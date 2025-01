‚Zakázali mi o tom mluvit.‘ Parkování zdarma v Praze má i auto pumpaře z ODS

Ředitel magistrátu Martin Kubelka a jeho čtyři zástupci si rozebrali jedenáct parkovacích oprávnění pro členy krizového štábu. Parkování zdarma má díky tomu auto radního z Běchovic nebo vůz podnikatele se solárními panely. Kubelkovi zástupci Radiožurnálu řekli, že si od těchto lidí auta půjčují. Hned čtyři oprávnění k parkování zdarma si ředitel Kubelka vyžádal pro sebe, jak zjistil Radiožurnál. Praha 5:00 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražští politici se už dva měsíce dohadují, jestli by ředitel magistrátu Martin Kubelka měl zůstat ve funkci. Jedním z důvodů jsou i parkovací oprávnění pro členy krizového štábu. Opozice tvrdí, že je Kubelka rozdává lidem, kteří s krizovým štábem nemají nic společného.

Členové krizového štábu mohou parkovat kdekoliv v Praze, a to navíc zcela zdarma. Ředitel magistrátu rozhoduje o tom, které registrační značky (dříve SPZ) má odbor dopravy zanést do systému. Majitelé těchto aut se už potom nemusí obávat, že jim v hlavním městě přijde pokuta za špatné parkování. Členové krizového štábu mají díky tomu stejné privilegium jako zásahová auta hasičů, policistů a záchranářů.

Radiožurnál nyní zjistil, že tato oprávnění získala i auta patřící kamarádům Kubelkových zástupců.

Jedno takové vozidlo patří firmě politika ODS Petra Požárka – majitele a provozovatele benzinové pumpy v Praze-Běchovicích a zároveň radního této městské části. Na otázku, co má Požárek společného s krizovým štábem hlavního města, nedokázal pražský magistrát ani sám Požárek odpovědět.

To neřešte, říká politik

Ředitel magistrátu Kubelka odmítl odpovědět na dotaz Radiožurnálu, proč dal oprávnění k parkování zdarma zrovna politikovi ODS Požárkovi. Odkázal se na tiskové oddělení magistrátu.

Radiožurnál se celkem třikrát zeptal mluvčího magistrátu, proč neomezené parkovací oprávnění dostal politik Požárek, který není členem krizového štábu. Dvakrát nechalo tiskové oddělení magistrátu, který vede primátor Bohuslav Svoboda (ODS), otázku bez odpovědi. Napotřetí mluvčí Vít Hofman odepsal, že seznam vydaných oprávnění obsahuje „závažné nedostatky a chyby“, a proto „není možné se vyjadřovat ke konkrétním vozidlům, registračním značkám či osobám“.

Vysvětlení neposkytl ani Požárek. Na dotazy Radiožurnálu, proč by auto registrované na jeho firmu Petr Car a.s. mělo mít parkovací oprávnění pro člena krizového štábu, Požárek zprvu odpověděl, že neví, o co jde. Po přečtení konkrétní registrační značky ale zpozorněl.

„Jo takhle, no tak to já vím, co to je. Já se vám k tomu nebudu vyjadřovat. Na shledanou,“ řekl a ukončil hovor.

Petr Požárek žije od narození v Běchovicích. Kromě toho, že provozuje tamní benzinovou pumpu s automyčkou, předsedá místnímu fotbalovému klubu a jako neuvolněný člen rady sedí i na radnici této městské části.

Reportéři Radiožurnálu se vydali do Běchovic osobně se místního politika zeptat, čím si parkovací oprávnění pro Prahu vysloužil. Zastihli ho na jeho benzince. „Zakázali mi se s vámi o tom bavit,“ řekl o parkovacím oprávnění Požárek. Na otázku „a kdo vám to zakázal?“ odpověděl: „To je jedno, to neřešte. Nezlobte se.“ Po těchto slovech Požárek zmizel v útrobách benzinové stanice.

Radiožurnál nakonec zjistil, kdo s autem skutečně jezdí. Nejdřív se ale podívejme, jak kauza s parkovacími kartami vypukla.

Náměstkyně Udženija

Na to, jakým způsobem ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka přiděluje parkovací oprávnění, upozornili skrze média politici z opoziční Prahy Sobě.

Místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka si od magistrátu vyžádal seznam všech držitelů parkovacího oprávnění pro krizový štáb hlavního města Prahy aktuální k prosinci 2024. Je na něm přibližně třicet jmen úředníků. Například je to ředitel Povodí Vltavy, generální ředitel Dopravního podniku Praha nebo primátorův poradce pro bezpečnost.

U každého jména je uvedena konkrétní registrační značka auta. Většina úředníků má jedno auto, pouze někteří zástupci ředitele Kubelky mají podle seznamu zaregistrovaná dvě auta. A jméno ředitele Kubelky je v seznamu napsané celkem čtrnáctkrát. V sedmi případech Kubelka poznamenal, komu oprávnění poskytl.

Dvě z těchto sedmi registračních značek patří k autům napsaným na firmy otce a manžela náměstkyně primátora Alexandry Udženiji (ODS). Radiožurnálu to Udženija vysvětlila tak, že jako náměstkyně se zodpovědností za záchrannou službu je přizvanou členkou krizového štábu.

„Nesu tedy podíl na řešení mimořádných událostí a krizových stavů v rámci své gesce a v případě potřeby jako přizvaný v rámci Krizového štábu hlavního města Prahy a jeho pracovních skupin, ale také Bezpečnostní rady hlavního města Prahy. To je hlavním a nezpochybnitelným důvodem tohoto parkovacího oprávnění, které používám výhradně já,“ uvedla Udženija.

Poté, co v minulých dnech o parkovacích oprávněních referovaly Seznam Zprávy, Udženija uvedla, že obě auta nechala přepsat na sebe.

Dvě oprávnění mají auta registrovaná na Kubelkovu manželku. Ředitel magistrátu je z titulu své funkce členem krizového štábu.

Dvě oprávnění dostala Kancelář poslanecké sněmovny. „Přidělená parkovací oprávnění nesouvisí s členstvím v Krizovém štábu hl. města Prahy. Vozidla využívají osoby důležité v případě řešení krizových stavů a situací,“ popsala Radiožurnálu mluvčí Martina Lustigová.

Sedmé oprávnění, u kterého je uvedené jméno Martina Kubelky, dostala firma Acton, která pro Prahu spravuje nemovitosti.

Podnikatel: Nevěděl jsem o tom

U dalších sedmi oprávnění, která nechal Kubelka vystavit, už ale neuvedl, komu mají sloužit. V seznamu, který si vyžádal zastupitel Zelenka, odbor dopravy vyznačil registrační čísla těchto aut otazníkem. Radiožurnálu se nicméně podařilo některé majitele dohledat.

Jedno oprávnění dostalo auto registrované na firmu Petr Car a.s., které patří výše zmíněnému pražskému politikovi a podnikateli Petru Požárkovi z ODS.

Další tři získala Kancelář poslanecké sněmovny. Dohromady se dvěma „přiznanými“ oprávněními tedy poslanci dostali od Kubelky parkovací oprávnění pro pět vozidel.

Registrační značka dalšího z „anonymních“ oprávnění patří podle zjištění Radiožurnálu firmě S-power Energies, která sídlí za hranicí Prahy. Radiožurnál se spojil s jejím zakladatelem a jednatelem Jaroslavem Šuvarským a zeptal se ho, kdo a proč toto oprávnění využívá. Podnikatel odpověděl, že jeho firma určitě nemá s krizovým štábem ani s magistrátem hlavního města nic společného a že o žádném parkovacím oprávnění neví.

Druhý den se podnikatel ozval znovu: registrační značka, kterou mu Radiožurnál poslal v SMS, patří jeho vlastnímu autu. A toto auto v minulosti několikrát půjčil svému kamarádovi, který na magistrátu pracuje.

