Prahy Číst článek

„Tradičně zaznamenáváme velký zájem o nemovitosti k bydlení a rekreační objekty, z movitých věcí se jedná o sběratelské a umělecké předměty, šperky či dopravní prostředky,“ řekla Tesařová. O zájmu veřejnosti svědčí podle ní i navýšení cen předmětů v elektronických aukcích. Nejvyšší procentuální navýšení ceny zaznamenal úřad u sbírky známek. Její minimální kupní hodnota byla stanovená na 800 korun, při aukci se cena zvýšila na 35 tisíc korun.

Zatím nejdražší nemovitostí, kterou úřad pro zastupování státu v roce 2024 prodal, byl areál zámku Kunratice v Praze. Získal za ni 126,26 milionu korun. Prodal i pozemky a stavbu v části rekreačního areálu Rabyně na Benešovsku za více než 72,24 milionu či bývalý administrativní areál v Prostějově za 23 milionů korun.

Oblíbené jsou podle Tesařové takzvané řopíky, kterých úřad letos nabízel několik desítek a další do prodeje chystá. Podle mluvčí byl rok 2024 pro úřad z pohledu prodejů velmi úspěšný, k polovině prosince dosáhl příjmů 1,65 miliardy korun. Loni ve stejnou dobu to bylo více než 1,76 miliardy korun.

Skot za 687 tisíc

Úřad dále prodal v elektronické aukci pět bitcoinů, které stát získal na základě trestů udělených organizované skupině za distribuci drog, uvedla Tesařová. Prodejem získal téměř 8,1 milionu korun. Letos se uskutečnilo 20 elektronických aukcí virtuální měny bitcoin, v nichž stát získal více než 167 milionů korun, uvedla.

Úřad letos prodal i zlatý investiční slitek za více než 860 tisíc korun, osobní auto Mercedes Benz C63 AMG za 725 tisíc korun či Porsche Cayenne za 467 tisíc korun. Mezi předměty, které úřad nabízí, se v letošním roce dostaly například i sběratelská pera, mince, sbírky známek, hodinky, obrazy či kabelky.

Národní dům na Vinohradech a Hybernii nabídne stát v dražbě. Cenu ministerstvo kultury neuvedlo Číst článek

Od ledna do listopadu letošního roku pak připadlo úřadu celkem 280 zvířat, která byla odebrána zejména kvůli týrání. „Nejčastěji to byli psi a slepice, ale úřadu připadli i tři holubi, had, dvě kozy nebo například 37 kachen,“ řekla Tesařová. Zvířata nabízí úřad ve spolupráci s útulky většinou zdarma, prodává je v případě, že existuje znalecký posudek. Letos se tak prodalo třicetihlavé stádo skotu plemene Charolais za 687 tisíc korun.

„Nejdůležitějším úkolem úřadu pro letošní rok byl převod desítek tisíc nemovitostí, které státu připadly po nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí,“ uvedla Tesařová. Úřad převedl více než 71 tisíc nemovitostí na Státní pozemkový úřad a Lesy České republiky. Dokončil také rekonstrukci administrativní budovy v centru Ústí nad Labem za 180 milionů korun. Podle Tesařové se jednalo o doposud největší a nejnáročnější investiční akci úřadu.