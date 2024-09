Čunek: Nebudu předsedou Senátu, to můžu říct už teď. Na vedení KDU-ČSL se mě ptejte až v pondělí

Hned v prvním kole senátních voleb obhájil svůj post starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL) s víc než 56 procenty hlasů. Senátorem se tak stává už počtvrté, poprvé uspěl v roce 2006. „Nebudu se soustředit na to, abych byl předsedou Senátu. To vám můžu říct už teď,“ prohlásil ve speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu. „Až dozní volby, tak se mě ptejte,“ řekl k tomu, zda plánuje kandidovat i na šéfa KDU-ČSL. Rozhovor Vsetín 19:03 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Čunek | Foto: Růžena Vorlová | Zdroj: Český rozhlas

Pane senátore, jak to děláte?

Pracuji.

To stačí? Takhle jednoduché to je?

Úplně. Stačí, když pracujete ve svém obvodu. A nejen v něm, ale i v Senátu. A samozřejmě to lidé musí vnímat, že pro ně děláte. Nesmí to být tvrdá, ale neviditelná dřina. Takže tak.

Na co se soustředíte ve svém čtvrtém volebním období?

Soustředím se na práci. Víte, je to jednodušší, když jste starostou nebo hejtmanem. Nebo když jsem byl ministrem pro místní rozvoj. To všechno jsou výkonné funkce a způsobují, že je vás víc vidět. To znamená, že můžete udělat víc i ve spojení s parlamentním postem, ale zároveň jste víc vidět.

Čemu byste se chtěl věnovat konkrétně?

V Senátu nastanou za týden nějaké dohody o tom, kdo co chce dělat a kdo co může dělat. Díky tomu, že jsem ještě starostou, tak se nebudu soustředit na to, abych byl předsedou Senátu. To vám můžu říct už teď.

Chtěl byste být předsedou něčeho jiného než Senátu?

Chtěl jsem být hejtmanem. Byly to volby, ve kterých jsem také kandidoval. Ale co se týče Senátu...

Pane senátore, já mířím k tomu, jestli chcete být předsedou vaší strany KDU-ČSL.

Aha, já chtěl zůstat u Senátu. V tuto chvíli ještě nedozněly volby. Až dozní, to znamená v neděli, v pondělí, tak se mě na to ptejte.

Dobře, tak v neděli nebo v pondělí si zavoláme.

Děkuji a velké poděkování mým voličům.