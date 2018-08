Žena Bašára Asada Asma má rakovinu prsu, oznámil syrský režim

Asma Asadová, žena syrského prezidenta Bašára Asada, se začala léčit na rakovinu prsu. Oznámila to ve středu syrská státní média, podle nichž je nemoc Asmy Asadové v raném stadiu.. Agentura AP napsala, že podobná odhalení nejsou v arabském světě běžná, rakovina je považovaná za tabu. Damašek 19:04 8. 8. 2018 (Aktualizováno: 19:56 8. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bašár Asad s manželkou Asmou v nemocničním pokoji | Foto: SANA | Zdroj: Reuters

Asadův úřad ve středu na facebooku zveřejnil fotografii prezidenta sedícího vedle své ženy v nemocničním pokoji. Asadová, která se usmívá na svého manžela, má v levé paži infuzi.

Fotografii doprovází prohlášení, podle nějž byl „zhoubný nádor“ zjištěn v raném stadiu. Prohlášení obsahuje také přání brzkého uzdravení. Státní agentura SANA uvedla, že syrská první dáma podstupuje léčbu ve vojenské nemocnici v Damašku. Žádné další podrobnosti ale nezveřejnila.

Později prezidentský úřad zveřejnil ještě další fotografii první dámy, na které stojí, má v jedné ruce notebook a v druhé hrnek. Levou ruku má ovázanou. „Patřím k syrskému lidu, který naučil svět, jak být nezlomný, silný a jak čelit obtížím,“ stojí u snímku napsáno v arabštině. „Mé odhodlání pochází z vašeho odhodlání a síly, kterou jste prokázali v posledních letech,“ zní v prohlášení.

Asmě Asadové je 42 let. Její rodina má kořeny v provincii Homs, ale Asma se narodila a byla vychována v Británii. V Británii studovala a pracovala do sňatku s Bašárem Asadem v roce 2000. S manželem má tři děti, dva syny a dceru. Na rozdíl od Asada a ostatních členů syrského vedení nepatří k šíitským alávitům, ale je sunnitka.

K současné válce v Sýrii se veřejně příliš nevyjadřovala, předloni podle ruských zdrojů odmítla nabídku odejít i s dětmi do exilu. Občas se jen objevily její snímky, jak přijímá rodiny padlých vojáků nebo se setkává s lidmi zraněnými v bojích. Pravidelně rovněž chodí do nemocnic či na pohřby. Syrský konflikt nepřežilo přes 300.000 lidí a do ciziny kvůli němu uprchlo přes pět milionů Syřanů.

Ještě před válkou figurovala Asma Asadová v mnoha článcích ve společenských časopisech a například americký Vogue ji označil za „nejsvěžejší a nejpřitažlivější z prvních dam“.

V roce 2012 ale šéfredaktorka Vogue Anna Wintourová svůj pohled na Asadovou změnila. „Roku 2010 jsem udělali rozhovor s manželkou syrského vůdce Asmou Asadovou, ženou vystudovanou na Západě, bývalou bankéřkou a ženou, o které se říkalo, že podporuje reformy na Blízkém východě. Podobně jako mnozí jsme si v té době mysleli, že Asadův režim bude otevřený pokrokové společnosti. Po zhodnocení událostí minulého roku a půl je jasné, že hodnoty a priority tohoto režimu jsou naprosto v rozporu s hodnotami vyznávanými ve Vogue. V Sýrii jsou páchány nehorázné krutosti. Odsuzujeme činy Asadova režimu nejdůraznějším možným způsobem,“ uvedla tehdy v prohlášení.