‚Momentálně nejlepší tým v Evropě.‘ Spartu čeká semifinále Ligy mistrů proti Färjestadu s Tomáškem

Hokejová Sparta může po osmi letech postoupit do finále Ligy mistrů. Po úterním zápase o tom sice jasno ještě nebude, ale výsledek prvního semifinále může hodně napovědět. Stejně jako ve čtvrtfinále stojí Sparta znovu proti soupeři ze Švédska, duel s Färjestadem začne v úterních 18 hodin. Praha 15:02 14. ledna 2025

„Znovu narazíme na výborného soupeře. Jsou asi nejlepší tým v Evropě,“ chválí Färjestad trenér Sparty Pavel Gross. Tým z města na břehu jezera Vänern vede tamní ligu a kanadské bodování soutěže vede útočník Färjestadu David Tomášek.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o semifinále hokejové LM mezi hokejisty pražské Sparty a švédským Färjestadem

„Bude to úplně jiný hokej. Je to mužstvo, které je momentálně nejlepší v Evropě. Už jsme se na ně dívali a hraje za ně nejlepší centr v Evropě, Tomas. Bude to zážitek,“ přibližuje švédského soupeře Gross. „Tomas“ je David Tomášek, mistr světa z Prahy, který dříve za Pražany hrál.

V polovině prosince minulého roku nechybělo moc a Sparta už mohla mít po účasti v Lize mistrů, ale ve čtvrtfinále zvládla senzační obrat ve švédském Växjö.

„Víme, že je to play-off a hrajeme o finále. Budeme o něco opatrnější, ale určitě nebudeme hrát jen zezadu,“ říká útočník Tomáš Hyka.

„Každé střídání bude strašně důležité. Góly se v play-off sčítají, minule jsme doma s Växjö doma prohráli, ale do Švédska jsme letěli s tím, že se může stát cokoliv. Je to loterie, v Lize mistrů se hraje na těsná vítězství,“ dodává trenér Pavel Gross.

Odveta semifinále se bude hrát v úterý 21. ledna a vítěz se utká s lepším ze švýcarského souboje Curychu se Servettem Ženeva.

Duel lídrů české a švédské nejvyšší soutěže bude sledovat Radiožurnál v reportážních vstupech, stanice Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos zápasu.