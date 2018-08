V areálu tachovské firmy se zřítila střecha, hasiči prohledávají sutiny

Rychlý přehled událostí: ‚inscenované topení migrantů‘, policie na Rudém náměstí i medaile

Byli jste pryč a nevíte, co se dělo? Sestavili jsme pro vás výběr toho, na co by se vás zítra mohli zeptat vaši přátelé, šéf, šéfka, lidé v práci, metru, hospodě...