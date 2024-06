‚Do čela fakulty jen se Ševčíkem.‘ Kandidát na děkana rezignoval po podmínce akademických senátorů

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE chtěl udržet Miroslava Ševčíka ve vedení i po jeho odvolání.

Jednomu z kandidátů na děkana tak dali na konci dubna senátoři podmínku, že ho zvolí pouze v případě, že Ševčík se stane jeho proděkanem a rozdělí si pravomoce.

Nyní na tyto „praktiky“ upozornil rektor celé vysoké školy Petr Dvořák.

Kandidát Pavel Řežábek před volbou rezignoval. Ne však kvůli spojení s predátorskými časopisy, jak se dříve uvádělo, ale protože s podmínkou nesouhlasil.

Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické do prosince loňského roku vedl ve funkci děkana Miroslav Ševčík. Kvůli jeho vystupování, které podle rektora Petra Dvořáka poškozovalo dobré jméno celé školy, ho rektor po vleklých sporech odvolal.

Od té doby se na fakultě hledal nástupce. Do voleb děkana na začátku května se přihlásil i bývalý člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek, svou kandidaturu ale na poslední chvíli stáhl.

Server iROZHLAS.cz nyní přináší detaily, proč se tak rozhodl. Akademický senát fakulty, který Ševčíka navzdory rektorovi dlouhodobě podporoval, chtěl odvolaného děkana ve vedení části vysoké školy udržet za každou cenu.

Zástupci senátu oslovili kandidáta Řežábka s podmínkou, že v případě jeho zvolení by se jeho proděkanem stal právě Ševčík. Na pondělním zasedání Akademického senátu VŠE na to poprvé upozornil rektor Dvořák.

Kandidát na děkana Národohospodářské fakulty VŠE a bývalý člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek | Foto: Horázný Josef, Štěrba Martin | Zdroj: ČTK

Ten se o podmínce dozvěděl až poté, co si přečetl Řežábkův rezignační dopis adresovaný předsedovi fakultního senátu Jánu Pavlíkovi.

„Dne 30. 4. jste mě s doktorem Vondráčkem (Jan Vondráček, člen fakultního senátu a v minulosti Ševčíkův osobní právník – pozn. red.) seznámili s nepřekročitelnou podmínkou pro možné zvolení děkanem. Miroslav Ševčík jako statutární proděkan a rozdělení rolí mezi děkana a statutárního zástupce,“ citoval Dvořák z dopisu, ve kterém kandidát vysvětloval důvody, proč se voleb nakonec nezúčastní.

Podpora rektora Akademický senát VŠE na závěr prvního jednání schválil usnesení, ve kterém podpořil kroky a názory rektora Dvořáka. Zároveň vyzval všechny pracovníky národohospodářské fakulty k sebereflexi. Stanovisko podpořilo 18 senátorů, čtyři byli proti a dva se zdrželi. Ještě předtím se snažil zástupce fakulty doplnit usnesení o výzvu, aby rektor ukončil soudní spor se Ševčíkem smírným řešením. To ale předkladatel odmítl.

Korespondenci mu dle jeho slov odmítl předseda senátu Ján Pavlík vydat s odkazem na to, že je osobní. Zpřístupnil mu ji až sám Řežábek. „Na tuto podmínku odmítl docent Řežábek přistoupit, a proto rezignoval. Toto jsou praktiky, které sem nepatří, a stojím si za tím. Jaký dáváte příklad studentům?“ kritizoval rektor na zasedání senátu současné vedení národohospodářské fakulty.

‚Chceme ho ve vedení‘

Předseda fakultního senátu Pavlík ve vyjádření pro server iROZHLAS.cz takovou podmínku nevyvrátil. Opírá se především o to, že on i jeho kolegové jsou přesvědčení, že rektor odvolal Ševčíka „proti vůli řádně a demokraticky zvolených zástupců naší akademické obce“ za dřívější „kritická vystoupení“.

„Z tohoto úhlu pohledu je logické, že (zřetelná) většina členů jak minulého, tak nově zvoleného senátu podporuje účast Ševčíka ve vedení fakulty v roli některého z proděkanů,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Připomněl pak dřívější upozornění ekonoma Jiřího Nováka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který v otevřeném dopise poukazoval na Řežábkovy publikace v takzvaných predátorských časopisech.



