Česko je v Evropské unii 20 let. Výsledek? Z unikátního výzkumu pro Český rozhlas vyplývá, že evropská témata společnost rozdělují do šesti skupin. Data analytického ústavu STEM ukazují, jak se do vztahu Čechů k Unii promítají krize, kterými si v posledních dvou dekádách prošli, i co díky členství získali.