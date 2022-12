Chyběl nám důraz a pohyb, říká kapitánka ženské Slavie Bartovičová po prohře 0:3 s AS Řím

„Je to škoda, ale za ten půlrok musím holky pochválit. Měly jsme hodně zraněných hráček, takže to bylo těžké,“ řekl Radiožurnálu Sport trenér Karel Piták. Doufal ve víc než dva získané body. Na druhou stranu se jeho svěřenkyně měřily s evropskými velkokluby a hrály s nimi výsledkově vyrovnané zápasy.

Proti AS Řím to mohlo být podobné, jenže Slávistky v podstatě samy nabídly soupeřkám úvodní gól.

„Věděly jsme, že jsou silné v protiútocích, což potvrdily. Byl to laciný gól,“ posteskla si kapitánka a obránkyně Diana Bartovičová, které se objevila za zády hlavní hvězda soupeřek Valentina Giacintiová a dala úvodní gól.

Pražanky utrpěly nejhorší porážku v ročníku, ve kterém se jim v obraně paradoxně dařilo. „Myslím, že jsme se v obraně v Lize mistryň posunuly. Ukázaly jsme, že jsme kompaktní, třeba proti Wolfsburgu. Sice to vypadalo, že jsme tam zaparkovaly autobus, ale na to už se asi nikdo ptát nebude,“ prozradila s úsměvem Bartovičová.

„Důležitý je pro nás bod z Wolfsburgu. Dneska se nám to bohužel rozpadlo. Chyběl nám větší důraz a pohyb hráček. Pomalu jsme dostupovaly,“ dodala.

„Myslím si, že to byla velká škola i pro mladé hráčky. Je vidět, že se ještě mají co učit, a věřím, že příští rok se zase do Ligy mistryň dostaneme a budeme silnější,“ říká Karel Piták. Jeho Slavia je v tabulce tuzemské ženské ligy o bod druhá za Spartou.