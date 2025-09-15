Volejbalista Moník: Už v prvním zápase jsme překvapili. Teď chceme potrápit i Brazilce
Čeští volejbalisté mají před sebou druhý zápas na mistrovství světa na Filipínách. Do souboje s favorizovanou Brazílií půjdou povzbuzení historickým vítězstvím nad Srbskem, které bojovným a soudržným výkonem Češi porazili vůbec poprvé.
„Takovým volejbalem se chceme prezentovat. Věřím, že můžeme potrápit nebo porazit někoho z favoritů. To se ale ukáže až časem samozřejmě," řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport reprezentant Milan Moník, který hraje na pozici libera.
Poslechněte si českého reprezentanta Milan Moníka před duelem na světovém šampionátu proti Brazílii
Srdce a bojovnost je to, co podle hráčů i trenéra národního týmu platilo na Srbsko - volejbalovou velmoc, která ale už poměrně dlouho čeká na významný úspěch na světové scéně.
Ve druhém zápase je čeká o dost větší překážka. Brazilci si odvezli medaili z posledních šesti světových šampionátů. Podle Moníka ale nic není nemožné. „My když jsme sem jeli, tak jsme věděli, že můžeme překvapit. Viděli jsme, že na turnaji jsou možná překvapení. Předvedli jsme výborný týmový výkon a povedlo se nám to,“ říká Moník.
Koncentrace na další zápas
Výhrou nad Srbskem se ale Češi nechtějí moc rozptylovat, ve skutečnosti dostali za úkol na ni poměrně rychle zapomenout. „Už hned po zápase jsme si v šatně říkali, že je to super vstup, ale že už musíme myslet na další zápas. Všichni už máme nastaveno v hlavách, že Srbsko je pryč a jedeme na novo,“ hlásí Moník.
Podle výkonu a výsledku se to nemusí zdát, ale národní tým se pořád trochu pere s časovým posunem. V prvním zápase, který Češi hráli odpoledne našeho času, jim hrál do karet, napodruhé to bude složitější. „Už se tak nějak srovnáváme. Někteří usínáme pozdě i po zápasech v Česku. Někdo z nás usnul až ve tři, nebo v půl čtvrté. Bylo to tím, že jsme měli ještě adrenalin v krvi. Teď nás čeká zápas v deset hodin dopoledne a připravíme se na to,“ říká sedmatřicetiletý reprezentant.
Deset hodin ve filipínské Manile, to jsou čtyři ráno českého času, kdy se Češi pokusí překvapit i světové trojky Brazilce. Pak je ve skupině čeká ještě boj o postup do osmifinále proti hratelnější Číně.