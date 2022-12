Trenérovi Tottenhamu Contemu se nelíbí, že anglická liga startuje krátce po MS. O Kanea se nebojí

Trenér fotbalistů Tottenhamu Antonio Conte nemá radost z toho, že se anglická liga rozjíždí pouhých osm dní po konci mistrovství světa v Kataru. Kvůli tomu nebude mít v pondělním londýnském derby na hřišti Brentfordu k dispozici všechny hráče. Spoléhat už bude ale na kapitána Harryho Kanea, jenž ve čtvrtfinále s Francií neproměnil penaltu a Anglie poté vypadla. Conte si nemyslí, že by elitního útočníka tato situace ovlivnila. Londýn 18:22 25. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Antonio Conte | Zdroj: Reuters

Premier League začne v pondělí jako první z pěti elitních evropských soutěží. Navzdory světovému šampionátu, jenž se poprvé v historii konal na podzim, se bude hrát v tradičním hracím termínu na druhý svátek vánoční, na Ostrovech známém jako Boxing Day.

Z dvanácti hráčů „Kohoutů“, kteří se v Kataru představili, budou Contemu proti Brentfordu určitě chybět francouzský gólman Hugo Lloris a argentinský stoper Cristian Romero, jejichž země proti sobě před týdnem nastoupily ve finále.

Martínez je Machiavelli fotbalu. Jeho myšlenkové hry jsou vypočítavé, říká psycholog o brankáři Argentiny Číst článek

„Je to zvláštní situace. Nemám moc velkou radost z toho, že se hraje takhle brzy, pouhý týden po mistrovství světa. Není možné dopřát hráčům moc volna. Ti, kteří na mistrovství světa nehráli a čtyři týdny s námi trénovali, jsou na tom lépe než ti, kteří v Kataru hráli do poslední chvíle. Kvůli tomu se musím do utkání s Brentfordem co nejlépe rozhodnout,“ řekl Conte na tiskové konferenci.

Zpátky v týmu je Kane. Devětadvacetiletý Angličan ve čtvrtfinále s Francií nejprve z pokutového kopu srovnal na 1:1, ale druhou penaltu za nepříznivého stavu 1:2 neproměnil. Kane vzal po utkání odpovědnost za vyřazení na sebe. Conte se ale o něho nebojí.

„Ne, jelikož se bavíme o špičkovém kanonýrovi. Ve fotbale zažijete vzrušující chvíle a také chvíle zklamání, když třeba neproměníte penaltu. Když jsem hrál, nikdy jsem penaltu neproměnil, jelikož jsem žádnou nekopal. Byl jsem v tom opravdu strašný,“ uvedl třiapadesátiletý Ital.

„Na mistrovství světa (v roce 1994) jsme prohráli ve finále na penalty s Brazílií. V tu chvíli vás to zasáhne a jste skutečně zklamaný. V první chvíli smutníte, ale pak si uvědomíte, že se musíte posunout. Fotbal vám dá další příležitost, abyste si ho užili. Upřímně se o něho nebojím. Viděl jsem, že po návratu k nám je na tom velmi dobře,“ prohlásil někdejší kouč Chelsea nebo Interu Milán.

Tottenham je po 15 odehraných zápasech na čtvrtém místě s osmibodovou ztrátou na vedoucí Arsenal. Městský rival ale odehrál o jeden duel méně.