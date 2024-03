Odporné, kritizuje Janek Rubeš praktiky Euronetu. Na bankomatech prý ale přibylo nové tlačítko

Jak jste přišel na to, že to s těmi bankomaty není tak úplně krystalicky čisté, jak se zdá při výběrech hotovosti? Natočil jste o tom video, píše se o tom všude, reagovaly na to i banky.

Nepřišel jsem na to já, ale jedna z našich divaček a jsem strašně rád, že se ozvala – poslala tip. Já osobně bankomaty moc nevyužívám, takže bych na to možná nepřišel. Napsala: Janku, tohle vás bude zajímat, myslím si, že to je téma přesně pro vás. A popsala problém, který u toho bankomatu při výběru vzniká. Samozřejmě jsem si to šel ověřit, to znamená nejdřív jsem začal vyhledávat na internetu a našel jsem několik recenzí na českých mapových serverech, kde si na tohle stěžovali i další čeští uživatelé. A následně mé kroky vedly k několika bankomatům, kde jsem si ověřil, že se to skutečně děje. Takže ještě jednou té divačce moc děkuji.

O co jde? V čem to spočívá?

Když do bankomatu vložíte nebo přiložíte kartu, tak se vás bankomat zeptá, jestli chcete Hotovost a zůstatek, anebo Jiné. A jelikož jste si pravděpodobně přišli vybrat nějakou hotovost, tak většina lidí, i podle různých anket, které jsem viděl na internetu, klikne na Hotovost a zůstatek. V tu chvíli vás bankomat převede na obrazovku, kde zvolíte, kolik si chcete vybrat peněz, na tu částku kliknete, vyjede vám z bankomatu požadovaná částka a na konci se vám na displeji zobrazí na chvilku váš zůstatek. Ukázání toho zůstatku je ale u mnoha českých bank zpoplatněno. To znamená, že se na vašem výpisu z účtu následující měsíc objeví, že jste se dotázali na zůstatek a stojí vás to třeba 50 Kč.

Nemám ale s něčím takovým počítat, když vidím na té ikonce, na kterou klikám Hotovost a zůstatek?

Nevím, jak vy, ale já s tím nepočítám. Rozhodně jsem nevěděl, že se dotaz na zůstatek zpoplatňuje. Je to ostatně poplatek, který byl před deseti lety v nějaké anketě vyhodnocený jako jeden z nesmyslných a mě by to nikdy nenapadlo. Ostatně ten dotaz tam stejně musí proběhnout, protože bankomat musí zjistit, jestli máte na účtu dostatek peněz. Některé banky to neúčtují, ale podle těch bank tam stejně vzniká nějaký náklad, který musí té bankomatové společnosti uhradit. Domnívám se, že důvod, proč ta dvě tlačítka sjednotili do jednoho je ten, že můžou zobrazení zůstatku zaúčtovat a bankomatová společnost z toho má nějaký zisk. Jinak by to přece nedělali.

Na tohle to upozorňoval mimo jiné mluvčí České spořitelny Filip Hrubý pro Novinky. Vysvětlil to tak, že peníze z poplatku se dělí mezi provozovatele bankomatu, vydavatele platební karty a banku, kde má člověk účet. Jinými slovy z toho společnost Euronet potom něco dostane.

Samozřejmě. Třeba tisková mluvčí Air Bank se zmiňovala o tom, že mezi bankou a bankomatem vznikne nějaký náklad, který musí banka uhradit, ale nepřenáší ho už na toho uživatele, to znamená klienta Air Bank.

Ten zůstatek se tam ukáže vždy?

Dobrá otázka. Ne. Když jsme tu reportáž natáčeli, tak jsme si bankomat jednou přepnuli do češtiny, jednou do angličtiny. Tu situaci jsme natočili několikrát, kdy jsem přiložil kartu, viděl jsem tlačítko Hotovost a zůstatek, tlačítko Jiné, klikl jsem na Hotovost a zůstatek, můj kolega kameraman Honzík řekl, teď si to natočím ještě z druhé strany, teď si natočím celek, teď si natočím detail a nakonec jsme došli až k tomu výběru. Následně jsem šel za roh do své banky, kde jsem se zeptal, zda mi byl zaúčtován poplatek za zobrazení zůstatku účtu a oni mi řekli, že mi bylo zobrazení zůstatku zaúčtováno třikrát. Když jsem se ohradil, že mi bankomat rozhodně třikrát zůstatek neukázal, tak mi odpověděli, že to budu muset reklamovat. Takže ne, bankomat neukáže zůstatek pokaždé. Pokud si transakci v průběhu rozmyslíte a odejdete, tak vám bankomat poplatek stejně zaúčtuje. Ta situace je ještě tak absurdní, že vám bankomat na konci řekne, že vám nic nezaúčtovali. A najednou ejhle, platím poplatek.

