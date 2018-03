nemovitost

31. 5. 2016 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Majitelé nemovitostí by do dnešního dne měli zaplatit daně finančním úřadům. Povinnost se vztahuje na všechny vlastníky pozemků, staveb, bytů i nebytových prostor. Pokud to během dnešního dne nestihnou, mají ještě několik dní na to, aby nemuseli platit penále.