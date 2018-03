25. 12. 2016 |Monika Tomášková |Regiony

Nezvládá ani základní povely jako sedni nebo lehni. Přesto je to jeden z nejlepších hledačů ztracených dětí v Čechách i na Slovensku. Cassino je pes bloodhound. Jeho pán o něm tvrdí, že je to psí autista – neumí totiž opravdu nic jiného než hledat, za to mu to jde ale skvěle.