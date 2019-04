Krev, šití, šarvátky. Ve finálové sérii hokejové extraligy mezi Libercem a Třincem to vře

Tekla krev, občas někdo odkulhal do šatny. Ale zase se vrátil. To proto, že se v hokejové extralize hraje o titul. Ve finále je to mezi Libercem a Třincem 1:1 na zápasy. Při výhře páteční výhře Severočechů 3:1 už ale na ledě trochu přituhlo. Liberec 7:52 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasu mezi Libercem a Třincem | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Mě to nebolí.“ Je asi jenom jeden muž, který může říkat do samé, co liberecký Roman Will pro Radiožurnál. Jeho protivník v brance na druhé straně Šimon Hrubec. Oba jsou dostatečně oblečení do výstroje na to, aby odešli ze zápasu bez šrámu.

„Je to tvrdé. Kluci tam měli párkrát šití a nějaké nastřelené bolístky tam jsou. Bolí to hodně. Každý do toho ale půjde, ať se děje cokoliv,“ říká třinecký Petr Vrána. Několikrát už ve finále hrál, ale přiznává, že si vlastně ani moc nepamatuje boje předchozí. Tedy ne nijak konkrétně. Jak vrcholí sezona, je třeba se trochu obrnit nejen výstrojí, ale i trpělivostí.

„Viděl jsem jen jednu bitku, jak tam Tomáš Filippi bláznil,“ říká střelec poslední branky dosavadního průběhu finálové série - liberecký Jaroslav Vlach. I z tribuny je vidět, že jde o hodně. Průpovídek po odpískání je na první pohled víc. Každý moment se dá využít k popíchnutí soupeře.

„Myslím si, že ani jeden mančaft prostě necukne a čím déle spolu týmy hrají, tím je tam více minisoubojů. Sčítá se to a možná toho bude víc a víc,“ říká liberecký Vlach směrem k dalšímu průběhu finálové série. Ta bude za stavu 1:1 na zápasy pokračovat třetím duelem v Třinci na velikonoční pondělí.