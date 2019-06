‚Babiš by si hrál na chudáčka a opozice se zdá impotentní.‘ Proč ČSSD neodejde z vlády?

Vyplývá to alespoň z ankety serveru iROZHLAS.cz, který oslovil 33 straníků. Ptal se jich konkrétně na to, jaký na ně osobně měla nedělní demonstrace na Letné vliv a zda by měla ČSSD nadále za stávající situace setrvat ve vládě. Z oslovených poslanců, ministrů, hejtmanů či šéfů krajských buněk reagovala na zaslané dotazy více než polovina. Jejich odpovědi si můžete přečíst v následujícím přehledu.

„Demonstrace jsou legitimní vyjádření občanů, co si myslí. Radost z toho nemám.“ Tak zněla třeba odpověď poslance Václava Votavy na dotaz, jak on osobně vnímá protivládní protesty a zda na něj ta zatím poslední, dosud nejmasivnější demonstrace měla nějaký dopad.

Z poslanců ČSSD reagoval také třeba Jaroslav Foldyna. Ten současný kabinet podržel. „Definitivně jsem se rozhodl podpořit tuto vládu. Hlavním přínosem je, že bude vládnout vláda, jejíž legitimita pochází z rozhodnutí občanů ve svobodných volbách,“ napsal v SMS zprávě na dotaz, jestli s ním nedělní akce nějak pohnula.

Vládu v čele s Andrejem Babišem podpořili i zákonodárci Roman Sklenák a Ondřej Veselý. Pesimistický výhled naopak zaslal bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, nakonec ale i on dal kabinetu zelenou.

„Moc možností, jak sestavit vládu, není. Volby by asi jiné řešení nepřinesly, nebo by skončily patovou situací. ČSSD by měla dělat vše pro to, aby se vše řádně vyšetřilo a zákony tu platily stejně pro všechny,“ uvedl Zaorálek.

Demonstrace nebere podle svých slov na lehkou váhu ani předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Včerejší demonstraci beru jako silný signál části české společnosti, že není spokojená s tím, jak premiér Babiš poskládal svůj kabinet,“ uvedl.

Ohledně setrvání ve vládě ale odkazuje na páteční jednání předsednictva, které odhlasovalo ve spolupráci pokračovat. „Vstup do vlády navíc před rokem demokraticky potvrdila většina členů ČSSD. Vnitřní rozhodovací mechanismy nejsou trhací kalendář,“ doplnil.

Kritika krajů

Nejhlasitější kritika se ozývá z některých krajů. Například šéf ústecké organizace ČSSD Miroslav Andrt říká, že nedělní protest ho jen utvrdil v tom, že by sociální demokraté měli z kabinetu odejít.

„My jsme za Ústecký kraj v pátek i navrhovali usnesení, kterým jsme vybízeli předsednictvo, aby ukončilo koaliční spolupráci na vládní úrovni. Výsledek znáte. Pro nás se tak nic nezměnilo. Jenom nám to potvrdilo, že bychom měli zavčasu vyskočit, než se ta krize bude prohlubovat dál,“ řekl.

Demonstrace na Letné Nedělní protest byl největší od listopadu 1989. Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek se na pražské Letenské pláni sešlo více než 250 000 lidí. Zakladatel spolku Mikuláš Minář na závěr akce oznámil další velkou demonstraci, kterou chce uspořádat 16. listopadu. V případě mimořádných událostí ale podle něj mohou být protesty i dříve. Do listopadu mají sympatizanti demonstrací každodenní prací pokračovat v tom, co setkání nastartovala.

Podobně mluví také bývalý ministr vnitra a současný předseda plzeňské buňky Milan Chovanec: „Jsem přesvědčen, že ta vláda sociální demokracii zlikviduje.“

Smířlivější tón má pražský šéf Pavel Pavlík. Ten upozorňuje na to, že by vláda měla skončit z konkrétního důvodu, jakým může být třeba zvolení kontroverzního kandidáta SPD Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře. Nelíbí se mu ani to, že demonstranti nepřišli s konkrétním řešením celé situace.

„Je to názor významné skupiny občanů, nevidím ale, že by přišli s konstruktivním řešením. Padne vláda, Andrej Babiš si bude hrát na chudáčka, pořád ale bude mít poslance, pořád bude mít ministry, a co. Opozice se zdá být naprosto impotentní, nejsou schopní nic vymyslet,“ vysvětlil svůj postoj.

Hejtman na demonstraci

Proti setrvání ve vládě je také plzeňský hejtman Josef Bernard. Ten se dokonce demonstrací i sám aktivně účastní. „Netajím se tím, že se jich osobně účastním, protože občané mají právo se vyjadřovat k tomu, co se jim nelíbí na práci politiků. Osobně jsem byl proti vstupu ČSSD do vlády, ale byl jsem přehlasován stranickým referendem,“ popsal.

Jiný názor zastává královehradecký hejtman Jiří Štěpán. Podle něj by s odchodem ČSSD z vlády Babišův vliv, a stejně tak vliv SPD a prezidenta Miloše Zemana posílil. „Došlo by k ukončení proevropského směrování vlády, kterého je sociální demokracie garantem, jinak bychom šli zcela na východ,“ reagoval na dotazy.

Jednání sněmovny, na kterém se bude řešit vyslovení nedůvěry vládě, je svoláno na středu. Kabinet ho ale zřejmě přečká. Proti se v pátek po jednání předsednictva postavili právě sociální demokraté. Pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba většina 101 hlasů. Opoziční ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, kteří hlasování vyvolali, mají spolu s SPD dohromady jen 87 hlasů.

Kristýna Guryčová a Michaela Prucková