Myslíte si, že to je klasifikovatelné jako podvod?

Nejsem právník a předpokládám, že společnost Euronet a její zástupci budou bedlivě poslouchat každé mé slovo, takže já bych slovo podvod nepoužil. Myslím si, že to, co dělají, je odporné. A myslím si, že si jsou velice dobře vědomi toho, co dělají.

Často v Praze točím o tom, že chce někdo nějakým způsobem z někoho jiného dostat víc peněz. A většinou se k tomu ti lidé postaví a řeknou, no a co? Včera jsem se bavil se směnárníkem, který dal turistkám za 1 euro 15 Kč a řekl, no a co, turisté jsou tady od toho, abych z nich ty peníze dostal. Kdyby toto řekla společnost Euronet, tak bych řekl OK, alespoň si za tím stojí a já nemůžu říct křivé slovo. Ale jejich vyjádření bylo, že chtěli zlepšit komfort pro klienty a že se ještě nikdy nestalo, aby někdo přiložil kartu k bankomatu, zmáčknul tlačítko a následně si výběr rozmyslel. Jestli tato společnost o sobě tvrdí, že je jedna z největších bankomatových společností dokonce možná na světě a ještě nikdy si nikdo nerozmyslel výběr… to je teda opravdu zajímavé.

Komfort pro klienty

Požádali jsme společnost Euronet, respektive její české zastoupení, o rozhovor – jmenovitě ředitele Ondřeje Kozáka, který rozhovor odmítl a byla nám zaslána zpráva s vyjádřením, kde se mimo jiné píše to, co jste už říkal – že systém Cash and balance byl zaveden nejen v České republice, ale prý v mnoha zemích v dobré víře kvůli tomu, že zvýší komfort pro klienty, aby spolu s výběrem rovnou znali i zůstatek na účtu.

„Jedná se o funkcionalitu cash & balance, kterou jsme uvedli v mnoha zemích v dobré víře, že zvýšíme komfort pro klienty, aby spolu s výběrem rovnou znali i zůstatek na účtu. Euronet za tuto službu neúčtuje nic. Poplatky vždy účtuje banka klienta a ve většině zemí si banky za tuto službu neúčtují žádné poplatky. Klient má možnost zvolit si pouze výběr hotovosti bez zobrazení zůstatku. Pokud jde o naprosto nestandardní situaci, ke které dosud nedocházelo, kdy si klient službu vybere, potvrdí ji a transakci následně nedokončí, tak tam skutečně může banka klientovi strhnout poplatek. V současné době proto hledáme cestu k nápravě. Je důležité zmínit, že Euronet nemá žádný vliv na stanovení výše bankovních poplatků. Výši poplatků stanovuje banka klienta, proto i reklamace musí být adresovaná bance, která je vydavatelem platební karty.“ Ondřej Kozák, výkonný ředitel společnosti Euronet ČR (e-mail zaslaný ČRo 5. 3. 2024)

Není problém spíš v tom, že to účtují banky, než by to byl problém Euronetu?

Určitě, ať to banky neúčtují a ať mi tuto službu nenabízejí, když ji nechci. A k tomu, že to udělali v dobré víře – proč to teď tedy ruší, když jsem o tom natočil video?

Oni to ruší?

Poté, co jsme odvysílali naše video, se tento týden na bankomatech najednou objevilo nové, třetí tlačítko, kde už je jenom Hotovost. Každý den se chodím koukat, jestli se něco změní. A skutečně k tlačítkům Hotovost a zůstatek a Jiné najednou přibylo třetí, kde už je pouze Hotovost. Nerozumím tomu, jestli to jen testovali a shodou náhod jim tento týden vyšlo, že to je nevhodné, nebo to je reakce na to, že jsme natočili nějaké video. Nedovedu si představit, že americká společnost, která je na burze s hodnotou 5 miliard dolarů, reaguje na video nějakého českého youtubera. Takhle se dělá byznys ve velkých společnostech? To se na mě nezlobte.

Pod tlačítkem Jiné byla možnost vybrat hotovost bez zobrazení zůstatku?

