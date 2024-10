Dosáhl Izrael svého? Mrtvého vůdce Hamásu může nahradit bratr, řeší se otázka rukojmích

Štěpán Macháček | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Osobní archiv

Blízkovýchodní zpravodaj o reakcích na smrt šéfa Hamásu

Štěpáne, jste přímo v Izraeli, tak jaké informace máme v tuto chvíli o tom, při jakém útoku měl být Jahjá Sinvár zabit?

Informace se postupně zpřesňují, jak je pouští izraelská armáda. V tuto chvíli víme, že Jahjá Sinvár byl zabit při přestřelce mezi izraelskými vojáky a ozbrojenci v Rafahu, tedy v nejjižnějším městě Pásma Gazy. Bylo to pravděpodobně v noci ze středy na čtvrtek. Armáda uvedla, že to nebyl cílený útok na Sinvára, ale spíše náhoda a že přesně nevěděli, že tam bude. Teprve ohledáním mrtvých ozbrojenců zjistili, že jeden z nich by mohl být Jahjá Sinvár. Dokonce to nebylo nikde v podzemí, boje se odehrávaly na povrchu. Sinvár byl s dalšími ozbrojenci zastřelen v přízemí jedné z budov Rafahu, měl na sobě vojenskou uniformu Hamásu, takže se zdá, že v tu chvíli už de facto byl v řadách běžných ozbrojenců v boji. Začínají se také objevovat informace, že se pravděpodobně nacházel v tunelu pod Rafahem na konci srpna, když tam ozbrojenci zastřelili šest izraelských rukojmích, bylo to těsně předtím, než se k nim dostala izraelská armáda. Právě tyto rukojmí pravděpodobně měl Jahjá Sinvár u sebe jako živé štíty. Během jeho zabití už kolem něho žádní rukojmí podle izraelské armády nebyli.

První informace o tom, že by Jahjá Sinvár mohl být po smrti, přišly ve čtvrtek odpoledne. Izraelské obranné složky a taky kontrarozvědka Šin bet pak několik hodin verifikovaly, zda skutečně jde o Sinvára. Při útoku, o kterém jste říkal, že měl být nakonec náhodný, měli zemřít tři teroristé. Na sociálních sítích se objevily fotografie muže ležícího v troskách domu ve vojenském oblečení s velmi vážným zraněním na hlavě. Já jsem ty fotografie viděl. Na základě čeho nakonec Izraelci získali jistotu, že to je skutečně Sinvár?

Trvalo to několik hodin, ale v podstatě už proto, že Jahjá Sinvár strávil velkou část svého života v izraelských věznicích, tak izraelské bezpečnostní složky měly zásadní informace o DNA, o jeho tělesném zdravotním stavu a podobně. Proto pro ně nebyl takový problém identifikaci provést, jakmile měly nějakou biologickou část jeho těla. Podle informací, které armáda poskytla, vojáci nejdříve oddělili část prstu pouze jedné z rukou těla, které tam našli, a to proto, že to místo bylo silně zaminované, takže si netroufali s tělem hnout. Už tehdy zřejmě došlo k identifikaci na základě DNA, zároveň to byla i identifikace na základě fotografie chrupu, která nebyla až tak dokonalá, ale přeci jen něco naznačila. Nakonec se podařilo celé tělo Jahji Sinvára dopravit do Izraele, kde pokračovalo potvrzení závěrů, které už konec konců izraelská armáda měla.

Jaké jsou reakce na zabití Sinvára přímo v Izraeli?

Jsem v centru Tel Avivu a žádné vyloženě velké skupinové nadšení nebo jásot tu není, což je dané i tím, že teď jsou dlouhé svátky Sukot, kdy velká část obyvatel izraelských měst odjela nejlépe do zahraničí, navíc stále ještě platí armádní příkaz nebo omezení shromažďování kvůli pokračujícím raketovým útokům. Ale přeci jen jsem zaznamenal individuální projevy určité radosti. Už recepční v hotelu, když jsem odcházel, na mě volal s tím, jestli jsem slyšel poslední zprávy, novinky. V ulicích tu občas jezdí auta s hlasitou izraelskou nacionalistickou hudbou, s vlajkami, takže lidé individuálně oslavují a je cítit, že mají určitý pocit vítězství, protože Jahjá Sinvár byl pro ně tváří toho, co Hamás spáchal 7. října.

Když se zeptám na reakci Palestinců v Gaze a na Západním břehu Jordánu, tak už jsou nějaké zprávy o tom, jak tam přijali zprávu o zabití Sinvára?

To se dá spíše odhadnout, jak se k tomu lidé v Gaze a na Západním břehu postaví. Je jasné, že Sinvár měl stejně jako celý Hamás v Pásmu Gazy velkou podporu a popularitu. V posledních letech, kdy Sinvár vedl Hamás, lidé pokládali to, co organizoval, za úspěšný vojenský odpor proti Izraeli. Samozřejmě i v Gaze jsou lidé, kterým se spíše uleví a v zabití Sinvára uvidí naději na dřívější ukončení války. Reakce asi budou rozporuplné, ale lidé v Gaze dobře vědí, že Hamás, který část z nich stále podporuje, není organizace jednoho člověka a hnutí bude pokračovat. Na Západním břehu je situace trošku jiná. I tam má Hamás podporu mezi částí Palestinců, ale v těchto dnech jsem tam natáčel a myslím si, že celková atmosféra je spíš taková, že lidé toho mají dost a přejí si co nejrychlejší ukončení války, protože to na ně dopadá ekonomicky. Od 7. října loňského roku jsou zavřené hranice pro Palestince ze Západního břehu do Izraele. Velká část lidí ze Západního břehu v Izraeli pracovala, ztratila práci a po roce je vidět, jak šel celý Západní břeh ekonomicky dolů. Tam je to tedy spíše o celkové touze po konci celého kolotoče násilí a válek než o tom, že by lidé příliš zvažovali, jestli smrt Sinvára je dobrý, či špatný krok.

Už jste trochu nakousl otázku rukojmích, kteří jsou stále v Gaze, jsou jich desítky. Přehluší zabití Sinvára kritické hlasy části Izraelců, že se stále nepodařilo dostat domů tyto lidi unesené loňi při brutálním teroristickém útoku Hamásu?

Přímo smrt Jahji Sinvára asi ne. Bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet dál a jak brzy, pokud vůbec se teď pomyslné ledy pohnou, zda se vůbec podaří něco změnit a uzavřít nějakou dohodu se zbytkem Hamásu, jestli bude izraelské politické vedení o takovou dohodu usilovat víc než dřív. Ale rozdělení izraelské společnosti není jen o válce a rukojmích, je mnohem hlubší – politické, společenské, skoro světonázorové, řekl bych. Proto si nemyslím, že by se to zabitím Jahji Sinvára nějak výrazně změnilo, i když hlavně u lidí, kteří jsou alespoň trošku stoupenci současné vlády, může popularita kabinetu a samotného premiéra Benjamina Netanyahu stoupnout. Ale základní politické rozdělení Izraelců asi nezmění ani tento krok, i když ho Izraelci obecně považují za dobrý a správný.

Stále se točíme kolem 7. října 2023. Jahjá Sinvár byl architektem útoku, od kterého tedy uplynulo něco málo přes rok, a Sinvár je teď zabit. Rezonuje nějak v Izraeli tato symbolika?

