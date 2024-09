Posádka soukromé mise Polaris Dawn se vrátila na Zemi. Dosáhli vzdálenosti 1400 kilometrů od Země

Čtyřčlenná posádka pod velením amerického miliardáře Jareda Isaacmana po odkladech kvůli špatnému počasí odstartovala z floridského Kennedyho vesmírného střediska v úterý brzy ráno.

Nejprve jako první lidé po více než 50 letech dosáhli vzdálenosti 1400 kilometrů od Země, ve čtvrtek pak Isaacman a specialistka mise Sarah Gillisová jako první neprofesionální astronauti vystoupili z lodi.

Do volného kosmu vystoupil první neprofesionální astronaut v historii. Je jím miliardář Isaacman Číst článek

„Mise je dokončena,“ hlásil v neděli Isaacman rádiem řídícímu středisku, když speciálně upravený modul Crew Dragon v noční tmě s pomocí padáků měkce dopadl do vln poblíž ostrovů Dry Tortugas u jihozápadního pobřeží Floridy.

Isaacman se stal 264. člověkem, který uskutečnil výstup do volného prostoru od roku 1965, kdy úzkým průchodem lodi Voschod 2 vystoupil vstříc vesmírnému vzduchoprázdnu sovětský astronaut Alexej Leonov. Gillisová si připsala 265. výstup do kosmu. Až do této doby všechny výstupy do volného prostoru provedli profesionální astronauti.

Při čtvrtečním komerčním výstupu do vesmíru byl poklop kosmické lodi otevřený sotva půl hodiny, píše agentura AP. Isaacman při riskantní operaci z lodi na několik minut vystrčil jen horní polovinu těla, Gillisová se vysunula zhruba po kolena. SpaceX považuje krátký test za výchozí bod pro testování technologie skafandrů pro budoucí delší mise na Měsíc a následně dál na Mars.