Pod tlačítkem Jiné se tlačítko Hotovost a zůstatek rozdělilo na Hotovost a Zůstatek. Pod tlačítkem Jiné se nic jiného nenacházelo – jenom se jedno tlačítko rozdělilo na dvě tak, jak to je u všech bankomatů. Což si můžete vyzkoušet, když si projdete jakoukoli ulici ve větším městě nebo náměstí, kde je víc bankomatů. Když přiložíte kartu k bankomatu banky A, bankomatu banky B, bankomatu banky C, tak se tam většinou zobrazí, zda si chcete vybrat a nebo je tam tlačítko, zda chcete zjistit kolik máte na účtu, chcete si dobít telefon, chcete něco zaplatit… A pár chytrých hlav se dalo dohromady a řeklo si, kdybychom tyhle dvě tlačítka dali dohromady, tak můžeme lidem zaúčtovat skrz jejich banku nějaký poplatek.

Janku, když jste točil to video, pokoušel jste se potom zeptat Ondřeje Kozáka nebo společnosti Euronet, proč to dělají?

Pokoušeli jsme se kontaktovat společnosti Euronet skrz pana Kozáka. V minulosti jsme spolu komunikovali, ale ten vztah asi není na nejlepší rovině, myšleno z jejich strany ke mně, takže mi telefon nezvedl. Pochopil jsem, že žádným jiným novinářům nezvedl telefon, jenom posílali ta výše uvedená vyjádření. My jsme spolu v minulosti komunikovali ohledně toho, že Euronet zničil podle Národního památkového ústavu v Praze několik památek a my jsme o tom točili reportáž. Už tenkrát neměli zájem se k tomu vyjádřit a ten nezájem z jejich strany trvá.

To je nutné říct – tohle není vaše první zkušenost se společnosti Euronet, protože jste už o jejich bankomatech videa natáčel. Bylo to před několika lety a týkalo se to toho, že budují bankomaty kde chtějí, tedy i v centru Prahy, v památkově chráněných objektech, zónách…

Kdybych chtěl citovat e-mail, který rozesílají pravděpodobně společníci společnosti Euronet když oslovují majitele objektů, tak píšou: památkáře si vyřešíme sami. A skutečně u několika objektů došlo k tomu, že byly poničeny – ať už je to barokní dům U bílého beránka na Malé straně nebo kubistický kiosek, což je pravděpodobně jediný kubistický kiosek na světě. U něj došlo k trvalému poškození právě umístěním tohoto bankomatu.

Není to tak, že bych si ty věci vymýšlel. Pouze jsem tuto informaci zjistil od Národního památkového ústavu a zeptal jsem se na to společnosti Euronet. Pan Kozák mi řekl, že to je naprostý nesmysl. Samozřejmě netuším, kde je pravda, ale musím říct, že o trošku víc věřím Národnímu památkovému ústavu než společnosti Euronet.

A to se děje pořád, že by bankomaty vznikaly na místech, které mohou nějakým způsobem poškozovat?

Zjišťujeme to. Samozřejmě se tomu věnujeme.

Ten kiosek je ve Vrchlického sadech.

Kiosek je ve Vrchlického sadech a pokud se nepletu, tak ten bankomat odtamtud zmizel. Ostatně ty bankomaty se neustále hýbou podle toho, kde je nejvíc turistů. Pokud někde vidíte hodně bankomatů této společnosti, můžete si být jistí, že jste v turistické zóně. Proto jich v okolí Staroměstského náměstí najdete 20. Nepotřebujete mít 20 bankomatů na jednom malém náměstí.

Na druhou stranu to je nějaký jejich byznys model, ne?

Určitě je to jejich byznys model.

Čímž ale nechci obhajovat, kam se bankomaty umisťují…

Oni mi to sami ale nikdy neřekli. Nikdy neřekli, my chceme hlavně turisty, ale je to tak. Zároveň se teď šíří do českých vesnic, kde je ten byznys model naprosto opačný. To znamená, v Praze platí hodně peněz za to, aby někam mohli umístit bankomat, protože chtějí být blízko turistům, na kterých jsou schopni vydělat pravděpodobně hodně peněz. Na malé vesnici turisté nejsou, tam už to neumí, takže tam si nechávají platit od těch vesnic.

Aha, takže to není už jenom záležitost Prahy, ale oni se teď nově začali šířit ty bankomaty do celé republiky.

To už je ale jiné téma.

Jaké téma?

