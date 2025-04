Služební psy rodí třináct chovných fen, které prošly speciálním výcvikem. Policisté jich však potřebují víc

„Tohle jsou štěňátka, která půjdou do přímého výkonu pro Policii České republiky,“ ukazuje na 29 štěňat vedoucí chovatelské stanice v Prackovicích Hana Haschkeová. V budoucnu můžou chránit Pražský hrad nebo být u pořádkových jednotek.

Štěňata policistům rodí třináct chovných fen – například Niva, které Haschkeová přezdívá „supermáma“. „Krásně porodí sama, nepoškodí štěňátka a pečuje o ně,“ popisuje. Takových fen německého nebo belgického ovčáka by tady v Prackovicích potřebovali víc, ideálně dvacet. Poptávka po štěňatech je velká, a předchozí chovné feny musely kvůli věku do civilu.

„Jsem tady dva roky, za mě se stala generační obměna. V den mého nástupu zde bylo osm osmiletých fen,“ vysvětluje Haschkeová s tím, že osm let je pro chovnou fenu maximum. Do služby nastoupí mladší ovčáci, ale až je pořádně připraví instruktoři. Stát se chovnou fenou totiž není jen tak.

„To je Mary. Je z letošního vrhu, narodila se 8. ledna. Je to budoucí chovná fena, teď je v přípravě – rozvíjíme socializaci, chuť k práci, komunikaci s člověkem, základy stop, poslušností, obran,“ doplňuje Haschkeová.

Fenky musí být v perfektní zdravotní kondici, musí absolvovat aspoň jednu výstavu, mít za sebou zkoušku a bonitaci – tedy finální potvrzení, že fena může být chovná. „Chceme chovat na kvalitních fenách. K tomu potřebujete taky kvalitní personál a spoustu času,“ říká šéf policejního odboru služební kynologie a hipologie Petr Kozák.

Situace by se podle něj mohla zlepšit ještě letos. „Není to nic jednoduchého, musíte pamatovat na jejich zdraví, povahy a tak dál,“ přibližuje Kozák a uznává, že se policie potýká s nedostatkem štěňat. Snaží se to ale podle něj řešit.

Hlídky si podle něj můžou psy obstarat i jinak – třeba je koupit takzvaně z civilu nebo si psovodi můžou vychovat vlastní štěně, které pak policii pro službu vypůjčí. Takový systém podle Kozáka funguje už roky.