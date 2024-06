Zrušení celé fakulty? VŠE dál řeší Ševčíkův vliv, znovu se může stát děkanem

Začnu citátem: „Mně se úplně třese hlas, mám úplně strach tu něco říct. Bojím se toho, že cokoliv řeknu, co nejslušněji, tak přijde nějaká pomsta nebo něco, co nebude příjemné.“ To jsou slova jednoho z doktorandů Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE), která před pár dny pronesl na zasedání Akademického senátu. Jeho slova jsi uvedl ve svém textu na serveru iRozhlas.cz. Co to bylo za setkání?



„Strach je úplně legitimní věc.“ doktorand Národohospodářské fakulty VŠE (archiv Víta Kubanta, červen 2024)

Byla to ustavující schůze Akademického senátu, tedy celého senátu VŠE, který byl nyní nově zvolený. Ten dřívější, ještě za starého složení, si od rektora Petra Dvořáka vyžádal shrnutí o situaci na Národohospodářské fakultě, o jeho postoji a možná dalších krocích, které plánuje. Své sdělení pronesl na ustavující schůzi. Možná se z toho dá vytušit i to, že si sám chtěl potvrdit svůj postoj a chtěl zjistit postoj nově zvoleného senátu, jestli je tam stále shoda. Doteď totiž rektor Dvořák měl podporu velkého senátu v krocích proti Miroslavu Ševčíkovi. Chtěl se tedy asi ujistit, že v tom může nadále pokračovat, že mu to nikdo nebude vyčítat.

Když student mluví o tom, se mu třese hlas, má strach něco říct, o jaké atmosféře na VŠE hovoří?

Doktorand, který to pronesl, tím uvedl své vystoupení. Popisoval, že situace na Národohospodářské fakultě je do značné míry polarizovaná, že jsou rozděleni jak akademici, tak studenti, na odpůrce a příznivce odvolaného Miroslava Ševčíka. Student vyzýval, stejně jako Petr Dvořák, k určité sebereflexi nového vedení fakulty. Oba mají pocit, že jim sebereflexe chybí.

„Mně tu jde čistě o ten lidský princip (…) Já jsem minimálně nepocítil z druhé strany nějaký náznak sebereflexe anebo něčeho, co by se sebereflexí dalo nazvat.“ doktorand Národohospodářské fakulty VŠE (archiv Víta Kubanta, červen 2024)

Nedokáží se podívat, jak říkal Petr Dvořák, pravdě do očí, nevidí problémy, které Národohospodářská fakulta má a neshodují se na příčinách, proč jsou v takové situaci.

Rozpolcený fakultní senát

Má třeba strach i z malého, fakultního senátu, který je nadále proševčíkovský?

Má strach z blíže nespecifikované pomsty za slova, která pronesl. Možná má strach z některých pedagogů, že se to třeba může projevit na jeho klasifikaci. Na druhou stranu jsou na Akademickém senátu zvoleni i zástupci Národohospodářské fakulty, ze strany akademiků. A tiskový tajemník fakulty Daniel Váňa hned po tomto vystoupení upozornil na to, že se na něj obrátilo několik studentů, kteří Miroslava Ševčíka podporují a mají strach z honby na sociálních sítích, z hejtů, kterých se mají dopouštět odpůrci. S žádným z nich jsem nemluvil, ale je fér, aby zaznělo, že na to Daniel Váňa upozorňoval.

„Když mluvíte o strachu, tak já jsem zaznamenal desítky, opravdu desítky studentů a studentek (…) mluvíte-li o strachu, tak vězte, že tedy bojí se i druhá strana zase vás.“ Daniel Váňa, tiskový tajemník Národohospodářské fakulty VŠE (archiv Víta Kubanta, červen 2024)

Fakultní senát zůstává v podpoře bývalého děkana nadále jednotný?

Situace tam zůstává podobná, i po posledních volbách. Senát je složený z šesti akademických pracovníků a ze tří studentů. V případě akademických pracovníků i nové tváře převážně zůstávají podporovateli Miroslava Ševčíka, protože předsedou senátu zůstává Ján Pavlík, který se dříve dlouhodobě stavěl na jeho stranu. Přibyl tam například Jan Kozák, kterému právě Ševčík vedl disertační práci, kterou obhajoval v lednu letošního roku. Nebo tam zůstává Ševčíkův dřívější osobní právník Jan Vondráček.