Je to téma toho, kdy provoz bankomatu není levná věc. A pravděpodobně kdyby tady seděl pan Kozák, tak se mnou bude v tomhle souhlasit. Respektive téměř bych řekl, že používám jeho slova. Banky ruší svoje bankomaty na malých městech, na vesnicích a najednou se zjeví společnost Euronet a řekne, my vám sem rádi bankomat dáme. Plno takových příkladů znám a plno jsem jich sledoval. Euronet přijde a řekne, my vám sem dáme bankomat rádi, bude vás to stát jenom 10 tisíc, 50 tisíc. Vesnice si nainstalovaly bankomat a najednou, po pár měsících, po pár letech, Euronet vymyslel funkci, kdy tam vložil to tlačítko Hotovost a zůstatek. Téměř bych použil termín jako trojský kůň. Poté, co jim otevřeli brány dokořán, se do té vesnice navezli a najednou tam nainstalovali tu funkci, kdy jsou schopni lidem naúčtovat skrz jejich banku i pár korun.

V tuhle chvíli už o nich ale nemůžete tvrdit, že by cílili jenom na turisty.

Cílí na největší zisk. Je to společnost zalistovaná na burze, jejich cíl je zisk na turistovi, který použije zahraniční kartu skrz Dynamic Currency Conversion,

…to znamená DCC, přepočet měny.

To není specifická věc pro bankomat Euronet. Dělají to všichni a všechny bankomaty a „poplatek může dosáhnout až 15 %“. Pokud jste schopni turistu natlačit do toho, aby si vybral 20 tisíc Kč, jste rázem schopni jako společnost vydělat 2 tisíce Kč na jednom výběru. A takový příjem samozřejmě na vesnici z jednoho výběru neuděláte.

Ale já si pamatuju, vyjádření právě pana Kozáka z Euronetu:

„Polovina klientů si u nás vybírá zpravidla částky od 10 do 80 tisíc Kč, aby si pokryli náklady na celý víkend a nemuseli se k bankomatu po dobu pobytu vracet. Bylo by absurdní, že by si například turista z USA po příletu do Prahy chtěl vybírat sumy ve výši stovek korun. Takovou možnost samozřejmě má, ale využije ji skutečně jen promile zákazníků. “ Ondřej Kozák, výkonný ředitel společnosti Euronet ČR (iDnes.cz,13. 12. 2019)

Takhle obhajoval to, že pro zahraničního turistu, když si chce vybrat z bankomatu, jsou tam ty částky násobně vyšší než pro české lidi.

Na to jsem se snažil doptat u Euronetu, ale odpovědi na to, proč české kartě nabízí výběr 200 až 2 tisíce a zahraniční 12 tisíc až 30 tisíc jsem se nedobral. Ondřej Kozák tvrdil, že to tak turisté chtějí. Nevím, z jaké databáze čerpají, ale nemyslím si, že je dobrý nápad, aby tady chodili lidi a měli 30 tisíc korun v kapse. Když na druhé straně hlavní město Praha a Dopravní podnik platí kampaně, které říkají dejte si pozor na kapsáře a není dobrý nápad mít u sebe 30 tisíc korun v hotovosti.

Na druhou stranu, když ta společnost tvrdí, že to má doložené na nějakých datech…

Já můžu na svých datech tvrdit, že to je nesmysl. Společnost Euronet bude tvrdit, že v Praze potřebujete hotovost. Když zaplavili Prahu letáky, když si objednali propagační prostory v metru, kde byly letáky a bylo tam napsané „v Praze potřebujete hotovost“ – to je nějaké reklamní tvrzení stejně jako já můžu říct, že v Praze nepotřebujete hotovost. Nikdy potřebovat nebudete, je to nesmysl. Dokonce často turistům říkám, že pokud podnik vyžaduje zaplacení v hotovosti a má ve dveřích bankomat Euronet, tak je to pro mě dobrý signál k tomu se otočit a jít pryč.

Banky před výběry varují

Tlačítko Cash and balance, od kterého jsme odstartovali, je výlučně symptomatické pro Euronet, nebo s tím operuje i nějaká jiná společnost?

Jelikož jsme řešili jenom Českou republiku, tak jsme obešli všechny bankovní bankomaty. Na žádném z nich tato funkce, že by se sjednotili dvě tlačítka do jednoho, nebyla – a to dokonce ani u nebankovních bankomatů. Jediné místo, kde jsem na to narazil, díky tomu, že jsem teď byl na nějakém výletě po Evropě, byl bankomat Point Cash společnosti Brink's v Irsku. Ten měl to rozhraní podobné a je vlastně jediný, na který jsem narazil.

