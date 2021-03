Volební kalkulačka. Spočítejte si, komu by nejvíce pomohly nové varianty sčítání hlasů

Ti se však nakonec rozhodli projednávání lidoveckého návrhu přerušit a pouze si jej ponechávají v záloze pro případ, že by sněmovna potopila jejich favorita. Tím se stal návrh poslance ODS Marka Bendy, ve kterém by rozdělování mandátů v krajích zůstalo zachováno, v dalším kroku by se však k rozpočítání hlasů mezi strany použila Imperialiho kvóta. To přináší menší poměrnost rozdělení mandátů a větší strany tedy mohou být nadále zvýhodněny, i když méně než při stávající metodě.

Benda svůj návrh prosadil díky hlasům ANO a SPD, protestovali proti němu naopak Piráti a STAN. Nejvíc jim vadí, že při rozdělování zbylých mandátů ve druhém skrutiniu by si mohly strany samy určit, ze kterých krajů pošlou do sněmovny kandidáty. „Bendův návrh zavádí pravidlo, že výběr poslanců do sněmovny bude zčásti v rukou vedení politických stran, nikoliv voličů. U malých stran to může představovat dokonce většinu klubu, například že 5 poslanců z 9 vybere vedení strany a ne veřejnost, jak by tomu mělo být,“ vysvětloval Vojtěch Pikal (Piráti).

Bendův návrh projednala sněmovna ve čtvrtek ve druhém čtení a sešlo se k němu patnáct pozměňovacích návrhů. Za deset dnů by měli poslanci rozhodnout o jeho konečné podobě, do které pak ještě může zasáhnout Senát.