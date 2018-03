zdražování

18. 12. 2016 | ČTK |Regiony

V Praze by se mohla od Nového roku mírně zvýšit cena vody. Pražští radní o tom rozhodnou v úterý. Naopak ceny elektřiny a tepla by se příliš měnit neměly, plyn možná zlevní. Vyplývá to z vyjádření společností. Distributoři energií navíc tvrdí, že lidé mohou ušetřit za dodávky využitím speciálních nabídek. Zdražovat nebude ani městská hromadná doprava a svoz odpadu.