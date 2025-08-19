Snažit se být v klidu a sám sebou, říká Tomášek před svojí premiérovou sezonou v NHL v dresu Edmontonu
Hokejový mistr světa z loňské Prahy David Tomášek se chystá na novou a možná životní příležitost - v 29 letech si poprvé vyzkouší NHL. A to hned v dresu finalisty z posledních dvou sezon Edmontonu Oilers. Ve studiu Radiožurnálu Sport promluvil v pořadu Čistá hra o tom, jak se připravuje na novou sezonu a i jestli cítí šanci prosadit se mezi elitní formaci.
„Hodně věcí, které fungovaly, tak jsem nechal, ale trochu jsme to museli upravit, protože léto bylo dlouhé. Člověk hledá, jestli má víc přidat a nebo trochu ubrat, je to v takových vlnách. Co jsem se bavil s kluky, tak jsem se snažil vzít od každého něco, ale stejně je to o té mentální stránce,“ vyprávěl Tomášek.
Poslechněte si, co říká hokejista David Tomášek o svém novém působišti v zámořské NHL
Odchovanec pražské Sparty kdysi odešel do zámoří už ve 14 letech a v mládežnických amerických i kanadských soutěžích odehrál pět sezon, takže dobře ví, že v NHL můžou zkoušet i jeho psychickou odolnost.
„Trochu to znám už z juniorky. Nikoho nezajímá nikdo z Evropy, je to jen číslo, kus masa. Mohou hráče zkoušet, hýbat s ním, hrát ho, nehrát ho. Další věc je přijmout, co mi bude dáno. Když to člověk chce hrát, musí brát všechno, protože je tam strašně příběhů kluků, co hráli tady top a byli ve čtvrté lajně. Buď to vzali, a nebo ne,“ ví moc dobře zkušený reprezentant.
Po boku hvězd
Pokud by útočník David Tomášek dostal šanci i v první lajně, mohl by si zahrát s absolutními hvězdami NHL Leonem Draisaitlem a Connorem McDavidem. Toho si jako soupeře pamatuje už z juniorky.
„Byl vynikající už v 15 letech. Byla tam liga do 20 let a on byl o pět let mladší a už byl výjimečný. Na to se těším a člověk pochytá spoustu věcí a nebo ho taky spoustu věcí překvapí. Bude to zajímavé, ale jak říkal Ivan Hlinka, hlavně se z toho nepo... snažit se být v klidu a sám sebou,“ říká David Tomášek, který v Čisté hře Martina Procházky samozřejmě mluvil i o své bohaté kariéře.
Kromě extraligy si totiž zahrál i ve Finsku, Rusku a Švédsku. Celý díl hokejového pořadu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích.