Co bude s ředitelem magistrátu Kubelkou? ‚Šíříte závist,‘ řekl primátor Svoboda ke zveřejnění odměn

„Je to primátorova věc." Tak by se dala shrnout většina reakcí pražských magistrátních politiků na zjištění Radiožurnálu, že ředitel magistrátu Martin Kubelka v loňském roce vyplatil své asistentce odměny v celkové výši 857 tisíc korun. Nejrazantnější je opoziční strana Praha Sobě, která primátora Bohuslava Svobodu (ODS) vyzvala k odvolání Kubelky. Sám Svoboda uvedl, že odměny zaměstnanců magistrátu jsou v ředitelově kompetenci. Praha 16:09 4. prosince 2024

„Ta zjištění jsou natolik závažná, že jsme vyzvali primátora Svobodu, aby pana Kubelku ihned odvolal. Pokud tedy sám neodstoupí,“ vyzval předseda Prahy sobě Adam Scheinherr.

Primátor Svoboda ale v reakci na zjištění Radiožurnálu uvedl, že udělování odměn zaměstnancům je výhradně rozhodnutím ředitele magistrátu. „Za mě je velmi nešťastné, když se takto ve veřejném prostoru zneužívá téma odměn k šíření závisti a vyvolávání domněnek neoprávněnosti a zneužívání systému,“ doplnil k tomu s tím, že tento přístup sice chápe vůči politikům, ale nesouhlasí s ním v případě zaměstnanců magistrátu.

Velkou pražskou radnici vede koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a hnutí STAN.

Radní pro transparentnost Adam Zábranský (Piráti) i náměstek pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček (STAN) zmínili, že ředitel Kubelka a jeho činnost je v kompetenci primátora Svobody.

„Očekáváme, že to bude řešit primátor Svoboda a vyvodí z toho patřičné důsledky,“ uvedl Zábranský. „K odměňování na odboru, který není v mé zodpovědnosti, se nemohu v detailu vyjadřovat, celá záležitost je v kompetenci pana primátora,“ doplnil jej Hlaváček.

Náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil si chce počkat na Kubelkovo vysvětlení. „Je-li to jeho rozhodnutí, tak se musí zpovídat on. Chápu, že je citlivé, pokud politici rozdělují odměny. Tady to ale rozděluje úředník. On musí dodržet zákon a musí si své kroky obhájit,“ odpověděl.

Nejsilnější opoziční strana na pražském magistrátu, hnutí ANO, je ohledně kritiky či případného odvolání Kubelky zdrženlivá. „Nejprve bych potřeboval znát všechny informace, které se toho týkají. Odlišil bych působnost samosprávy a státní správy. Nevím, jak mají politici mluvit do toho, jak je řízen úřad. Za to nese plnou odpovědnost primátor a rada,“ zmínil šéf zastupitelů ANO Patrik Nacher.

Rekordní odměny

Radiožurnál v pondělí informoval, že v minulém roce dostala bývalá asistentka ředitele magistrátu Martina Kubelky mimořádné odměny v celkové výši 857 tisíc korun.

Ze zaměstnanců spadajících do stejného odboru to bylo suverénně nejvíc a odměny jejích kolegů byly často i mnohonásobně nižší. Z písemného zdůvodnění odměn přitom nevyplývá, že by řešila nějakou výjimečnou agendu.

Na dotazy Radiožurnálu Kubelka neodpověděl, odvolal se na ochranu osobních údajů. Pro iDnes.cz po vydání textu uvedl, že k odstoupení nevidí důvod. „Naopak si všímám tohoto politicky motivovaného útoku,“ reagoval.

Kubelka se v poslední době dostal do veřejného sporu zejména s náměstkem primátora Zdeňkem Hřibem (Piráti) kvůli auditu smluv městské společnosti Operátor ICT s magistrátem. Na zářijovém jednání Hřib a další Piráti z chyb, které audit našel, vinili úředníky, což Kubelka odmítl. Následně ředitelé magistrátních odborů napsali dopis, v němž si na výroky pirátských zastupitelů stěžovali.