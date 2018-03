30. 5. 2016 | ČRo, Matěj Štýs, Ondřej Klapal |Zprávy ze světa

Češi zadržení na Novém Zélandu s 20 kilogramy pervitinu odmítli u soudu svou vinu. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí, kterému to řekli právníci obou obviněných. Muž a žena přiletěli v polovině května do novozélandského Aucklandu z thajského Bangkoku. V tajných schránkách na dně zavazadel měli pervitin, který by se na černém trhu dal prodat za více než 320 milionů korun. Za pašování drog jim hrozí až doživotí.