Na to je asi zatím brzy, protože jsou to hodiny od chvíle, kdy se Izraelci dověděli, že Sinvár je po smrti. Ale výročí samotné rezonovalo dost a řekl bych, že izraelská společnost je unavená boji, tím, co se děje kolem, i tím, že desítky tisíc lidí jsou v podstatě mimo svůj domov. Při výročí byla cítit touha po ukončení násilí a všech válek, už nejenom v Gaze, ale i v Libanonu a na dalších frontách. A bylo cítit i určité zklamání, že po roce situace není o moc lepší, než byla po 7. říjnu. V tomto smyslu může být smrt Jahji Sinvára k tomu trošičku přilepená, takže naděje na ukončení bojů by mohla být o něco blíž a trošku větší, než byla ještě před pár dny.

Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová

Hamás nekončí, říká ředitelka Herzlova centra

Jahjá Sinvár je mrtev, za poslední rok se velmi úzkostlivě skrýval, nakonec ho patrně zabil náhodný útok, střela z tanku. Dlouho se nevědělo, kde přesně je, nakonec byl zabit patrně ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy.

O tom, že by se Sinvár měl skrývat v Rafahu, se mělo vědět už poměrně dlouho. Některé vojenské operace v Rafahu byly cíleny na dopadení nebo zabití Sinvára, nicméně mělo údajně často dojít i k tomu, že tyto akce byly odvolány s obavou, že se Sinvár skrývá v nějakém tunelu a je obklopen izraelskými rukojmími. Vědělo se přibližně, kde je, často se to asi nevědělo přesně, protože pozice často měnil. Nakonec je ale zajímavé, že podle náčelníka generálního štábu Herciho Haleviho smrt Sinvára nebyla výsledkem nějakého plánování, ale do určité míry velké náhody. Halevi v tuto chvíli tvrdí, že nevěděli, že v daném domě je konkrétně Jahjá Sinvár.

Poslouchal jsem v uplynulých hodinách respondenty na britské BBC například z řad izraelských obranných složek, bývalých příslušníků nebo mluvčích, kteří mluvili často o tom, že Sinvár za poslední rok několikrát uniknul smrti a vždy se obklopoval rukojmími, aby mu tvořili živý štít. Koho teroristická organizace Hamás ztrácí s Jahjou Sinvárem?

Ztrácí někoho, koho nebude tak jednoduché nahradit. Krom toho, že Sinvár byl strůjcem 7. října, tak je to člověk, který výrazným způsobem přispěl k vybudování vojenské infrastruktury Hamásu v posledních letech. Také stál za tím, že Hamás byl v mnohem užší spolupráci s Íránem, od kterého hnutí mělo nejen finance, ale také trénink a znalosti, jak například vyrábět rakety. Jahjá Sinvár bude Hamásu chybět, v neposlední řadě byl nejviditelnější tváří hnutí. Zcela jistě to nebude lídr, kterého bude možné jednoduše nahradit někým, kdo měl tak výrazné jméno v rámci celé Gazy a palestinského hnutí, které se staví do odporu proti Izraeli.

Nejvýraznější tváří byl už předtím, než se stal de facto vůdcem celého Hamásu po smrti Ismáíla Haníji? Byl totiž šéfem Hamásu v Pásmu Gazy, ale když mluvíte o té nejvýraznější tváři, tak když teď umírá Sinvár, končí tím nějaká dlouhodobější éra teroristické organizace Hamás?

Je hodně předčasné mluvit o tom, že končí éra nebo možná celý Hamás, protože v minulosti byl vždycky schopen lídry nahradit a organizace fungovala dál. Ale je pravda, že k smrti Sinvára dochází v době, kdy Hamás je pod obrovským tlakem. Organizace utrpěla obrovské ztráty jak v nejvyšších pozicích, tak i u středních kádrů. Obnova tedy bude mnohem složitější a myslím si, že bude hodně záležet na tom, jak se bude dále vyvíjet situace v Gaze. Teď už nemluvím o nějaké další vojenské destrukci Hamásu, ale o tom, jestli se podaří přijít s nějakým politickým řešením, s nějakou alternativou pro Hamás nebo za Hamás, aby Palestinci v Gaze měli nějakou naději na život i bez Hamásu. Pokud toto selže, tak se Hamásu asi podaří otřepat se. Bude to trvat nějakou dobu, ale myslím, že to nebude znamenat konec této organizace.

