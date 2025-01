‚Vidím v tom papalášství.‘ Reportér popsal, jak se v Praze rozdělovaly karty pro parkování zdarma

Ještě víc lidí, než jsme čekali. Počet lidí, kteří dostali volnou parkovací VIP kartu v Praze se rozrůstá. Jak široký okruh už to je?

Na seznamu parkovacích oprávnění pro členy krizového štábu je asi třicet devět konkrétních SPZ, a k tomu mají ještě dalších zhruba třicet oprávnění členové bezpečnostních rad městských částí. V případě městských částí, které si to vyžádají, je to starosta a několik lidí kolem něj. Na seznamu krizového štábu jsou většinou lidé jako šéf Povodí Vltavy nebo šéf Českého hydrometeorologického ústavu, a ti mají vždycky jedno parkovací oprávnění.

Zajímavé ale je, že ředitel magistrátu Martin Kubelka si vyžádal parkovacích oprávnění čtrnáct – některá pro sebe, některá pro někoho jiného. Doteď se vědělo o sedmi z nich, u kterých uvedl, pro koho je žádá. Dvě byla pro rodinná auta, napsaná na manželku. Dvě parkovací karty byly pro nějaké firmy blízkých rodinných příslušníků náměstkyně primátora Alexandry Udženiji z ODS, která říká, že je přizvanou členkou krizového štábu, protože má na starosti i záchrannou službu v Praze. Dvě oprávnění byla pro poslaneckou sněmovnu a jedna pro nějakou firmu, která spravuje pražské nemovitosti. A potom tam bylo jméno Martina Kubelky napsaných dalších sedm parkovacích oprávnění, kterých nebylo napsané, pro koho jsou. A to jsme teď zjistili.

Zjistil jsi, že karty dostali i lidé kolem zástupců ředitele magistrátu, že? Kdo všechno to je?

Z těch sedmi jsou tři pro Sněmovnu, dvě další pro Kubelku a potom je tam firma na montáž solárních panelů, tedy její firemní auto a firemní auto společnosti, která prodává benzin, přes kterou provozuje svůj byznys majitel té benzinové pumpy Petr Požárek, což je radní pražských Běchovic.

Proč by měli tu kartu dostat zrovna tito lidé? Myslel jsem si, že to patří jenom lidem z krizového štábu.

Zde je potřeba připomenout, že krizový štáb v podstatě pravidelně nezasedá. Je to nějaký výčet lidí, kteří, když jsou typicky třeba povodně, tak se sejdou a řeší konkrétní problém. Ukázalo se ale, že tyto karty dostali zástupci ředitele magistrátu Martina Kubelky a ti měli příležitost nahlásit auta, která budou mít neomezené parkovací oprávnění. K tomu je dobré říct, že toto oprávnění umožňuje parkovat úplně kdekoliv a zdarma. Tímto způsobem se oprávnění dostalo i k Petru Požárkovi, protože Kubelkův zástupce Milan Hubka, což je ředitel dopravně správního odboru, si od Petra Požárka půjčil auto. Respektive popisuje to tak, že si ho půjčila Hubkova přítelkyně a v tom autě někdy jezdí spolu. Tohle auto má neomezené parkovací oprávnění, patří firmě Petra Požárka a údajně s ním jezdí přítelkyně Milana Hubky.

Ten druhý příběh, to je zase další zástupce ředitele magistrátu Tomáš Veselý. Ten si údajně v minulosti několikrát půjčil auto od svého dobrého rodinného známého, podnikatele Jaroslava Šuvarského, který má zmíněnou firmu na montáž solárních panelů. Když jsem s Jaroslavem Šuvarským mluvil, tak nejdřív vůbec nechápal, na co se ho ptám. Říkal, že o ničem takovém neví a že s krizovým štábem ani s magistrátem nemá žádný obchod ani vůbec nic jiného společného.

Pak ho napadlo, že jeho kamarád Tomáš Veselý na magistrátu pracuje a že mu v minulosti několikrát půjčil auto, když to jeho bylo v servisu. Tomáš Veselý tedy nahlásil tohle půjčené auto od kamaráda jako své druhé záložní v případě, že jeho vlastní z nějakého důvodu nefunguje, a to půjčené má taky neomezené parkovací oprávnění. Ukazuje se tedy, že lidé, kteří dostali tuhle příležitost nahlásit nějaké SPZ, které budou mít parkovací výhodu, tak toho využili naplno.

Skutečně to teď vypadá, že ředitel magistrátu měl příležitost nahlásit čtrnáct parkovacích karet, které dostali i lidé, kteří o tom možná ani netušili, a kteří s krizovým štábem mají na první pohled pramálo společného.

