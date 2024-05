Z některých měst mizí kontejnery na papír a plast. Úřadům se nelíbí, že je využívají i podnikatelé a firmy

V Česku přibývá měst, která řeší problémy s odkládáním odpadů do kontejnerů na veřejně přístupných místech. Odpadky tam totiž podle zástupců radnice kromě běžných obyvatel vozí i podnikatelé a firmy. Ti ale mají podle zákona odpad likvidovat jinak. Hradec Králové 14:24 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V osmitisícovém Červeném Kostelci na Náchodsku proto nebudou od poloviny roku volně přístupné kontejnery na plast a papír (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V osmitisícovém Červeném Kostelci na Náchodsku proto nebudou od poloviny roku volně přístupné kontejnery na plast a papír.

„Každý občan už má několik měsíců možnost zažádat si o přidělení popelnice na 120 nebo 240 litrů na plasty a na papír,“ říká nezávislý starosta Červeného Kostelce Tomáš Prouza a dodává, že obyvatelé sídlišť mohou žádat o velké kontejnery. „A aby se ochránili, aby jim odpad nedával někdo jiný, tak budou asi muset přistoupit k tomu, že si budou například ty kontejnery zamykat.“

Zkušenosti se zneužíváním kontejnerů pro ukládání odpadů z podnikání mají v Královéhradeckém kraji i jinde, třeba i v krajské metropoli Hradci Králové.

„Přestože jsou dnes už ty nádoby vybaveny polepem a značením, kde sdělujeme, že je zákaz ukládání odpadů z podnikání do těchto kontejnerů, přesto tady existuje celá řada podnikatelských subjektů, kteří ten systém zneužívají,“ říká ředitel společnosti Hradecké služby Martin Hušek.

Pravidla jsou podle něj přitom nastavená jasně. „Odpad pocházející z jejich předmětu podnikání by měli v souladu se zákonem o odpadech předávat pouze pověřené osobě, měli by si vést evidenci o produkci odpadu a měli by mít zkrátka své odpadové hospodářství zajištěno v souladu s legislativou. Ale když to tak řeknu, celé řadě živnostníků se nechce platit za ukládání odpadů.“

I v Hradci Králové proto některá stanoviště ruší, a to hlavně v okolí rodinných domů, případně v místech s vnitrobloky, do kterých nemá veřejnost přístup. Složitější je to podobně jako v Červeném Kostelci na sídlištích. V Hradci Králové v nich žije asi 70 tisíc lidí a kontejnery na papír i plast tam zatím zůstávají.

„Ideální by bylo každé veřejné stanoviště vybavit hlídačem, který by kontroloval, kdo tam a jaké odpady přináší. To ale samozřejmě není reálné,“ dodává s trochou nadsázky Martin Hušek.



V Hradci Králové se tak zatím snaží podnikatelům jejich povinnosti především připomínat, podobné je to i v jiných městech a to včetně zmiňovaného Červeného Kostelce na Náchodsku.