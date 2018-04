Babiš zamíří v neděli za Zemanem do Lán. ANO a ČSSD se kvůli vládě sejdou v pondělí

Schůzka o obnově jednání mezi ANO a ČSSD o vládě se uskuteční v pondělí večer poté, co se kabinet v demisi vrátí z návštěvy Karlovarského kraje. Novinářům to v pátek řekl premiér v demisi Babiš, kterého v neděli přijme v Lánech prezident. Babiš by měl Miloše Zemana informovat o aktuálním vývoji ve vyjednávání o vládě. Praha 12:34 13. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Po čtvrtečním rozhodnutí výboru ANO vrátit se k rozhovorům s ČSSD doufá, že dohoda bude nalezena co nejrychleji. Vládu s důvěrou by si přál do prázdnin. Babiš novinářům řekl, že při zasedání výboru se podvolil většině a nakonec podpořil variantu návratu k rozhovorům s ČSSD.

Zeman bude nemile překvapený, stejně jako já, reagoval Okamura na otočku ANO k ČSSD Číst článek

Babiš připustil, že v posledních dnech byla na stole především varianta, kdy by SPD pasivně „nohama“ tolerovala vznik vlády. „My jsme hlasovali a z debaty výboru vyplynulo, že se máme vrátit ke stolu (s ČSSD). Pochopili jsme, že klub není pro tu variantu (s SPD) připraven,“ uvedl Babiš.

Premiér nechtěl upřesnit, zda nabídne ČSSD ministerstvo vnitra, což byla podmínka sociálních demokratů pro to, aby mohli připustit účast trestně stíhaného Babiše ve vládě. Programově je podle Babiše všechno více méně dojednáno. „Já nevím, jsem mediálně zdrženlivý, nechci to komentovat, uvidíme, s čím ČSSD přijde,“ uvedl.

Setkání v Lánech

Babiš se o víkendu sejde s prezidentem Milošem Zemanem. „Chci mu vysvětlit, co se stalo,“ prohlásil. Babiš byl naposledy u Zemana v úterý večer. Prezident mu na schůzce doporučil, aby po neúspěchu vládního vyjednávání s ČSSD pokračoval v rozhovorech s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Zeman se také následně v Lánech setkal s představiteli komunistů a SPD. „Pan premiér bude pana prezidenta informovat o podrobnostech aktuálního rozhodnutí hnutí ANO,“ sdělil k nedělní schůzce mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

'Máte nějaký nápad?'

Andrej Babiš počítá pravděpodobně i nadále s tím, že spolupráci ANO a ČSSD by tolerovali komunisté. „Koho bychom měli hledat? Máte nějaký nápad?“ řekl novinářům.

Zájem má o co nejrychlejší dohodu, jednání se podle něj dosud zdržovala z objektivních důvodů, například kvůli čekání na sjezd ČSSD. Nyní očekává také závěry sjezdu KSČM. „Není to tak, že bychom byli neschopní vyjednávat,“ uvedl.