U studentů je situace rozdílná, tam skutečně došlo k obměně a všichni tři studenti, kteří tam nyní zasedají, jsou proti Ševčíkovi. Kandidovali za hnutí Změna pro všechny a od začátku se vyhraňovali proti atmosféře na Národohospodářské fakultě. Jen pro zajímavost, například student Jan Leher, který obsadil první místo, získal 194 hlasů. Naopak první náhradnice, která podporovala Ševčíka – měla by být podepsaná i pod peticí proti odvolání – získala pouze 37 hlasů. Rozdíl 160 hlasů může tak poukazovat na určitý trend, že si studenti zvolili zástupce, kteří s Miroslavem Ševčíkem nesouhlasí.

Říkal jsi, že na obou dvou stranách barikády panuje strach. Je důvodný? Má Miroslav Ševčík stále na fakultě vliv? Je teď ve vedení Katedry hospodářské a sociální politiky a na fakultě nadále učí.

Těžko popisovat, jestli je důvodný. Jsou to subjektivní dojmy obou stran. Zatím nevíme o žádném případu, že by strach vycházel z reálných situací. Máš pravdu, že Miroslav Ševčík na Národohospodářské fakultě stále učí, vede a oponuje diplomové práce. Ve hře je i jeho návrat do čela fakulty, protože soudní líčení stále neskončilo. Jen připomeňme, že Miroslav Ševčík zažaloval rektora VŠE, protože nesouhlasí se svým odvoláním, které proběhlo na konci loňského roku, a soud ještě nerozhodl.

„Byly porušeny pravidla, několik paragrafů zákona (…) Rozhodnutí je nezákonné i z důvodu diskriminace a naprosto šikanózního postupu rektora vůči mně.“ Miroslav Ševčík, bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE (Český rozhlas, 27. 1. 2024)

Obě strany se shodují v tom, že soud může z procesních i faktických důvodů rektorovo odvolání Miroslava Ševčíka zrušit, čímž by se Ševčík navrátil do čela fakulty.

Tím by nahradil nově zvolenou děkanku Národohospodářské fakulty VŠE Adélu Zubíkovou.

Patrně by to tak bylo.

Nová děkanka

S ní jsi mluvil po schůzi senátu. Ptal ses jí, co s atmosférou a strachem bude dělat.

„(…) přece jenom ta debata byla založená na tom, co kdo zažil nebo i na subjektivních dojmech (…)“

Na to měla zatím trochu vyhýbavou odpověď…

„(…) čímž to nechci nějakým způsobem shazovat, ale určitě by k tomu kdyžtak byly potřeba další podklady.“ Adéla Zubíková, děkanka Národohospodářské fakulty VŠE (archiv Víta Kubanta, červen 2024)

Nicméně Adélu Zubíkovou jako děkanku fakultní senát zvolil 29. května na jednání, které bylo tak trochu napůl za zavřenými dveřmi. Z jakého důvodu?

Do jednacího sálu se nedostali všichni zájemci, kteří chtěli volbě přihlížet. Právě zmíněný tiskový tajemník Daniel Váňa říkal, že se měli dopředu nahlásit, protože to je akademická akce. Na druhou stranu se do sálu nedostali i někteří studenti. Nedostala se tam i některá média. Co jsem slyšel, tak tam měl být zástupce České tiskové kanceláře, ale tím to končilo. Rektor Dvořák pak toto jednání trošku kritizoval. Říkal, že mu tam chyběla debata o kandidátech, přičemž pak najednou přišlo prakticky jednomyslné zvolení právě Adély Zubíkové. Vyjadřoval se i k tomu, že to, že se tam nedostali studenti nebo média, vyvolalo různé spekulace, a to považuje za nešťastné.

Adéla Zubíková | Zdroj: Profimedia

Proč byla jednomyslně zvolena Adéla Zubíková? Je velmi mladá, doktorát nemá tak dlouho, je to určitě jedna z nejmladších, možná vůbec nejmladší děkanka v Česku.

Takovou statistiku si úplně nevedu, ale rozhodně byla mladší než její protikandidáti. Adéla Zubíková se tam ale neocitla náhodou. Je to bývalá studentka Národohospodářské fakulty, kde vystudovala s červenými diplomy. Přes vysokoškolskou odbornou asistentku se vypracovala do pozice proděkanky pro studium. Od roku 2022 byla, dá se říct, Ševčíkovou pravou rukou. Byli spolu ve vedení vysoké školy a proto, když rektor Dvořák odvolal Ševčíka z vedení, stala se ona tím statutárním zástupcem, který fakultu dočasně vedl. Mezitím působila například jako analytička Národního rozpočtové rady. Asi můžeme říct, že paní děkanka Zubíková má lidsky blízko k Miroslavu Ševčíkovi, už tím, že byla jeho zástupkyní a že byla proděkankou pro studium. Ale dovolím si zmínit i zjištění z května letošního roku, které zveřejnil deník Blesk – zveřejnili totiž jejich společné fotografie z premiéry filmu Svatá, kde spolu na večerní akci popíjeli víno. Aniž bych tím chtěl cokoliv naznačovat, tak myslím, že si lidsky rozumí.

Proč ale byla zvolena až napodruhé? Adéla Zubíková s jednoznačnou podporou nezvítězila už v prvním kole? Nebo vůbec nekandidovala?

Adéla Zubíková v prvním kole vůbec nekandidovala. Kandidoval Zdeněk Chytil, což je bývalý děkan Národohospodářské fakulty, právě před Miroslavem Ševčíkem.

„Mezi lidmi a katedrami panuje nevraživost (…)“

Pro něj ale v současné době hlasoval pouze jeden člen senátu, což si vysvětloval tím, že se dříve vyjádřil kriticky k některým vystoupením děkana Ševčíka.

„(…) a je tady určitá autokratická mocenská struktura, která drží svoje pozice, a jak je vidět, drží si je velice dobře.“ Zdeněk Chytil, bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE (archiv Víta Kubanta, červen 2024)

Druhým kandidátem byl Pavel Řežábek, ten ale den před volbou na kandidaturu rezignoval, a Chytil tak v prvním kole neměl žádného protikandidáta. Ani tak ho ale senátoři nezvolili a oznámili, že se bude konat druhé kolo děkanské volby.

Kde Adéla Zubíková zvítězila s jednoznačnou podporou. Kandidátů už tam ale bylo víc…?

Kandidáti byli tři. Adéla Zubíková získala jako jediná osm hlasů, ale nutno podotknout, že ještě za složení starého senátu. Tři studenti, kteří jsou nyní odpůrci Miroslava Ševčíka, o děkanovi nerozhodovali, protože se zrovna lámalo období, kdy se měnil senát a kdy probíhala volba děkana.

Pochybná podmínka

Zmiňoval jsi, že kandidát Řežábek odstoupil. To je jeden z docela zajímavých příběhů. Z jakého důvodu odstoupil?

To je právě to. Původně se zdálo, že kandidát Řežábek odstoupil po kritice publikací v predátorských časopisech, ale on se pro Seznam Zprávy hned nechal slyšet, že kdyby se o kritice dozvěděl, tak nerezignuje, aby to nedával do spojitosti. Před týdnem v pondělí ale rektor Dvořák přišel s jiným vysvětlením. Měl možnost nahlédnout do rezignačního dopisu. Předseda senátu mu ho původně nechtěl zpřístupnit, protože tvrdil, že je osobní a že ho nemůže zveřejnit. Následně mu ho ale poskytl sám Řežábek, který odmítl, že by to byl osobní dopis. V dopise Řežábek psal, že nemůže přistoupit na podmínku senátu, že ho zvolí pouze v případě, že jeho zástupcem, proděkanem fakulty, se stane Miroslav Ševčík a rozdělí si spolu pravomoci. Možná bych mohl z dopisu citovat, stejně jako rektor Dvořák citoval na jednání celoškolského senátu minulé pondělí: „Dne 30. 4. jste mě s doktorem Vondráčkem seznámili s nepřekročitelnou podmínkou pro možné zvolení děkanem – Miroslav Ševčík jako statutární proděkan a rozdělení rolí mezi děkana a statutárního zástupce.“

Rektor Dvořák tyto praktiky velmi důrazně odmítl a postavil se proti nim. Když jsem se ale na to dotazoval předsedy fakultního senátu pana Pavlíka, jestli tam skutečně byla taková podmínka, jestli třeba nedošlo k nějakému neporozumění nebo k něčemu podobnému, tak to vůbec nerozporoval. Odpověděl, že podle něj a dalších senátorů rektor Dvořák dříve odvolal Ševčíka proti vůli řádně demokraticky zvolených zástupců akademické obce z důvodu nějakých dřívějších kritických vystoupení, na kterých se nemůžou shodnout. A je tak podle něj logické, že většina fakultního senátu podporuje účast Ševčíka ve vedení fakulty v roli některého z proděkanů.

Nezjišťoval jsi náhodou, zda třeba i ostatní kandidáti, včetně nově zvolené děkanky, nedostali podobnou podmínku?

To je otázka, která v současné chvíli visí ve vzduchu.