Se Štěpánem Macháčkem, naším blízkovýchodním zpravodajem, který je právě v Tel Avivu, jsme se bavili o tom, že stále zůstávají desítky rukojmích v tunelech pod Gazou. Dostávají se po smrti Sinvára do ještě většího nebezpečí?

Situace se do určité míry smrtí Sinvára mění a nyní to bude možná do velké míry na jednotlivých lokálních lídrech, aby se rozhodli, co a jak s rukojmími. Může je to vystavit obrovskému nebezpečí, členové Hamásu se můžou jednoduše rozhodnout se rukojmích zbavit, protože je to zcela jistě obrovská zátěž. Anebo naopak můžou využít izraelské nabídky, která zní: Vzdejte se, propusťte rukojmí a my vás necháme naživu. Myslím, že tato otázka je otevřená a rozumím rodinám rukojmích, že extrémně tlačí na vládu, aby v tuto chvíli využila příležitosti a zaměřila se na propuštění rukojmích. Jejich rodiny pochopitelně mají obavu, aby ve stresové situaci, ve které se teď ocitli mnozí ti, kteří drží izraelské rukojmí, nedošlo na to, že se Hamás rozhodne rukojmí raději zabít.

Myslíte, že by Benjamin Netanjahu jakožto premiér Izraele nakonec nechal zbytky Hamásu naživu, kdyby se podařilo dostat rukojmí zpátky do Izraele? Naznačila jste, že tak zněla izraelská výzva.

Tato nabídka byla na stole a týkala se dokonce i samotného Sinvára, který ji samozřejmě nepřijal, protože by to bylo zcela proti tomu, co zastával a za co bojoval. Ale myslím si, že je to pořád jedna z variant. Neříkám, že teď konkrétně je něco na stole, například konkrétní země, kam by bylo umožněno těmto lidem odejít, nebo jestli by Izrael souhlasil s tím, že zůstanou v samotné Gaze, to si úplně nemyslím. Ale uvidíme. V tuto chvíli může nastat nějaká nová fáze v rámci vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem.

Nová fáze vyjednávání o příměří?

Bude-li vyjednávání někam směřovat, tak se bude muset týkat i samotného příměří. Tomu se nedá vyhnout. Je otázka, jestli Izrael využije této situace a řekne: Dosáhli jsme svého, zabili jsme tvář Hamásu, člověka, který to celé vymyslel, jsme tudíž de facto hotovi. Anebo to neudělá. Víme, že Benjamin Netanjahu z politických důvodů nemá velký zájem na ukončení války, protože má mezi koaličními partnery ty, kteří chtějí pokračovat ve vojenské operaci. Ale je možné, že i oni názor změní. Počkala bych, protože si dovedu představit, že tlak ze strany rodin rukojmích, ale možná i ze strany armády bude narůstat, aby po té, co izraelská armáda de facto podstatně dosáhla vojenských cílů, přišla ke slovu také diplomacie.

Mluvila jste o tom, že se Hamás otřepe. S kým novým v čele to podle vás udělá?

Neznamená to, že Hamás nemá žádné významné představitele, ale v samotné Gaze se spekuluje případně o Muhammadu Sinvárovi, což je bratr zabitého Jahji Sinvára, který je velmi významným představitelem vojenského křídla Hamásu. Spekuluje se o lidech, kteří jsou v Kataru. To jsou političtí představitelé, ale je problém, že dosah na události v Gaze je z Kataru problematický a bude velmi těžké přímo ovlivňovat situaci v Pásmu. Musíme si počkat. Je také otázka, jestli to Hamás oficiálně oznámí, protože je jasné, že pokud se někdo stane novým šéfem hnutí, bude okamžitě v hledáčku Izraele.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, TV Nova, youtubový kanál BBC, uživatelský účet Banjamina Netanjahua na sociální síti X.