Zachránit stranu a pomoci vyhrát volby? Splnit oba úkoly v tak krátkém čase není možné, míní Grolich

Jihomoravský kraj je jedním ze tří regionů, v nichž hnutí ANO utrpělo porážku. Zvítězila zde totiž koalice Spolu vedená lidoveckým hejtmanem Janem Grolichem. „Opoziční strany si z toho udělaly předkolo sněmovních voleb. My jsme museli jasně upozornit na to, že si nevolí premiéra, ale hejtmana. To bylo poměrně těžké a řadě úspěšných hejtmanů se to nepodařilo,“ říká pro Český rozhlas Plus Jan Grolich. Interview Plus Praha 17:02 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání hejtmanů s prezidentem. Jan Grolich | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z velkého úspěchu Jana Grolicha vyplývá, že ho ve významném počtu volili lidé, kteří běžně nepodporují KDU-ČSL, ale například hnutí ANO. Vedle toho se podle něj podařilo přesvědčit voliče Pirátské strany, aby přišli k volbám a hlasovali pro Spolu. Ti v jiných krajích pravděpodobně zůstali doma.

„Nebudu mluvit jen o sobě, ale třeba i o Martinu Kubovi (ODS), který dosáhl nejlepšího volebního výsledku. Ukázalo se, že kampaně se musejí šít politikům na míru, nemůžeme počítat s tím, že se v Praze vymyslí nějaká kampaň a každému bude sedět. Jsem rád, že nám na jižní Moravě dali volnost, nechali nás to dělat po svém a zafungovalo to,“ těší se Grolich.

Po volbách se jihomoravskému Spolu podařilo velmi rychle dojednat koalici s hnutím STAN, která bude mít v 65členém zastupitelstvu většinu 35 hlasů.

Grolich by neměl problém oslovit ke spolupráci ani hnutí ANO, aktuálně to ale není zapotřebí. „Když není patová situace, tak není důvod je oslovovat. Ta mohla nastat, kdybychom neměli dobrý výsledek. Pak by to byla moje odpovědnost a já bych v té koalici nemohl být,“ konstatuje.

Lidovecké „možná“

Grolich nevylučuje, že by kandidoval na funkci ve vedení KDU-ČSL, zároveň ale cítí silný mandát pro pokračování v křesle hejtmana:

„Na misce vah jsou očekávání strany a veřejnosti. A je otázkou, zda jsou vůbec splnitelná. Jeden úkol je zachránit stranu, druhý je pomoci vyhrát parlamentní volby. A já myslím, že splnit oba tyto úkoly v tak krátkém čase není možné.“

„Není to jednoduché rozhodování, jestli být předsedou strany a jít do Prahy, když mám tak silný mandát na jižní Moravě. To není to typické lidovecké ‚možná‘, ale strašně těžké rozhodnutí. Nedal jsem si na něj žádný deadline a doufám, že mi ho ani nikdo dávat nebude,“ uzavírá.

