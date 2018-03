Sao Paulo| 27. 7. 2017 |Matěj Skalický |Zprávy ze světa |Exkluzivně pro Radiožurnál

Volkswagen pravděpodobně kolaboroval s vojenským režimem v Brazílii. Radiožurnálu to řekl německý historik, kterého si automobilka najala, aby její činnost od 60. do 80. let prověřil.