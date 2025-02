Duplantis pojedenácté vylepšil světový rekord ve skoku o tyči, ve Francii zdolal laťku ve výšce 627 cm

Dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa prošel soutěží, kterou pořádá bývalý světový rekordman Renaud Lavillenie, bez jediného zaváhání. Na první pokus zdolal výšky 565, 591, 602, 607 i 627 centimetrů.

Šestimetrovou hranici překonal i druhý Řek Emmanuil Karalis, který skočil národní rekord 602 centimetrů. Třetí Australan Kurtis Marschall skočil 591 cm stejně jako další tři tyčkaři včetně osmatřicetiletého veterána Lavillenieho, jenž obsadil šesté místo. Takto kvalitní soutěž tyčkařů atletická historie nepamatuje.

Mezi ženami zopakovala loňské páté místo Amálie Švábíková, která zdolala na první pokus svou základní výšku 450 cm, ale o deset centimetrů výš už neuspěla. Zvítězila Švýcarka Angelica Moserova výkonem 476 cm.

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 11TH TIME IN HIS CAREER. 6.27M CLEARED! pic.twitter.com/7rd67JDTrF