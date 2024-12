Rekordní odměny. Ředitel pražského magistrátu Kubelka své asistentce přilepšil o 857 tisíc korun

Bývalá asistentka ředitele pražského magistrátu Martina Kubelky od něj v minulém roce dostala mimořádné odměny v celkové výši 857 tisíc korun. Ze zaměstnanců spadajících do stejného odboru je to suverénně nejvíc. Odměny jejích kolegů jsou často i mnohonásobně nižší. Z písemného zdůvodnění odměn přitom nevyplývá, že by řešila nějakou výjimečnou agendu. Ředitel Kubelka na dotazy Radiožurnálu neodpověděl, odvolal se na ochranu osobních údajů. Praha 6:00 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magistrát hlavního města Prahy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Září – mimořádná odměna 90 tisíc korun.

Říjen – mimořádná odměna 90 tisíc korun.

Listopad – mimořádná odměna 127 tisíc korun.

Prosinec – mimořádná odměna 80 tisíc korun.

Zaměstnankyně Magistrátu hlavního města Prahy si díky mimořádným odměnám v roce 2023 přilepšila k platu o dalších o 857 tisíc korun, tedy více než o 70 tisíc korun měsíčně.

Nejde přitom o IT specialistku, špičkovou odbornici v jiném oboru nebo právničku, která by městu zachránila desítky milionů korun. Odměny zaměstnanců z odboru ředitele magistrátu zveřejnila v létě Praha na svých webových stránkách a Radiožurnál následně zjistil, že rekordní mimořádné odměny dostala tehdy osmadvacetiletá asistentka ředitele Magistrátu Martina Kubelky. Je to přitom právě ředitel Kubelka, kdo o odměnách pro zaměstnance rozhoduje.

Její identitu Radiožurnál zná, ale nejde o veřejně vystupující osobu, proto není nutné její jméno uvádět. K nezvykle vysokým odměnám se vyjádřit nechtěla. „Obraťte se s dotazem na tiskového mluvčího,“ odpověděla na otázky Radiožurnálu.

Zaměstnankyně s rekordními odměnami v roce 2023 pracovala v odboru ředitele magistrátu, nejdříve na pozici asistentky ředitele v oddělení s názvem „oddělení organizační a sekretariátu ředitele Magistrátu“ a následně několik měsíců jako specialistka zahraničních vztahů v oddělení zahraničních vztahů.

Radiožurnál si vyžádal zdůvodnění mimořádných odměn pro tuto zaměstnankyni po jednotlivých měsících. Vysvětlení jsou různá, například je to ‚zaškolení kolegyně v nové agendě‘, ‚aktivní a plnohodnotné zapojení do nové role a převzetí zodpovědnosti za nově svěřené úkoly‘ nebo ‚aktivní spolupráce při přípravě plánu mezinárodních veletrhů na příští rok, včetně přehledu rozpočtu a možných forem účasti HMP pro politické představitele HMP‘.

„To je běžná pracovní náplň zaměstnance odboru ředitele v oddělení zahraničních vztahů,“ okomentoval Radiožurnálu taková zdůvodnění jeden ze zaměstnanců Magistrátu.

Kolegové a kolegyně Kubelkovy podřízené přitom dostali na odměnách výrazně méně. Druhý nejvíce odměňovaný zaměstnanec z odboru ředitele Magistrátu dostal v roce 2023 celkem 410 tisíc korun. Nejméně odměněný zaměstnanec pouze 10 tisíc korun. V průměru dostal každý z nich necelých 160 tisíc korun, tedy pětkrát méně, než bývalá ředitelova asistentka.

Štědře odměněná pracovnice je v tabulce pod označením „zaměstnanec č. 5“. Odměny zaměstnanců Magistrát uvedl bez „Kč“, opticky tak tabulka působí dojmem, že největší odměny dostali vedoucí oddělení | Zdroj: MHMP

Radiožurnál oslovil Kubelku s dotazem, proč své sekretářce přiznal mnohonásobně vyšší odměny než ostatním. Ředitel magistrátu odpověděl, že odměny konkrétních zaměstnanců nemůže komentovat kvůli ochraně osobních údajů.

„Vždy, když uděluji svým podřízeným zaměstnancům mimořádné odměny, postupuji v souladu s právními předpisy a zohledňuji veškeré relevantní skutečnosti, zejména jakých pracovních výsledků daný zaměstnanec dosahuje,“ dodal obecně Kubelka.

Víc než většina ředitelů

Na odměny Kubelkovy asistentky zdaleka nedosáhli ani vedoucí jednotlivých oddělení v odboru ředitele. Jejich odměny se pohybovaly v rozmezí od 90 tisíc do 495 tisíc korun.

A nedosahují na ně v naprosté většině ani ředitelé odborů, tedy nejlépe placení a zpravidla také nejštědřeji odměňovaní zaměstnanci magistrátu. Ze 33 ředitelů měli za dvanáct měsíců – od září 2022 do srpna 2023 – jen dva ředitelé vyšší odměny než asistentka ředitele magistrátu za stejně dlouhé období v roce 2023. Jeden z nich dostal na mimořádných odměnách 937 500 a druhý 860 000 korun.