Je to tak. To oprávnění není pro člověka, ale pro auto, pro konkrétní registrační značku nebo postaru SPZ. Kdo s konkrétním autem jezdí nebo komu patří, to už se velmi těžko kontroluje. Není to parkovací kartička, která by ležela za oknem auta, je to SPZ, kterou když načtou při kontrolách špatného parkování, tak zjistí, že tomuhle autu nemají dát pokutu.

Říkal jsi, že ředitel magistrátu sám má na sebe napsaná asi čtyři auta, která mají tu možnost parkovat po Praze kdekoli zdarma?

Je to tak. Už několik týdnů se ví, že dvě z těch aut jsou psaná na Kubelkovou manželku. Představoval jsem si, že jsou to dvě rodinná auta, se kterými jezdí a dává to smysl. On jako ředitel magistrátu je samozřejmě člen krizového štábu a chápu, že mají třeba dvě rodinná auta a obě můžou být napsaná na manželku a obě on občas využívá. Zjistili jsme, že v těch dalších sedmi případech, u kterých neuvedl, pro koho parkovací oprávnění je, se ve dvou případech přihlásil k tomu, že jsou opět pro něj. Takže dohromady si Martin Kubelka vyžádal parkovací kartu pro čtyři svoje auta.

Na tom seznamu, který máš asi k dispozici, je tedy napsaných víc lidí, kteří na sebe mají napsaných víc aut?

Ano, jak už jsem říkal, odborníci a šéfové důležitých úřadů mají, pokud se tedy nepletu, každý jenom jedno parkovací oprávnění. Potom se ukazuje, že Martin Kubelka má čtyři, další tři jeho zástupci mají každý po dvou parkovacích oprávněních a pak je tam ještě paní náměstkyně Udženija, která má také dvě oprávnění. Když jsem s nimi mluvil, tak to popisují tak, že jim bylo řečeno, že si mohou nahlásit dvě auta, která oprávnění dostanou, tak si je nahlásili a nevidí na tom nic špatného.

A tam je ještě zajímavé to, že Alexandra Udženija neměla původně auta napsaná na sebe, ale na své rodinné příslušníky.

Je to tak. Psali jsme si o tom ještě v době, než ta kauza byla zveřejněná. Jsou to firemní auta, jedno je na firmu jejího manžela, druhé na firmu jejího otce. Alexandra Udženija to popisuje tak, že se jedná o rodinná auta, se kterými oběma ona sama jezdí, což si myslím je uvěřitelné vysvětlení, když to tak řeknu.

„Nesu podíl na řešení mimořádných událostí a krizových stavů v rámci své gesce a v případě potřeby jako přizvaný v rámci Krizového štábu a jeho pracovních skupin, ale také Bezpečnostní rady hlavního města Prahy. To je hlavním a nezpochybnitelným důvodem tohoto parkovacího oprávnění, které používám výhradně já, zdůrazňuji výhradně já.“ Z e-mailu Alexandry Udženiji, ODS (Archiv Vojtěcha Gavriněva)

Je za tebe uvěřitelné a pochopitelné, proč všichni lidé, o kterých jsi teď mluvil, tu kartu dostali? Zdůvodnil to někdo?

Ti lidé si to formálně obhájí. Je nějaký krizový štáb, který není přesně definovaný zákonem a mimo jiné je na stránkách Prahy napsané, že primátor může přizvat do toho štábu úplně kohokoli, odborníka nebo člověka, u kterého je z jakéhokoli důvodů důležité, aby tam byl. Takže tímto způsobem si to může každý obhájit. Proč si ředitel magistrátu vzal oprávnění čtyři, proč si jeho zástupci vzali každý po dvou – v tom vidím papalášství a v tom vidím problém. I když asi mají pravdu, když řeknou, že formálně žádný zákon nebo předpis neporušili.

Vojtěchu, kromě těch lidí, o kterých jsi mluvil, týká se to i nějakých poslanců?

Ano, od začátku jsme věděli, že dvě kartičky dostala Kancelář Poslanecké sněmovny. Ptal jsem se jich proč, kdo s nimi jezdí, kdo je má. Kdo konkrétně s nimi jezdí mi neřekli, jenom mi odepsali, že to nesouvisí s krizovým štábem hlavního města Prahy, ale že jsou to lidé, kteří jsou důležití ve chvíli, kdy se děje obecně nějaká krize. Následně jsem zjistil, že Kancelář dostala další tři kartičky, takže celkem jich je pět, ale kdo přesně s těmi auty jezdí, to nevím. Mezi novináři se spekulovalo o místopředsedech Sněmovny, ale potvrzené to nemáme.

