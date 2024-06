Mezi studenty Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické panuje strach. Zatímco odpůrci odvolaného Miroslava Ševčíka se obávají „pomsty za své názory“, jeho příznivci zase štvanice na sociálních sítích. Napětí a obavy naplno vyplavaly na povrch na pondělním jednání akademického senátu školy. Ten se opakovaně postavil na stranu rektora Petra Dvořáka, který Ševčíka vedoucí funkce zbavil kvůli tomu, že podle něj poškozoval dobré jméno školy. Praha 6:00 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Strach na VŠE. Odpůrci i podporovatelé Ševčíka mají obavy vyjádřit názor, bojí se případného postihu

Od odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické uplynulo už půl roku. Jeho vliv na fakultě je například podle rektora školy Petra Dvořáka stále znatelný.

Národohospodářská fakulta VŠE má novou děkanku. Problémy prý ale Zubíková vidí jinak než rektor Číst článek

A podobně to vnímají i studenti. Právě z nich zvolení akademičtí senátoři na pondělím zasedání kritizovali současné vedení fakulty za nedostatek sebereflexe. Slovo si následně vzal i doktorand z Národohospodářské fakulty Alex Mičáň, který nastínil ještě další související problém. Hned na úvod svého vystoupení vyjádřil obavu z chování podporovatelů bývalého děkana Ševčíka, který na škole nadále vyučuje.

„Mně se úplně třese hlas, mám úplně strach tu něco říct. Bojím se toho, že cokoliv řeknu co nejslušněji, tak přijde nějaká pomsta nebo něco, co nebude příjemné,“ řekl senátorům vysoké školy. Ve volbách uspěl letos v dubnu, když jeho program s plánem návratu reputace fakultě podpořilo 259 studentů.

Podpora rektora Akademický senát VŠE na závěr prvního jednání schválil usnesení, ve kterém podpořil kroky a názory rektora Dvořáka. Zároveň vyzval všechny pracovníky národohospodářské fakulty k sebereflexi. Stanovisko podpořilo 18 senátorů, čtyři byli proti a dva se zdrželi. Ještě předtím se snažil zástupce fakulty doplnit usnesení o výzvu, aby rektor ukončil soudní spor se Ševčíkem smírným řešením. To ale předkladatel odmítl.

Právě o vysokou podporu spolužáků opírá svá tvrzení, že není jediný, kdo má obavy.

„Nepřímo mluvím i za množství lidí, se kterými jsme se bavili, strach je úplně legitimní věc. Byl jsem hlasem i jiných studentů, kterých je na fakultě mnoho. Z jejich slov ale vnímám, že by o situaci mluvili, ale stačí, aby vás někdo slyšel, a za dva dny už čelíte nějakým poznámkám. Je tu plíživá věc, kterou nevystopujete,“ popsal následně serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

‚Štvanic na sociálních sítích‘

Strach ale mají podle tiskového tajemníka fakulty Daniela Váni i studenti, kteří podporují odvolaného Ševčíka. „Když mluvíte o strachu, tak jsem zaznamenal desítky studentů a studentek, kteří mě uvedli do štvanic na sociálních sítích. Tlumočím strach druhé strany, která se bojí, že odpůrci ze strany studentů je na sociálních sítích uštvou. Mluvíte-li o strachu, tak vězte, že bojí se i druhá strana zase vás,“ reagoval na zasedání senátu.

Národohospodářská fakulta VŠE ztratí akreditaci. Po rozhodnutí rady už nebude smět jmenovat profesory Číst článek

Váňa tak odmítl, že by studenti národohospodářské fakulty stáli proti novému vedení školy. Podle rektora Dvořáka ale i tato atmosféra je největším důkazem toho, že na fakultě, kterou vedl Ševčík, není něco v pořádku. Nová děkanka Adéla Zubíková by podle něj měla situaci začít rychle řešit, což je pro vedení „obrovský úkol“.

„Chtěl bych ujistit, že nedopustím a zasadím se vždy o to, aby se nepromítalo na studenty, že budou trestáni za svůj postoj nebo názor. Nikdy se nemůže stát, že se studenti bojí v tomto rozměru,“ řekl serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu po jednání senátu.

Děkanka Zubíková se pak snažila situaci na fakultě zklidnit. „Myslím si, že u některých studentů doznívají emoce z nedávné kampaně před volbami studentských zástupců do akademických senátů. Věřím, že se jejich vzájemná komunikace postupně vrátí do normálních poměrů. Se studenty jsem pravidelně komunikovala už v rámci funkce proděkanky pro studium. Pokud někteří z nich budou pociťovat jakékoliv konkrétní obavy, mohou se na mě kdykoliv obrátit,“ reagovala na dotazy pro iROZHLAS.cz.

Volba Ševčíkova nástupce

Nová děkanka Zubíková se oficiálně ujala funkce na začátku června poté, co ji zvolil fakultní senát a následně jmenoval rektor Dvořák. Už tehdy ale šéf univerzity avizoval, že se neshodnou na příčinách problémů, se kterými se fakulta vypořádává.

Dvaatřicetiletá Zubíková ale část univerzity vede již od odvolání Ševčíka, protože za jeho působení byla proděkankou pro studium, a později ho tak zastupovala.

‚Může se dál věnovat akademické a vědecké činnosti.‘ Proč soud nevrátil Ševčíka do křesla děkana Číst článek

Nástupce Ševčíka se volil dvakrát. V první volbě neuspěl bývalý děkan Zdeněk Chytil, a to i přes to, že byl po odstoupení jiného uchazeče Pavla Řežábka jediným kandidátem na šéfa fakulty. Hlas mu ale dal pouze jediný senátor.

Snahy o odvolání Ševčíka odstartovaly poté, co se děkan 11. března loňského roku zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly sundání ukrajinské vlajky z čela budovy.

Děkan, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede. Na fakultě zůstává a na rektora podal kvůli odvolání žalobu. Soud odmítl v předběžném opatření Ševčíka do rozsudku vrátit do funkce, jednání ale zatím nenařídil.