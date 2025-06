Musíme ze sebe vydat maximum, přeje si před posledním zápasem na mistrovství Evropy Koželuh

Už bez šance na postup do čtvrtfinále budou hrát čeští fotbalisté do 21 let ve středu večer poslední zápas na mistrovství Evropy na Slovensku. Souboj se Slovinskem bude znamenat nejen loučení s turnajem, ale taky konec jedné velké party, která držela dlouho při sobě pod trenérem Janem Suchopárkem. Od zpravodaje z místa Dunajská Streda 9:24 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Koželuh a v pozadí Václav Sejk | Zdroj: Profimedia

V další kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy jednadvacítek už budou moct nastoupit jen hráči narození v roce 2004 a mladší. Ze současného výběru na Slovensku to splňují jen brankář Jan Koutný, záložník Ondřej Kričfaluši a obránci Albert Labík s Janem Paluskou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají fotbalisté do 21 let před svým posledním zápasem na mistrovství Evropy

„Jsem tady nejmladší a určitě jsem si toho vědom. Je to spíš na trenérovi, ale když budu mít nějaké minuty, tak tam nechám 100 procent,“ říká odhodlaně Paluska.

Jan Paluska zatím na mistrovství Evropy na Slovensku nenastoupil. Jeho čas v českém týmu do 21 let nejspíš přijde, už ale s jiným trenérem – Michalem Bílkem – a v podstatě novým kádrem.

Kromě zmíněné čtveřice by mohl o další Euro jednadvacítek zabojovat třeba i záložník Matěj Šín, který o to letošní přišel kvůli zranění.

Zkušené opory

Dalším už zbývá jen probojovat se do seniorské reprezentace – včetně kapitána Václava Sejka nebo Adama Karabce, českého rekordmana v počtu startů na kontinentálních šampionátech hráčů do 21 let. Teď je v Dunajské Stredě mezi evropskou v této kategorii potřetí a naposledy.

„Jsem tu už dlouho, takže jsem zkušenější na klubové úrovni i tady. Snažím se někomu pomoci a třeba něco říct,“ vysvětluje Karabec.

Poslední rady bude moct rozdat Adam Karabec před nebo po utkání se Slovinskem. Své určitě řekne i kouč Jan Suchopárek, který dovedl českou jednadvacítku dvakrát na mistrovství Evropy, ani jednou s ní ale nepostoupil ze skupiny.

„Musíme ze sebe vydat maximum, abychom se rozloučili s trenéry a s klukama s tím cyklem. Věříme, že se nám to podaří, uděláme fanouškům radost a poslední zápas vyhrajeme,“ věří obránce Josef Koželuh.

Zápas Čechů se Slovinci, kteří ještě mají teoretickou naději na postup do čtvrtfinále, začne v Dunajské Stredě ve středu v 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.