Na dotazy serveru iROZHLAS.cz bývalý kandidát neodpověděl, dříve ale pro Seznam Zprávy popřel, že by kvůli těmto publikacím vzdal boj o křeslo děkana. „Kdybych věděl o otevřeném dopise, neodstupoval bych, aby to nebylo dáno do souvislosti. Problematika vydavatelství považovaných za predátorská je mnohem složitější,“ řekl tehdy.

Zrušení celé fakulty?

Rektor Dvořák po zjištění, že senát chtěl Ševčíka udržet ve vedení za každou cenu, v postoji vůči jedné ze šesti fakult výrazně přitvrdil.

„Chybí mi tam sebereflexe, to si opravdu neuvědomujete, že to nedělá škole dobrý obrázek? Myslíte si, že to je tak fajn? Že toto nevytváří bariéry na té fakultě? To si musí nové vedení uvědomit a začít řešit. Pokud si to neuvědomí, tak říkám znovu, že tyto praktiky na školu nepatří,“ řekl celouniverzitnímu akademickému senátu, na kterém byli i zástupci „Ševčíkovy“ národohospodářské fakulty.

Nová děkanka Adéla Zubíková, která dříve působila jako Ševčíkova proděkanka pro studium, si nyní musí vybrat tým, který část vysoké školy povede. Už to podle rektora Dvořáka napoví, jakým směrem se bude dění u národohospodářů ubírat. Vedení by mělo situaci personálně uklidnit a posílit. „To pak bude znamenat pokračování fakulty,“ řekl Dvořák po zasedání serveru iROZHLAS.cz.

„O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy.“ Zákon o vysokých školách

V opačném případě otevřeně připustil zrušení celé fakulty. „Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ vysvětlil.

Rektor Dvořák opřel kritiku a případné další kroky především o to, zda budou praktiky jako u exkandidáta Řežábka pokračovat. „Pokud za takovými praktikami stojí někteří konkrétní lidé nebo lidé, kteří podporují ty, kteří tyto praktiky mají, tak je moje povinnost říct, že takoví lidi sem nepatří. A pokud to bude spojené s fakultou, tak si troufám říct, že ani taková fakulta na školu nepatří,“ prohlásil.

‚Dejte nám čas‘

Zasedání akademického senátu se účastnila i dvaatřicetiletá děkanka Zubíková, která navázala na rektora a snažila se situaci uklidnit. Upozornila také, že po odvolání Ševčíka z funkce pět měsíců sice vedla fakultu, ale nebyla řádně zvolená.

„Situace byla komplikovaná, nevěděli jsme, kdo bude děkanem. Nebylo v tu chvíli rozumné udělat kroky, které by poté nové vedení měnilo. Nebylo v tu chvíli možné dělat koncepční zásadní změny. Prosila bych o pochopení,“ žádala ve svém projevu s tím, že již první kroky uskutečňuje.

Na to, aby se rektor Dvořák začal spíše dívat do budoucnosti a přestal se zabývat Ševčíkovými kontroverzemi, apelovala i vysokoškolská senátorka a dcera bývalého děkana Michaela Ševčíková.

„Alespoň pár měsíců nechat fakultu mediálně, aby mohla ukázat, že tam ti skvělí lidé jsou a snaží se, aby jejich výsledky byly vidět. Měsíce jsem nezaznamenala ani jednu pozitivní věc směrem k naší fakultě. Fakulta není přeci jenom o bývalém panu děkanu,“ myslí si.

Server iROZHLAS.cz v uplynulých dnech popsal i atmosféru strachu, kterou pociťují na fakultě studenti. Zatímco odpůrci odvolaného Miroslava Ševčíka se obávají „pomsty za své názory“, jeho příznivci zase štvanice na sociálních sítích.

Nová děkanka Zubíková se oficiálně ujala funkce na začátku června poté, co ji zvolil fakultní senát a následně jmenoval rektor Dvořák. Už tehdy ale šéf univerzity avizoval, že se neshodnou na příčinách problémů, se kterými se fakulta vypořádává.

Ševčíkův nástupce se volil dvakrát. V první volbě neuspěl bývalý děkan Zdeněk Chytil, a to i přes to, že byl po odstoupení zmíněného Pavla Řežábka jediným kandidátem na šéfa fakulty. Hlas mu ale dal pouze jediný senátor.

Snahy o odvolání Ševčíka odstartovaly poté, co se děkan 11. března loňského roku zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly sundání ukrajinské vlajky z čela budovy.

Děkan, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede. Na fakultě zůstává a na rektora podal kvůli odvolání žalobu. Soud odmítl v předběžném opatření Ševčíka do rozsudku vrátit do funkce, jednání ale zatím nenařídil.