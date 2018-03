18. 7. 2013 |Kateřina Daňková, David Bernardy |Regiony

V průmyslovém areálu Dolních Vítkovic v Ostravě dnes začne 12. ročník festivalu Colours of Ostrava, na který letos dorazí více než stovka českých i zahraničních kapel. Tisícovky fanoušků by do areálu měly pohodlně navést nové směrovky, které vyrostly na všech hlavních příjezdových tazích.