Důvod, proč se tě ptám na to, jak to ti konkrétní lidé zdůvodnili a jak to třeba vysvětlil magistrát je ten, že toto protekční parkování řešilo v lednu i pražské zastupitelstvo.

Pavel Zelenka, což je politik Prahy sobě a v tuto chvíli místostarosta Prahy 7, to označil za eldorádo, které si z toho udělal pan ředitel Kubelka. A je potřeba také říct, že Pavel Zelenka je ten člověk, který za tím od začátku stojí a byl to on, kdo si vyžádal informace o tom, kdo vlastně tahle parkovací oprávnění dostal.

Zdeněk Hřib jako předseda Pirátské strany to označil za papalášství, strhla se kolem toho samozřejmě velká debata a parkování bylo také jedním z bodů mimořádného jednání Pražského zastupitelstva. Tam se ale řešilo víc věcí a jednotliví politici se tam navzájem ostřelovali. Například Zdeňka Hřiba kritizovali za to, že mu v minulosti na účet chodily odměny za členství v představenstvu městské firmy Pražská energetika holding, což se nemělo dít, on ty peníze potom vrátil. Během tohoto vyřizování účtů napříč stranami se vždycky vytvoří nějaké hlasovací koalice. Někdy je to hlasovací koalice Spolu, ANO a SPD. V případě parkování, pokud se nepletu, podobnou pozici zastával i STAN, proti tomu byli Piráti a Praha sobě.

Možná nejhlasitěji se Martina Kubelky zastávají někteří politici ANO, Patrik Nacher nebo Ondřej Prokop. A tady je možná dobré dodat, že Kubelka má i nějakou rodinnou vazbu na ANO. Sloužil jako asistent u svého tchána Michala Haška z ANO, když byl Hašek radním pro správu majetku. Později se Kubelka stal ředitelem odboru majetku a ředitelem magistrátu se stal v době, kdy už byl primátorem Zdeněk Hřib.

Není to první kauza

Současně nejde o první kauzu ředitele magistrátu, o které se v poslední době mluví.

Je to tak. První taková větší kauza bylo těch 857 tisíc mimořádných odměn pro Kubelkovou asistentku a pronájem městského bytu také pro ni.

Prokop Vodrážka z Deníku N popsal šikanu ředitele odboru dopravy za to, že odmítl „vyřešit“, nebo jak to říct, pokutu, kterou dostalo auto manželky pana Kubelky. Janek Rubeš zase upozornil na to, že v pražských denících vyšla masivní reklama na magistrát, kde se ovšem mluví pouze o panu Kubelkovi jako o nejlepším řediteli. Upozorňoval také na takovou bizarní oslavu jeho čtyřicátých narozenin, kdy se během jednání zastupitelstva vytvořil velký špalír zaměstnanců a všichni mu osobně chodili pogratulovat. Jde o velmi zvláštní záběry, které zveřejnila Praha TV ve své reportáži. Kristýna Ciroková a Votěch Blažek ze Seznamu jako první upozornili na ty parkovací karty pro Alexandru Udženiju a třeba také na mimořádnou odměnu více než dva miliony, kterou dostal ředitel Kubelka, čímž se řadí mezi nejlépe odměňované lidi ve veřejném sektoru za minulý rok. A takových signálů slýcháme víc. Třeba je to i to, že za jeho ředitelování byl do nějaké míry uzavřena budova magistrátu. Dřív tam mohli chodit turisté a chodili se tam vozit paternosterem, dneska je to tam až skoro hermeticky uzavřené, takže je těžké se tam fyzicky dostat a přijít si tam s někým třeba popovídat. Úředníci, se kterými jsem v kontaktu popisují, jakým způsobem si od nich Kubelka vynucuje absolutní poslušnost.

Kubelka od chvíle, kdy jsem se ho ptal na ty odměny pro jeho asistentku, už se mnou nekomunikuje, odkázal se na tiskový odbor. A když jsem se opakovaně ptal tiskového odboru, jak je to s těmi SPZ a oprávněním například pro Petra Požárka, dostal jsem nakonec odpověď: „Seznam vozidel, který byl zaslán úřadem, obsahuje závažné chyby a nedostatky. Není se tak proto možné vyjadřovat ke konkrétním vozidlům, registračním značkám a osobám.“

My jsme si ale ověřili, že minimálně v tomhle případě ten seznam je přesný.

