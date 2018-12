„Náš cíl je snížení emisí CO 2 minimálně o 40 procent do roku 2030,“ vysvětlil Radiožurnálu ministr Richard Brabec z Hnutí ANO. „Česko je v tomto ohledu na dobré cestě, protože jsme je k minulému roku snížili o 35 procent.“

A zatímco sousední Německo a řada dalších evropských zemí plánují rozsáhlé změny směrem k čistější energii, Česko do roku 2030 žádné převratné reformy nechystá. I když se na první pohled může zdát, že se připravují, ve skutečnosti to tak není.

2030 bude pozdě

Brabcovo vyjádření ostře kontrastuje se zprávou mezinárodního klimatického panelu z letošního října. Podle ní musí lidstvo do roku 2030 snížit globální emise skleníkových plynů o polovinu proti současnému stavu, jinak budou změny klimatu – a s nimi související vlny veder, záplavy, vymírání druhů v oceánech i na souši a katastrofální neúroda – nevratné.

Dnešní klima je podle výzkumníků o stupeň Celsia teplejší než v druhé polovině 19. století. Pařížská dohoda počítala s tím, že ty nejhorší a nevratné změny nastanou při zvýšení teploty o dva stupně. Pečlivější sběr dat ovšem ukázal, že některé změny – například ohřívání oceánů nebo tání grónského permafrostu – postupují podstatně rychleji. Nejviditelnější změna, nevratné tání ledovců, nastane už při oteplení mezi 1,5 a 2 stupni Celsia. Podle letošní zprávy tedy zbývá do katastrofy půlstupeň. Vědci ve zprávě zdůraznili, že je třeba „rapidní, dalekosáhlá a bezprecedentní změna ve všech aspektech společnosti“.

Uvědomuje si to i český ministr životního prostředí.

„Hlavním předpokladem dosažení scénáře je, že lidstvo revolučně – a hlavně státy, které jsou největšími emitenty – změní své spotřebitelské chování,“ upozorňuje Brabec. „Nejde jen o dramatické snížení spalování fosilních paliv, ale změny v průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví, ve zpracování odpadů, ve spotřebě masa, je potřeba změnit způsob našeho dosavadního života, který vypadá, že je neudržitelný.“

„I kdyby všechny státy držely svoje současné klimatické závazky, tak by to znamenalo do konce století zvýšení ne o jeden a půl, ale o tři stupně Celsia,“ dodává. „Rozdíl v dopadech by byl dramatický. Některé hlasy mluví o tom, že by to mohlo znamenat zvýšení o pět stupňů Celsia, což už je zcela katastrofální.“

Zároveň ale vysvětluje, že to nejsme my, kdo by se měl omezovat.

„Evropa má globální podíl světových emisí CO 2 necelých deset procent. A tady se jasně ukazuje, že bez dohody největších hráčů, což jsou Spojené státy, Čína nebo Rusko, nelze boj proti rostoucím emisím vyhrát,“ dodává ministr.

České emise na obyvatele jsou přitom srovnatelné s ruskými a o třetinu vyšší než ty čínské.

ČEZ: bez emisí v roce 2050

Zdrojem většiny českých emisí jsou uhelné elektrárny a teplárny. Eurostat podíl energetiky na tuzemských emisích CO 2 spočítal na 57 procent; 22 procent mají na svědomí továrny a 8 procent doprava.

Které elektrárny to jsou, ukazuje nezisková organizace Arnika v aplikaci znečišťovatelé. Tři nejšpinavější najdeme v Ústeckém kraji. Všechny tři – a celkem šest z deseti nejproblémovějších – vlastní polostátní ČEZ. Vůbec nejšpinavější elektrárna Počerady je sice formálně samostatná, ale také ji ovládá ČEZ.

„Do roku 2050 chceme být uhlíkově neutrální,“ ujistil Radiožurnál mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Znamená to, že společnost například pomocí výsadby stromů zachytí stejné množství uhlíku, jako vypustí do atmosféry.

