26. 1. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

TOP 09 by se podle lednového volebního modelu agentury STEM nedostala do sněmovny. Více hlasů by získalo hnutí SPD Tomia Okamury, také by ale zůstalo těsně před branami dolní komory. Sněmovní volby by i v lednu suverénně vyhrálo hnutí ANO. Druhá ČSSD i třetí KSČM od prosince mírně oslabily, posílily naopak ODS a KDU-ČSL. Ostatní strany by se do dolní komory nedostaly.