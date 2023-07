Kopeček za tři eura? Ceny v Chorvatsku jsou skandální jen místy jako každý rok, popisuje novinářka

Chorvatsko zažívá svoji první turistickou sezónu po vstupu do eurozóny a Schengenského prostoru. Obojí mělo nalákat turisty, mnozí jsou ale překvapeni vysokými cenami. „Ceny jsou skandální možná místy, to se objevuje každý rok. Ale jsou méně exponovaná místa, kde jsou ceny normální. Zároveň je třeba vzít v úvahu poměrně vysokou inflaci, nedalo se očekávat, že ceny budou stejné jako loni,“ říká spolupracovnice Českého rozhlasu Tea Veseláková. Interview Plus Záhřeb 9:30 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chorvatsko - Split | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Zdražování je prý velkým tématem i pro chorvatský tisk, protože kupní síla zdejších obyvatel je ještě nižší, než je tomu v případě Němců, Čechů nebo Poláků. „Symbolem se stal kopeček zmrzliny za tři eura, ale není to tak, že byste na Jadranu nenašli levnější,“ dodává s tím, že ceny vzrostly i ve vnitrozemí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Tea Veseláková, spolupracovnice Českého rozhlasu v Chorvatsku

Vedle cen se v Chorvatsku vede debata i o podobě zdejšího turistického trhu. Jen asi 15 procent celkové ubytovací kapacity je totiž v hotelích, zbytek tvoří různé apartmány nebo krátkodobé pronájmy – jen oproti loňsku přibylo na 55 tisíc lůžek v soukromém ubytování.

„Je to zacílené spíš na turisty, kteří nejezdí organizovaně s cestovkou, ale třeba svým autem. A vede se debata, zda nestavět víc hotelů a přilákat tak turisty s větší kupní silou a se zájmem o jiný typ služeb,“ popisuje Veseláková.

To prý ale rozhodně nepůjde ze dne na den a Chorvatsko nikdy nebude destinací jen pro bohaté turisty. „Vlastně by ani nebyl problém v růstu cen, pokud by ruku v ruce s ním šlo i zvyšování kvality. Ale nelze očekávat, že lidé budou utrácet víc peněz a služby zůstanou na stejné úrovni. Hodně se zdůrazňuje, aby si to všichni v oboru cestovního ruchu uvědomili,“ dodává.

Láká oteplování žraloky?

Vláda se podle Veselákové zdráhá regulovat či zdanit soukromé ubytovatele a chybí i statisticky podložený plán, kde budovat nové kapacity, aby se turistický ruch mohl smysluplně rozvíjet.

„V poslední době se objevovaly články o tom, že jsou někde kapacity poloprázdné, ale na druhou stranu na některých místech, kde to nebylo vůbec potřeba, tak přibyly stovky nových apartmánů,“ poznamenává.

Chorvatsku chybí turisté. Na vině může být naše nadutost i vysoké ceny, píše místní deník Číst článek

Stejně jako jiné země Chorvatsko trápí nedostatek kvalifikovaného personálu, spousta Chorvatů paradoxně odjíždí pracovat v cestovním ruchu do zahraničí. V případě sezónních pracovníků je zas problém udržet kvalitu služeb.

Chorvatsko rovněž trápí dopady klimatické změny – stále teplejší léta, delší období sucha a častější požáry. Otepluje se přitom i moře, ve kterém se objevují nové druhy živočichů, případně ti, kteří se na Jadranu příliš často neobjevovali. „Jsou to některé druhy žraloků nebo medúz, zkrátka stěhuje se sem život, který má rád teplejší vodu,“ popisuje.

Zároveň to ale neznamená, že by Chorvatsko zaplavili žraloci a medúzy, jak tvrdí některé novinové titulky. „Určitě je třeba článek rozkliknout, protože jde třeba o jednoho žraloka na nějakém konkrétním místě. I medúzy bývají lokální problém, navíc je třeba si to i trochu nastudovat, protože někdy vůbec není důvod k obavám. Jsou to jen malé medúzky, které nejsou nebezpečné a za týden odplavou jinam,“ uzavírá novinářka.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.