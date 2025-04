Šachy v diplomacii. Velvyslancem bude Pavlův klíčový úředník, naopak končí bývalý Zemanův poradce

České diplomatické mise se v příštím roce výrazně promění. Vláda Petra Fialy (ODS) rozhodla o odvolání a jmenování více než tří desítek velvyslanců, iROZHLAS.cz měl možnost seznámit se s kompletním seznamem jmen. Zastupovat zájmy České republiky v zahraničí budou mimo jiné klíčový spolupracovník prezidenta Petra Pavla pro zahraniční politiku či jeden z náměstků ministra zahraničí Jana Lipavského. Naopak končí bývalý spolupracovník Miloše Zemana. Původní zpráva Praha 5:00 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslancem bude šéf zahraničního odboru prezidenta Petr Pavla | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Zkušený diplomat Jaroslav Zajíček řídí od března 2023 zahraniční odbor Kanceláře prezidenta republiky, právě on je Pavlovou pravou rukou pro zahraniční agendu Hradu. Předtím více než dvacet let působil na ministerstvu zahraničí, sloužil jako zástupce velvyslance ve Spojených státech či kryl záda stálému představiteli České republiky v Bruselu.

Jak nyní iROZHLAS.cz zjistil, Zajíček se stane velvyslancem v Portugalsku. Příští rok nahradí stávajícího ambasadora v Lisabonu Martina Pohla. Zajíček patří do balíku 16 velvyslanců, které Fialův kabinet schválil na jednání 5. února. Stejný počet ambasadorů také odvolal. Jednání o tomto bodu probíhalo v utajovaném režimu.

Zajíček tak svou službu na Pražském hradě nedokončí, mandát prezidenta Pavla skončí až v roce 2028. Server iROZHLAS.cz žádal Zajíčka o vyjádření k jeho kariérnímu posunu, jeden z vrcholných hradních úředníků však nezvedal telefon ani nereagoval na SMS. Každopádně pro Zajíčka to bude první příležitost, kdy bude řídit velvyslanectví.

Náměstek míří do New Yorku

Letos devětačtyřicetiletý Jiří Kozák je prvním náměstkem ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.). Pokud by Lipavský chyběl na zasedání vlády, Kozák by ho na něm zastupoval. V roce 2026 vyrazí na svou první diplomatickou štaci, povede misi České republiky při OSN v New Yorku. Kozák vystřídá bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který tam slouží od února 2022.

„S ohledem na utajovaný režim tyto personální záležitosti nekomentujeme, a to do udělení agrémentu (souhlasu - pozn. red.) přijímající zemí,“ sdělila iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Její vyjádření platí pro všechna jména na vládou schváleném seznamu, s nímž se redakce seznámila.

V případě každého odvolaného či jmenovaného velvyslance jde zatím o návrh, který musí podepsat prezident Pavel. Ale resort zahraničí a Hrad všechna jména zpravidla předjednávají. Teprve až hlava státu ambasadory schválí, ministerstvo zahraničí požádá přijímací státy o zmíněný agrément. U všech se předpokládá, že na misi vyrazí příští rok.

Už dříve Respekt upozornil, že velvyslancem ve Spojených státech se stane Jan Havránek, dosavadní zástupce tamějšího ambasadora Miloslava Staška. Do Vietnamu zamíří náměstek ministryně obrany Jany Černochové (ODS) Daniel Blažkovec, funkci mu uvolní bývalý šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře z éry Miloše Zemana Hynek Kmoníček.

Končí Zemanův spolupracovník

Podle zjištění iROZHLAS.cz velvyslanecký post v Itálii obsadí státní tajemník, tedy nejvyšší úředník ministerstva zahraničí Radek Rubeš. Byrokratický aparát Černínského paláce řídí od února 2022, předtím například sloužil na misích jako velvyslanec v Zambii nebo zástupce velvyslance v Jihoafrické republice.

Bývalý ministr zahraničí Jan Kohout. | Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Rubešovi ustoupí stávající velvyslanec Jan Kohout, který v Římě působí od ledna 2023. Nedokončí tak pro ambasadory obvyklý čtyřletý mandát. Kohout byl ministrem zahraničí v úřednických vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka. Řadil se také k poradcům někdejšího prezidenta Miloše Zemana, tehdy se podílel na sbližování České republiky s Čínou.

V čele české mise při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži stane stávající náměstek ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) Tomáš Dub. V letech 2019 až 2023 byl velvyslancem v Austrálii, sloužil také jako ambasador v Japonsku. Mezi roky 2010 až 2014 pracoval coby náměstek ministrů zahraničí Karla Schwarzenberga a Jana Kohouta.

Zmíněnou misi v Paříží od roku 2022 vede Aleš Chmelař, představitel sociální demokracie byl dříve státním tajemníkem úřadu vlády pro evropské záležitosti v době vlád Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše (ANO). Od prosince 2018 do května 2022 zastával post náměstka ministrů zahraničí Tomáše Petříčka, Jana Hamáčka, Jakuba Kulhánka a Jana Lipavského.