Ředitel s nejvyššími odměnami. Kolonky znamenají: období, základní plat, osobní příplatek, příplatek za vedení a mimořádné odměny | Zdroj: MHMP

Podle vedoucích pracovníků z magistrátu, se kterými Radiožurnál mluvil, jsou odměny běžně používané jako neformální, ale do jisté míry pevná součást platu. Díky tomu je možné na pracovišti udržet kvalifikované zaměstnance i při dodržení tabulkových platů. Odměny pro asistentku ředitele Kubelky se ale této praxi zcela vymykají.

Řadoví úředníci – na pozicích srovnatelných s místem asistentky ředitele – pobírají podle informací Radiožurnálu hrubý plat v 8. až 9. platové třídě, což odpovídá 35 až 40 tisícům korun. K tomu zpravidla dostávají mimořádné odměny okolo 30 až 40 tisíc korun. Ovšem čtyřikrát do roka, nikoliv každý měsíc. K platu si tak přilepší v průměru o 10 až 12 tisíc korun měsíčně.

Systém mimořádných odměn je dvoustupňový. Ředitelé odborů dostávají čtvrtletně balík peněz z rozpočtu na odměny svých podřízených zaměstnanců. K tomu ještě ředitel magistrátu rozdává odměny z druhého, menšího fondu.

„Odměny 70 tisíc měsíčně jsou naprosto neobvyklé. Můžu dávat odměny asi do 50 tisíc, ale jen jednou za několik měsíců. Běžně může jedna osoba na úřednické pozici dostávat standardně měsíční odměnu okolo 10 tisíc korun, a navíc k tomu čtvrtletně třeba 35 tisíc korun,“ popsal Radiožurnálu jeden z vedoucích pracovníků, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Podobně popisuje zavedenou praxi i další zaměstnanec magistrátu. „Zaměstnanec si může běžně na odměnách přilepšit o 200 až 300 tisíc, pokud se snaží a vedoucí mu přiznává maximální možné odměny,“ říká tento zaměstnanec z odboru ředitele magistrátu.

Byt u Václavského náměstí

Radiožurnál navíc zjistil, že tato úřednice získala k nájmu městský byt na prestižní adrese. Byt o dispozici 2+1 a rozloze 86,57 metrů čtverečních se nachází v Provaznické ulici. Podle zaměstnanců magistrátu, se kterými Radiožurnál mluvil, není obvyklé přidělit takový byt mladé, bezdětné zaměstnankyni.

Hlavní město spravuje necelých 7757 bytů a požádat o jejich pronájem může kdokoliv. Město ale upřednostňuje pět skupin žadatelů: seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální tísni, mladé rodiny a vybrané profese, což podle webových stránek Prahy mají být učitelé, hasiči, zdravotní pracovníci, policisté a sociální pracovníci. Městský byt mohou získat i zaměstnanci magistrátu, na návrh ředitele schvaluje přidělení každého bytu Rada hlavního města.

„V případě Vámi zmíněné zaměstnankyně se postupovalo zcela dle daných pravidel a proces byl zcela standardní. O pronájmu daného služebního bytu řádně rozhodla Rada hlavního města,“ uvedl pro Radiožurnál Kubelka.

Podle ředitele magistrátu není byt u Václavského náměstí vhodný například pro rodiny s dětmi nebo osoby se sníženou schopností pohybu, protože se nachází v nejvyšším patře v domě bez výtahu.

„Pro úplnost uvádím, že se počet všech bytů ve vlastnictví HMP na území Prahy 1 a Prahy 2 pohybuje okolo 300 bytů, a nejedná se tedy o výjimečné přidělení bytu,“ dodal Kubelka.

Ředitel vs politici

Ředitel pražského magistrátu má velmi mocnou pozici, v hlavním městě řídí práci dvou tisíc zaměstnanců. Jeho povinností je plnit úkoly, které mu zadá zastupitelstvo a Rada hlavního města. Za to se zodpovídá přímo primátorovi, který ho jako jediný může se souhlasem ministra vnitra odvolat. Podle zákona musí ředitel zůstat apolitický.

Současný ředitel Martin Kubelka v posledních měsících vede spor s pražskými Piráty a jejich lídrem Zdeňkem Hřibem. Na zasedání zastupitelstva dokonce náměstka pro dopravu veřejně obvinil z vydírání. Podobně špatné vztahy má i s opoziční Prahou Sobě a jejími zastupiteli Janem Čižinským a Adamem Scheinherrem. Piráti a Praha sobě Kubelkovi vyčítají, že podle nich jako nikým nevolený úředník zasahuje do politiky. Letos v listopadu to popsal Deník N.

Radiožurnál opakovaně oslovil primátora Bohuslava Svobodu (ODS) s dotazem, zda jsou extrémně vysoké odměny pro Kubelkovu asistentku podle jeho názoru v pořádku. Svoboda ale do vydání článku neodpověděl.