Českého penzistu odsoudili v Hongkongu za pašování drog na 27 let vězení

Za pašování drog poslal soud v Hongkongu na 27 let do vězení téměř sedmdesátiletého Čecha. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo zahraničí. Penzista podle policie převážel do země zásilku kokainu z Jižní Ameriky.

Hongkong 8:42 23. 1. 2018 (Aktualizováno: 9:55 23. 1. 2018)