Když se vrátím zpátky k parkovacím kartám, tak spoustu otázek vzbuzují i vyjádření některých lidí, s nimiž jsi mluvil, a kteří buď tu kartu měli na auto, které provozovali, nebo o tom třeba sami nic nevěděli. Celé vyprávění jsme začali příběhem politika ODS Petra Požárka, respektive jeho firmou. On je majitelem a provozovatelem benzinové pumpy v Praze v Běchovicích, kam ses za ním taky vydal. Říkal ti, že mu o těch kartách zakázali mluvit, je to tak?

Bylo takové trochu legrační setkání. Nejdřív jsem s ním mluvil po telefonu, a on v první chvíli reagoval tak, že vůbec neví, o co jde. Když jsem mu přečetl tu SPZ, tak říkal, jo, no tak to já vím, o co jde, ale no to vám nemůžu říct. A ukončil ten hovor.

Tak jsme se za ním vydali do Běchovic, kde jsme ho našli na té benzinové pumpě. Mimochodem auto, které stálo před benzinovou pumpou a bylo zřejmě jeho, mělo úplně jinou SPZ, takže věřím, že zrovna on toto oprávnění osobně nepoužívá. Nejdřív se s nám chtěl velmi ochotně bavit jako s nějakými zákazníky, ale když se dozvěděl, že jsme novináři, tak zareagoval přesně takhle. Říkal, že mu o tom zakázali s námi mluvit a když jsme se ptali, kdo mu to zakázal, tak řekl jenom že je to jedno, ať to neřešíme, máme se pěkně, na shledanou a odešel. .

A nejsou to vyjádření, která třeba popouzí opozici k tomu, aby řešila, jestli nemá ředitel Kubelka skončit ve své funkci, jestli nemá být odvolán?

Ano, tak Praha sobě a myslím, že i Piráti požadují odchod Martina Kubelky, primátor Svoboda z ODS, který se za něj dřív velmi razantně stavěl nakonec ve středu odpoledne napsal na Twitter, že už odeslal dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi, aby posoudil možnost odvolání ředitele magistrátu. Je to skutečně tak, že Martin Kubelka není politik, je to úředník a má tuhle ochranu, takže odvolat ho může pouze primátor a to ještě se souhlasem ministra vnitra. Ten by s tím asi problém neměl, kdyby se v tom smyslu vyjádřil. Nicméně tam musí být zřejmě nějaký zákonný důvod.

V minulosti známe případ paní Děvěrové, která byla na téhle pozici a kterou odvolala Adriana Krnáčová. Potom dlouhé roky běžel soud, který skončil tím, že paní Děvěrová byla soudem instalovaná znovu do té samé funkce, takže tam byla taková schizma, kdy tam seděli dva lidé a ona teda po nějaké dohodě odešla, ale Prahu to stálo několik let soudních sporů a asi 10 milionů korun.

Stálo teď Prahu něco, že ředitel magistrátu rozdal ty parkovací karty lidem, u nichž je diskutabilní, zda je měli mít, nebo ne? Seznam zprávy psaly o 300 tisících korunách ročně, což je asi ta částka, kterou by si jinak ti lidé museli za parkování platit.

To je nějaké číslo, ke kterému se dá dojít výpočtem, ale samozřejmě to neznamená, že by si ti lidé jinak tohle zaplatili, že tady vznikla takováto věcná škoda. Nevím, jak by se to přesně mělo spočítat. Myslím si, že je z toho především ostuda, protože vidíme z reakcí čtenářů a z reakcí každého, s kým se o tom bavíte, že to okamžitě označí za papalášství a vlastně tím trpí i politická reprezentace, protože ji s tím každý spojuje. Přestože je to záležitost úředníka.

Bude to někdo dál řešit? Změní se ten systém? Budou se muset ty karty vrátit? Zruší se ten seznam? Nebo z něj někteří lidé vypadnou? Bavili jsme se tady o těch politicích, mají tam být, nemají?

Konkrétně Praha sobě navrhovala usnesení,aby ten seznam byl v podstatě vyškrtán, až na těch pár členů, kteří tam jsou skutečně daní třeba zákonem a potom se stanovila nějaká velmi přísná pravidla, kdo tam má být znovu uvedený. Ale tenhle návrh toho usnesení neprošel zastupitelstvem a neodhlasoval se. Kromě toho, co se týče třeba těch parkovacích oprávnění pro poslance, tak tam předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že požádala kancelář Poslanecké sněmovny, aby tyhle poslanecké kartičky vyškrtali.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: archiv Vojtěcha Gavriněva, Praha.eu,