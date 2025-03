Necelý rok po amputaci nohy má za sebou první závod v běhu. S protézou

Barbora Kafková se narodila s vrozenou vadou vtočených chodidel. Po řadě operací a dlouhé fyzioterapii se naučila chodit, sportovat a vedla zcela běžný aktivní život. Kolem 30 let se ale začaly objevovat problémy, levou nohu už téměř necítila a neurologické potíže se šířily do dalších částí těla. Lékaři proto doporučili amputaci nohy. Pardubice 17:04 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Kafková je necelý rok po amputaci zpátky ve svém aktivním životě, hraje basketbal s vozíčkáři z Pardubic, jezdí na snowboardu a běhá | Foto: Milena Potůčková | Zdroj: Český rozhlas

A Barbora souhlasila. „Musím přiznat, že to ráno před operací jsem měla obavy, i potom po probuzení. Nejde se na to úplně připravit. Na druhou stranu jsem to ale měla srovnané v hlavě dobře, takže ten strach se poměrně rychle rozplynul,“ vzpomíná na necelý rok starou amputaci své levé nohy Barbora Kafková.

Dnes je zpátky ve svém aktivním životě, hraje basketbal s vozíčkáři z Pardubic, ale s protézou jezdí na snowboardu, běhá, a dokonce má za sebou první závod na 8 km se zdravými lidmi. Přiznává, že je ale stále hodně unavená.

Paradoxem je, že dnes se vrozená vada vtočených chodidel pes equinovarus léčí sádrováním hned po narození a většinou se nohy daří téměř bez následků napravit. „Beru to jako fakt, a vlastně mě uklidňuje vědomí, že kdybych jednou měla dítě se stejnou vadou, dá se to už dneska řešit,“ dodává Barbora Kafková.