Snažit se být v klidu a sám sebou, říká Tomášek před svojí premiérovou sezonou v NHL v dresu Edmontonu

Hokejový mistr světa z loňské Prahy David Tomášek se chystá na novou a možná životní příležitost - v 29 letech si poprvé vyzkouší NHL. A to hned v dresu finalisty z posledních dvou sezon Edmontonu Oilers. Ve studiu Radiožurnálu Sport promluvil v pořadu Čistá hra o tom, jak se připravuje na novou sezonu a i jestli cítí šanci prosadit se mezi elitní formaci.

A to tak, že se třeba pod nárazem útočníka Davida Tomáška otřáslo celé plexisklo

David Tomášek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Hodně věcí, které fungovaly, tak jsem nechal, ale trochu jsme to museli upravit, protože léto bylo dlouhé. Člověk hledá, jestli má víc přidat a nebo trochu ubrat, je to v takových vlnách. Co jsem se bavil s kluky, tak jsem se snažil vzít od každého něco, ale stejně je to o té mentální stránce,“ vyprávěl Tomášek.

Poslechněte si, co říká hokejista David Tomášek o svém novém působišti v zámořské NHL

Odchovanec pražské Sparty kdysi odešel do zámoří už ve 14 letech a v mládežnických amerických i kanadských soutěžích odehrál pět sezon, takže dobře ví, že v NHL můžou zkoušet i jeho psychickou odolnost.

„Trochu to znám už z juniorky. Nikoho nezajímá nikdo z Evropy, je to jen číslo, kus masa. Mohou hráče zkoušet, hýbat s ním, hrát ho, nehrát ho. Další věc je přijmout, co mi bude dáno. Když to člověk chce hrát, musí brát všechno, protože je tam strašně příběhů kluků, co hráli tady top a byli ve čtvrté lajně. Buď to vzali, a nebo ne,“ ví moc dobře zkušený reprezentant.

Po boku hvězd

Pokud by útočník David Tomášek dostal šanci i v první lajně, mohl by si zahrát s absolutními hvězdami NHL Leonem Draisaitlem a Connorem McDavidem. Toho si jako soupeře pamatuje už z juniorky.

„Byl vynikající už v 15 letech. Byla tam liga do 20 let a on byl o pět let mladší a už byl výjimečný. Na to se těším a člověk pochytá spoustu věcí a nebo ho taky spoustu věcí překvapí. Bude to zajímavé, ale jak říkal Ivan Hlinka, hlavně se z toho nepo... snažit se být v klidu a sám sebou,“ říká David Tomášek, který v Čisté hře Martina Procházky samozřejmě mluvil i o své bohaté kariéře.

Kromě extraligy si totiž zahrál i ve Finsku, Rusku a Švédsku. Celý díl hokejového pořadu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích.

