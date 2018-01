Bahno v chladiči, padající sedačka. Motocyklista Engel si musel poradit bez mechaniků

Na Rallye Dakar se neplánovaně nezávodí. Kvůli přívalovým dešťům, které vytopily bivak v bolivijské Tupize, pořadatelé zrušili měřený úsek deváté etapy s cílem v argentinské Saltě. Tam se ale vůbec nemusel podívat nejvýše umístěný český motorkář Milan Engel. V bolivijské maratónské etapě mu totiž málem upadla z motorky sedačka a bláto mu zacpalo chladič. Tupiza/Bolívie 14:30 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Engel | Foto: Andres Stapff | Zdroj: Reuters

Jak z vašeho pohledu probíhala 7. etapa?

Hned po 120 kilometrech mi uletěl přední blatník. Veškeré bolivijské bláto mi šlo do brýlí a do chladiče asi tři sta kilometrů. Ještě ke konci mi spadla sedačka, byl to následek toho, že mi chyběl jeden šroub, co drží nádrž. Uvolnily se další dva a posledních 50 kilometrů jsem musel jet vsedě, abych sedačku neztratil.

Po maratonské etapě jste neměl v cíli servisní zázemí a mechaniky. Musel jste to spravit sám, jak? Neměl jste s sebou skoro nic.

Neměl, ale organizátoři tam měli svůj kamion s erárním nářadím pro všechny motocyklisty a čtyřkolky. Vyměnil jsem olej, udělal jsem servis a povedlo se mi to nějak opravit, tak jsem ráno mohl s čistým štítem startovat.

Bivak je plný bahna. V Bolívii je to už docela obvyklý obrázek.

Organizátor nevím, jaké bude počasí, ale už by se mohl ponaučit z minulých let. Minulý rok byl bivak na stejném místě a znovu byl pod vodou. Opakuje se to, a proto se všichni přesouváme do Salty.

Budete mít neplánovaný den volna, jste za to rád?

Určitě jsem rád, že si aspoň odpočinu. Maratonská etapa byla náročná a ještě nás jedna čeká.