Rektor versus děkanka

Další citace: „Paní děkanka a pan rektor mají rozdílné názory ohledně příčin problémů Národohospodářské fakulty, nicméně uvidíme dále.“ To jsou slova mluvčí VŠE z koce června. Co uvidíme dále?

Zatím toho moc nevidíme. Minulý týden jsme na zasedání Akademického senátu viděli rozhořčeného rektora, který kritizoval současné vedení z nečinnosti, že toho dělá málo pro to, aby napravilo reputaci fakulty. Na druhou stranu mezi senátory seděla i děkanka Zubíková spolu s další senátorkou, dcerou Miroslava Ševčíka, která je také z Národohospodářské fakulty. Ty vyzývaly rektora k tomu, aby jim byl dopřán nějaký čas na to, aby mohly nové koncepční změny teprve zavést.

Nutno podotknout, že děkanka Zubíková je ve své funkci řádně zvolená zhruba dva týdny. Předtím byla statutárním zástupcem a ona sama se obhajovala tím, že nemohla dělat velké změny, protože nevěděla, kdo nový přijde do vedení fakulty a bylo by zbytečné, aby nový člověk rušil změny, které já jsem provedla. Mandát od senátu a od rektora skutečně získala na začátku června.

Tomu rozumím, ale v citaci se jednoznačně mluví o rozdílných názorech ohledně příčin problému. Jinými slovy, rektor a nově zvolená děkanka se ani neshodnou na tom, co je tím hlavním problémem?

Ano. Řekl bych, že zatímco rektor Dvořák vidí většinu problémů v osobě Miroslava Ševčíka a v jeho spřátelených kolezích, tak Adéla Zubíková to takhle nevnímá.

Takže rektor chce, aby se zlepšila reputace fakulty po odvolání Miroslava Ševčíka, nově zvolená děkanka by řešila jiné věci…?

Myslím, že jejich společným zájmem je zlepšení reputace fakulty, načež ale rektor upozorňuje třeba i na úbytek studentů, nebo právě na atmosféru strachu, že to všechno se musí změnit. Mluví o tom, že nové vedení by mělo personálně zajistit chod fakulty. Nechce tam praktiky, které jsme před chvilkou popisovali u docenta Řežábka před tím, než ho měli volit děkanem.

Problém přišel také s tím, že Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství odňala Národohospodářské fakultě akreditaci řízení ke jmenování profesorů v oboru ekonomie. Senát fakulty se sice o den dřív akreditace sám vzdal, ale signál je jasný. Na fakultě se nevyvíjí dostatečná publikační a vědecká činnost, aby mohla o jmenování profesorů v oboru ekonomie rozhodovat.

To všechno rektor Dvořák vidí jako problém nejen Národohospodářské fakulty, ale celé VŠE. Ač budeme ctít autonomii fakult, rektor Dvořák je zodpovědný za to, že budou všechny fakulty fungovat tak, jak mají.

Abych to uzavřel – oba, rektor i děkanka, se shodují na tom, že je dobré posilovat dobré jméno fakulty, respektive ho obnovovat. Nicméně rektor si myslí, že problémem je Miroslav Ševčík, což si nová děkanka nemyslí…?

Ano, Miroslav Ševčík a lidé spřátelení, kteří sedí ve vedení fakulty.

Nepřemýšlí rektor Dvořák i o takových věcech, jako že by udělal větší přestavbu fakulty jako takové?

Když jsem se s ním bavil před týdnem v pondělí, bylo to poprvé, kdy takovou možnost připustil. Otevřeně mluvil o tom, že si nedokáže představit, že by se Miroslav Ševčík vrátil do čela fakulty. Zároveň si nedovede představit, že by ve vedení fakulty působili lidé, kteří mají tyto praktiky, jak jsme popisovali u docenta Řežábka. Pro takové lidi podle něj není na univerzitě místo a ani pro takovou fakultu není na univerzitě místo. Jinými slovy, pokud by se personální situace na Národohospodářské fakultě neuklidnila, je možné, že si rektor Dvořák vyžádá další stanovisko velkého Akademického senátu k dalším krokům, mezi kterými může být i zrušení celé fakulty.

Takže pokud by se například prokázalo, že Adéla Zubíková byla zvolena s podobnou podmínkou, tak fakulta nemusí do budoucna už vůbec existovat?

Řekl bych, že kdyby se prokázalo, že Adéla Zubíková například navrhne jako svého proděkana Miroslava Ševčíka, tak pro rektora Dvořáka to bude velký problém.

V podcastu byly využity zvuky Českého rozhlasu.