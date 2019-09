Ohledně brexitu netuším, co to pro mě bude znamenat, říká fotbalista Kalas, který hraje v Británii

„Ohledně brexitu netuším, co to pro mě bude znamenat,“ přiznal Radiožurnálu fotbalový obránce Tomáš Kalas z druholigového Bristolu.

Brexit by mohl přinést řadu změn i pro české fotbalisty ve Spojeném království. Ale i když k němu může dojít už posledního října, oni zatím netuší, co by to pro ně mohlo znamenat. Více si poslechněte v reportáži Jana Suchana

„Já osobně tu situaci kolem brexitu nijak nepociťuji. Co se týče lidí z klubu, ať už z managementu nebo spoluhráčů, tak nikdo tu situaci nijak speciálně neřeší,“ přidal se se Tomáš Egert, který hraje za Oldham ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Proč jsou oba čeští fotbalisti tak v klidu? „Protože se to mělo stát někdy minulý rok, nestalo. Mělo se to stát tenhle rok, nejspíš se to taky nestane. Takže bůhví, kdy se to stane. A až se to stane, tak věřím, že budou nějaké informace ohledně toho, co a jak musíme my fotbalisti dělat, abychom tady mohli zůstat a hrát dál,“ odpověděl reprezentant Kalas.

Ani to, jaká pravidla by se na fotbalisty ze zemí Evropské unie vztahovala, není jisté. Jestli a jak by byl omezený jejich počet v jednom týmu nebo jaké podmínky by museli splňovat pro udělení pracovního povolení.

„Jestli budu potřebovat pracovní povolení, je to možné, ale to si myslím, že nejspíš nebude těžké sehnat, protože tady v té době budu mít kontrakt, pokud by se to stalo teď někdy,“ dodal Kalas.

Ale nováčci by měli cestu do anglických soutěží těžší, pokud by museli splňovat stejná kritéria jako dnes hráči ze zemí mimo Evropskou unii. Ti musí mít za poslední dva roky odehrané určité procento reprezentačních zápasů podle toho, jak vysoko je jejich národní tým ve světovém žebříčku.

Pro Čechy by to teď bylo 75 procent. Tomáš Kalas nicméně tvrdé podmínky neočekává. „Samozřejmě je tady milion hráčů, bez kterých by Premier League, ani druhá liga, ani ostatní ligy mohly fungovat, kdyby nás všechny poslali zpátky do našich zemí. Takže si nemyslím, že něco takového se stane,“ řekl obránce fotbalové reprezentace a anglického Bristolu Tomáš Kalas.