„V předchozích letech ČEZ emise významně snížil obnovou vybraných elektráren a výstavbou nejmodernější uhelné elektrárny v regionu, elektrárny Ledvice. V následujících letech ČEZ odstaví v uhelných elektrárnách na 3000 MW, což povede k zásadnímu poklesu emisí CO 2 .“

Za posledních dvanáct let ČEZ podle Kříže snížil emise skleníkových plynů z 42 na 27 milionů tun ročně. Stále ovšem provozuje osm hnědouhelných elektráren. Zmiňovaná nově postavená elektrárna Ledvice byla v roce 2017 osmým největším producentem oxidu uhličitého v Česku.

Dalším silným hráčem je Sev.en EC, která provozuje hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice, z pohledu emisí oxidu uhličitého šestý nejšpinavější provoz. Vznikla odštěpením od skupiny Czech Coal podnikatele Pavla Tykače.

„Elektrárna ve Chvaleticích za minulý rok vyprodukovala necelou jednu desetinu promile globálních emisí CO 2 , v rámci ČR jde o 0,16 procenta,“ odpověděla Českému rozhlasu tisková mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Co si Češi myslí o změnách klimatu? Eurobarometr z loňského března ukázal, jak se občané zemí EU dívají na změny klimatu: Jen 6 procent Čechů vidí změny klimatu jako globální problém číslo jedna. To je třetí nejmenší číslo v EU. Na opačném konci leží Švédsko s 38 procenty.

V celé EU se podíl lidí, pro které je klimatická změna nejzávažnější problém, od roku 2011 postupně snižuje.

Za globální hrozbu číslo jedna považují Češi mezinárodní terorismus.

Ale pro 57 procent Čechů představují klimatické změny velmi závažný problém a pro dalších 30 procent závažný problém.

30 procent Čechů uvedlo, že v uplynulém půlroce udělali něco pro boj se změnou klimatu, průměr EU je 49 procent.

Mezi těmi, kteří podle svých slov něco dělají, uvedlo 70 procent snahu zmenšovat množství odpadu a recyklaci.

Její čísla se ovšem neshodují s daty v Integrovaném registru znečišťování Ministerstva životního prostředí. Podle nich elektrárna v roce 2017 vypustila do vzduchu tři miliony tun oxidu uhličitého a na českých emisích se tak podílela více než třemi procenty.

„Vedle toho se soustředíme na snižování emisí skutečných škodlivin: prachových částic, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého,“ dodává Sáričková Benešová.

Polovina dnešní elektřiny je z uhlí

Přestože se čeští výrobci energie odvolávají na čistotu svých zdrojů, téměř polovina české elektřiny dnes podle Státní energetické koncepce vzniká spalováním uhlí. Sliby čistší elektřiny po roce 2030 v případě ministra životního prostředí, respektive po roce 2050 u ČEZ, znamenají mnohaleté zabetonování současného stavu.

„Jsme stát, který patří mezi nejbohatší, a jsme stát, který má relativně vysoké emise,“ tvrdí Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. „Není udržitelné, abychom měli současnou úroveň emisí a tvářili se, že je všechno v pořádku. Tlak okolí bude čím dál vyšší.“

„Máme silný automobilový průmysl: odvětví, které nutně znamená vysoké emise a přichází s výrobky, které produkují další emise,“ pokračuje Trnka. „Postavit hospodářství na automobilovém průmyslu, založeném na současných spalovacích motorech, a na energetice pro tepelné elektrárny, může fungovat krátkodobě, ale není to dlouhodobě udržitelná cesta. Můžeme tak rychle ztratit konkurenceschopnost.“

Kromě struktury průmyslu je příčinou vysokých českých emisí na hlavu také nadprodukce energie. Česko je jeden z největších evropských exportérů, každoročně vyveze za hranice kolem pětiny vyrobené elektřiny, nejvíce do Rakouska. Dováží naopak levnou „špinavou“ elektřinu z Polska, kde 80 procent vzniká z uhlí.

„Živá“ mapa serveru electricityMap ukazuje aktuální uhlíkovou stopu. Po přiblížení šipkami v pravé části mapy se můžete podívat také na toky energie mezi jednotlivými zeměmi. Detail každé země odhaluje uhlíkovou náročnost (Carbon intensity), podíl elektřiny, která nevzniká spalováním fosilních paliv (Low-carbon) a podíl energie z obnovitelných zdrojů (Renewable).