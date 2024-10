1. Ano, každý člen strany, který má tu stranu rád a má představu, jak by strana měla fungovat a kam by měla směřovat, by to měl zvažovat.

2. Mimo jednoho dvou lidí bych chtěl, aby celé předsednictvo bylo plné nových tváří, odvážných a pracovitých lidí.

3. Voliči jsou tam kde vždycky – v České republice. My jim jen musíme prokázat, že stojíme za hlas. Naše politika musí být jasná a musí být přínosem pro životy občanů. Ale řeknu vám, kdo chci, aby byl náš průměrný volič. Aby to byla máma nebo táta, prostě rodič od dětí, který chce, aby se jeho děti měly dobře. Aby se měly lépe, než se měl on. Který nechce, aby se jeho rodina bála o svou existenci, o bezpečí nebo o budoucnost. Táta, který chce mít zodpovědnost za svůj život a za budoucnost svojí rodiny. Který chce vychovávat děti podle svých rozhodnutí bez toho, aby mu někdo nutil své názory. Táta, který chce, aby jeho děti měly šanci vybudovat si život podle svého. Aby měly příležitost na normální život. Říkám táta, protože sám jsem táta. A myslím i táty, kteří jsou táty tátů a tohle chtějí i pro své syny a vnuky. Normální život v bezpečí s možností růst a zasloužit si svou vlastní prací lepší budoucnost. Co znamená ta bezpečnost pro rodinu? No, že bude mít jeho dítě doktora a zubaře, co na ně bude mít čas, když je třeba, že nebudou muset čekat na operace měsíce. Že když nebude mít možnost starat se o babičku, že si bude moci dovolit důstojný domov s pečovatelskou službou blízko domova. Místo ve školce. Že když přijde o práci nebo vážně onemocní, tak že ta rodina se nebude muset stěhovat z domova, i když se třeba bude muset uskromnit. Že jeho děti budou koci vystudovat, co chtějí, když na to budou dost chytrý. Že se pracovití lidi nebudou bát o to, jak zaplatit účty za elektriku, plyn, nájem, nebo nedej bože za jídlo.