„My jsme prostě dobří kámoši, známe se dlouho, jezdíme na jachty, chodíme na pivo. Půjčil jsem mu auto. Třeba minulé prázdniny ho měl půjčené, když jsem byl pryč. Jestli mi to tam dal a já jsem to nevěděl, tak to mě mrzí, protože jsem to mohl vědět a mohl jsem parkovat po Praze,“ řekl Radiožurnálu podnikatel Šuvarský.

Zmíněným kamarádem je zástupce ředitele magistrátu Tomáš Veselý, který má kromě toho oprávnění i pro své vlastní auto. Druhé parkovací oprávnění má podle Veselého slov sloužit jako záloha v případě, že by svoje vlastní auto nemohl použít.

„Řekli nám, že můžeme nahlásit dvě registrační značky. Měl jsem to auto půjčené, když bylo moje auto v servisu. Ani jsem majiteli neříkal, že jeho auto má tohle oprávnění,“ řekl Radiožurnálu Veselý.

Radiožurnál nicméně zjistil, že nejde o jediné auto spojené s podnikatelem Šuvarským, které dostalo neomezené parkovací oprávnění. Současné oprávnění pro auto firmy S-power Energies platí od roku 2023. Veselý ale už v roce 2022 jako „svoje druhé auto“ nahlásil vůz provozovaný firmou, která patří Šuvarského manželce.

Čtyři ‚parkovačky‘ pro ředitele

Zastupitel Zelenka si od magistrátu vyžádal informaci, kdo skutečně užívá těch sedm vozů s otazníkem, u kterých je uvedené pouze jméno ředitele Kubelky. Odbor ředitele magistrátu uvedl, že dvě z nich používá přímo Kubelka. To znamená, že společně se dvěma auty napsanými na manželku má ředitel Kubelka k dispozici parkování zdarma pro čtyři auta.

Uživatelem dalšího auta má být Veselý. Další tři vozy používá Kancelář poslanecké sněmovny. To se všechno shoduje se zjištěním Radiožurnálu.

Posledním ze sedmi nejmenovaných uživatelů má být Milan Hubka, ředitel odboru dopravněsprávních činností. K tomu je poznamenané, že je Hubka pověřený zastupováním ředitele Kubelky.

Hubka Radiožurnálu řekl, že to právě on si půjčil auto od běchovického politika Požárka. Respektive, že s autem jezdí Hubkova přítelkyně.

„Vám přijde divné, že si někdo půjčí auto od kamaráda, že s ním jezdí? A teď si vemte, že ho má půjčené přítelkyně, ani ne já. A já s ním jezdím, protože jezdíme s přítelkyní spolu,“ řekl Radiožurnálu Hubka. Na otázku, kdo tedy přesně auto používá, odpověděl: „To auto používá kde kdo.“

‚Ředitel si udělal Eldorádo‘

Praha sobě na lednovém mimořádném jednání zastupitelstva požadovala, aby se současný seznam parkovacích oprávnění zrušil a aby rada města vydala nová, přísnější pravidla. Zastupitelstvo ale nakonec žádné usnesení k parkovacím oprávněním neschválilo.

„Je evidentní, že z toho přidělování si Kubelka udělal naprosté Eldorádo. Že si tam každý dá, jakékoliv auto ho napadne,“ říká zastupitel Zelenka, který na rozdávání karet upozornil.

Vydávání několika parkovacích oprávnění vysoce postaveným úředníkům a politikům podle Zelenky odporuje pravidlům, která schválila rada města.

„Tady došlo evidentně k porušení usnesení rady, které říká, že se má jednat o zásahové vozy. Tohleto rozšíření na soukromé vozy a půjčená auta od kamarádů, to tam můžou být klidně tisíce vozů, to nemá žádné hranice. Proč zrovna jenom dvě? Proč ne pět? Vždyť to je úplně absurdní,“ dodává Zelenka.