To je také síť nezávislých bankomatů, podobně jako Euronet.

Co se mi podařilo dohledat, tak v Irsku se „ rozprodávaly“ některé bankovní bankomaty a braly si je nebankovní instituce. Velkou část bankomatů si vzal Euronet a nějakou druhou část si vzala tato společnost Brink's. Bylo to v turisticky exponovaných lokalitách a oba bankomaty začaly používat tuto funkci. Přesně jak uvedla ve svém vyjádření společnost Euronet, tak tu funkci aplikovali na všechny bankomaty po celé Evropě. Minimálně kde jsem to vyzkoušel za poslední měsíc, což byla Barcelona, Lisabon a Irsko, tak všude byla tato dvě tlačítka sjednocena.

Společnost Euronet funguje po celé Evropě nebo po celém světě jako konkurence bankomatům těch tradičních bank?

Já na ni narážím po celé Evropě. Přiznám se, že v Americe jsem na ni nikdy nenarazil, ač někteří naši diváci mi teď poslali fotku z letiště z Washingtonu. Ale rozhodně to není tak, že byste v New Yorku nebo v L.A. narazili na každém rohu na bankomat Euronet, tak jak jsme zvyklí tady z Prahy, kdy skutečně nepřeháním, když řeknu, že na ty bankomaty narazíte na každém rohu v centru města, u Královské cesty… Stejně tak v Lisabonu, v Barceloně… Vím, že hodně velký boj mělo město Amsterdam, které už nechtělo, aby ty bankomaty byly všude na ulicích. Praha je k tomu zatím laxní.

Dokonce hlavní město Praha, což mě trošku mrzí, pronajímá svoje prostory právě této společnosti. Konkrétně v ulici Železná přímo na rohu Václavského náměstí je v prostoru, který patří hlavnímu městu Praze, bankomat Euronet. Stejně tak na letišti.

Jsme v situaci, kdy se všechny banky téměř jednohlasně shodly na tom, že varují své klienty před výběry z těchto bankomatů. Když se zeptáte bez mikrofonu, bez kamery, na jakékoli pobočce, já když jsem volal na linku a ptal jsem se, kolik mi zaúčtovali, tak mi řekli: „ Vy jste z vybíral z tohohle? No to bych vám opravdu nedoporučovala…“ A první, co uvidíte, když přistanete jako turista v Praze na Letišti Václava Havla, je řada těchto bankomatů. Letiště, které se snaží o dobrou reputaci naší země. První dojem uděláte jenom jednou a první, co uděláme, že pošleme lidi k těmto bankomatům.

Žádná jiná taková společnost nebo síť, která by nabízela a provozovala bankomaty v Česku nepůsobí?

Co já vím, tak ne. Vím, že společnost Travelex, pokud se nepletu, provozovala pár bankomatů, ale znova, my se tady bavíme o stovkách bankomatů jenom na území Prahy 1, kde je počet obyvatel pár tisíc.

Ptám se na to z jednoho důvodu. Totiž, už jsem říkal, tyto bankomaty jsou v kategorii nezávislých bankomatů. Česká národní banka nemůže dohlížet podle slov mluvčí České národní banky nad aktivitami takových bankomatů. A když se řešila kauza Cash and balance, tak Česká národní banka avizovala, že pokud nedojde k nápravě, tak to bude chtít řešit se všemi zainteresovanými stranami. Máte informaci o tom, že by nějakým způsobem intervenovala?

Netuším. Já jsem nekomunikoval s Českou národním bankou ani s nikým jiným. Snažil jsem se kontaktovat jenom Euronet, aby mě vysvětlili, jak ten trik funguje. Nevím, jaké jsou aktivity České národní banky.

A neměla by mít tu pravomoc i nad těmito bankomaty? Dohlížet a nějak do toho zasahovat a jednat o tom, jestli to není šedá zóna? Vy se tomu věnujete dlouho.

To je to poslední, co bych chtěl ve svém životě dělat, úkolovat Českou národní banku. Pojďme začít těmi malými kroky. Pokud vidíme bankomat, který nějakým způsobem ošálí svého klienta, tak mu aspoň nepronajímejme místo z našich společných prostor, které vlastní město, který vlastní vesnice nebo které vlastní letiště. To je přece to nejjednodušší a tam bych začal.

V podcastu byly využity zvuky z youtubového kanálu Kluci z Prahy.